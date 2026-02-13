Σε εξέλιξη έργα διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επιθεώρησε τις εργασίες αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών του ρέματος, μετά τις σοβαρές πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2025.
- Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
- Συνεχίζει να καλπάζει ο πληθωρισμός: Γιατί «χτυπάει» περισσότερο την Ελλάδα
- Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
- Τα δύο δομικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία που εντοπίζει η Eurobank
Σήμερα 13 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στα έργα διευθέτησης που έχουν ξεκινήσει στο ρέμα Πικροδάφνης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά να επιθεωρεί την πρόοδο των εργασιών, συνοδευόμενος από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Οι παρεμβάσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης Δεκεμβρίου 2025, τα οποία προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες καταπτώσεις στην περιοχή. Εξαιτίας αυτών, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι συνέπειες και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή.
Οι εργασίες, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, εστιάζουν στην αποκατάσταση των καταπτώσεων, τη διασφάλιση της ομαλής ροής των υδάτων και τη σταθεροποίηση των πρανών του ρέματος. Στο τμήμα της οδού Λιδωρικίου, η πλήρωση των σημείων καταπτώσεων με κατάλληλο υλικό και η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στοχεύουν στην αποφυγή νέων καταρρεύσεων. Στην οδό Βαλτετσίου, οι εργασίες περιλαμβάνουν την προσωρινή επίχωση και την τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων για την εξασφάλιση της ροής των υδάτων και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής.
Οι παρεμβάσεις είναι προσωρινές και έχουν σχεδιαστεί βάσει τεχνικών μελετών και προβλέψεων επικινδυνότητας, με στόχο τη θωράκιση της περιοχής μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα οριστικής διευθέτησης του ρέματος, τα οποία θα προσφέρουν μια μόνιμη λύση για την προστασία των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος.
*πηγή φωτογραφιών, περιφέρεια Αττικής
- Σε εξέλιξη έργα διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης
- Βόλος: Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά
- Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση
- Τρεις όμοροι δήμοι μαζί για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
- Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
- Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)
- Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»
- Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις