Σε εξέλιξη έργα διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης

Σήμερα 13 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στα έργα διευθέτησης που έχουν ξεκινήσει στο ρέμα Πικροδάφνης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά να επιθεωρεί την πρόοδο των εργασιών, συνοδευόμενος από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Οι παρεμβάσεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης Δεκεμβρίου 2025, τα οποία προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες καταπτώσεις στην περιοχή. Εξαιτίας αυτών, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι συνέπειες και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Οι εργασίες, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, εστιάζουν στην αποκατάσταση των καταπτώσεων, τη διασφάλιση της ομαλής ροής των υδάτων και τη σταθεροποίηση των πρανών του ρέματος. Στο τμήμα της οδού Λιδωρικίου, η πλήρωση των σημείων καταπτώσεων με κατάλληλο υλικό και η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στοχεύουν στην αποφυγή νέων καταρρεύσεων. Στην οδό Βαλτετσίου, οι εργασίες περιλαμβάνουν την προσωρινή επίχωση και την τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων για την εξασφάλιση της ροής των υδάτων και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις είναι προσωρινές και έχουν σχεδιαστεί βάσει τεχνικών μελετών και προβλέψεων επικινδυνότητας, με στόχο τη θωράκιση της περιοχής μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα οριστικής διευθέτησης του ρέματος, τα οποία θα προσφέρουν μια μόνιμη λύση για την προστασία των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος.

*πηγή φωτογραφιών, περιφέρεια Αττικής