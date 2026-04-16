Περιφέρεια Αττικής: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τη στήριξη Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας
Αυτοδιοίκηση 16 Απριλίου 2026, 12:34

Νίκος Χαρδαλιάς: «7,6 εκατ. ευρώ για έξι δομές αντιμετώπισης άνοιας, Alzheimer και αυτισμού».

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Στη χρηματοδότηση ύψους 7,6 εκατ. ευρώ της λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας (Κ.Η.Ο.Φ.) Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια για ασθενείς με άνοια και Alzheimer, καθώς και για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, μετά την υπογραφή των σχετικών προσκλήσεων από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά.

Ειδικότερα, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, η δράση αφορά στη λειτουργία έξι δομών με 410 συνολικά ωφελούμενους και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027», ενώ οι δικαιούχοι θα επιλεγούν στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων διαδικασιών από το Υπουργείο Υγείας.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς «η ενίσχυση των δομών υγείας και φροντίδας για όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Με τη χρηματοδότηση αυτή, δεν επενδύουμε απλώς σε υποδομές, αλλά κυρίως στην αξιοπρέπεια, την ποιότητα ζωής και την καθημερινή υποστήριξη εκατοντάδων οικογενειών που δίνουν έναν δύσκολο και – συχνά – αθέατο αγώνα.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, που θα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των ασθενών με άνοια, Alzheimer και αυτισμό, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα, επιστημονική παρακολούθηση και ανθρώπινη προσέγγιση. Παράλληλα, με τα κινητά κλιμάκια κατ’ οίκον φροντίδας, διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν μένει πίσω, ακόμα και όταν η μετακίνηση είναι δύσκολη ή αδύνατη.

Αξιοποιούμε στο έπακρο τους ευρωπαϊκούς πόρους, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, υλοποιώντας δράσεις που έχουν άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ευθύνη και ευαισθησία, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και χτίζοντας μια Περιφέρεια που στέκεται δίπλα σε κάθε πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Μια Αττική ανθρώπινη, που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Τα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας που θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, «θα έχουν ολοήμερη λειτουργία τις καθημερινές – και μάλιστα σε δύο βάρδιες – επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων. Επιπροσθέτως, θα διαθέτουν και ειδικά κλιμάκια, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον σε ασθενείς και τους φροντιστές τους.

Τα Κ.Η.Ο.Φ. θα στελεχώνονται από επαρκές και απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό, που θα ανέρχεται σε έως και 25 άτομα για δύο βάρδιες και το κινητό κλιμάκιο κατ’ οίκον φροντίδας. Ενδεικτικά, η ομάδα θα απαρτίζεται από τις ειδικότητες ψυχολόγου, νοσηλευτή, βοηθού νοσηλευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, γυμναστή, κοινωνικού λειτουργού, φροντιστή κλπ. Όσον αφορά στις ιατρικές ειδικότητες, τα Κ.Η.Ο.Φ. Άνοιας και Alzheimer θα εντάξουν στο δυναμικό τους ψυχίατρο και νευρολόγο, ενώ τα Κέντρα για άτομα με αυτισμό και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές θα διαθέτουν ψυχίατρο – παιδοψυχίατρο και παιδίατρο.

Μέσα από τα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας θα παρέχεται καθημερινά στους ωφελούμενους δημιουργική απασχόληση και εξάσκηση σε απαραίτητες δεξιότητες, καθώς και η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, όπως και η παρακολούθηση της υγείας τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την δυνατότητα αξιοποίησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Καθημερινή θα είναι επίσης και η παροχή κατ’ οίκον φροντίδας από τα κινητά κλιμάκια σε ωφελούμενους που δεν μπορούν να μεταβούν σε δομές, με στόχο την ανακουφιστική φροντίδα και την εκπαίδευσή τους, αλλά και την υποστήριξη των οικογενειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το προσωπικό των κλιμακίων θα παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις υποτροπής της νόσου, παρέχοντας πληροφόρηση των ωφελούμενων και των οικογενειών τους για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας, διευκολύνοντας παράλληλα την παραπομπή και πρόσβαση τους σε αυτές.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ ασθενών, φροντιστών και δομών υγείας, μειώνεται το άγχος και ο κίνδυνος υποτροπών, επιτυγχάνεται η οικονομική και κοινωνική ελάφρυνση των οικογενειών, ενώ δημιουργούνται οι δυνατότητες για τη ριζική βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των ωφελούμενων και του περιβάλλοντός τους».

 

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Vita.gr
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Κόσμος
ΗΠΑ και Ιράν προθυμοποιούνται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες, λέει το Πακιστάν

inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας
Αθλητισμός 16.04.26

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση 200 νέων καθισμάτων στην κερκίδα, καθώς και τη συνολική αισθητική αναβάθμιση του γηπέδου.

Σύνταξη
Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα
Η πρωτοβουλία 14.04.26

Στο Μέτσοβο, επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Σύνταξη
Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

Σύνταξη
Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Σύνταξη
Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Σύνταξη
Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Σύνταξη
Κόλαφος η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου-Δεν καταργείται με νόμο
Ελλάδα 16.04.26

Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων Ελλάδος εγκαλεί τον υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για ευθεία παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο της εισαγγελική αρχής με φόντο τα όσα ανέφερε για την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι πολύ νωρίς, κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα με τη μέρα» λέει ο χειρουργός του
Ιατρικό ανακοινωθέν 16.04.26

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάστασή του, στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν - «Αποκλείσαμε το ανεύρυσμα - Το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία» εξηγεί ο Ευτύχιος Αρχοντάκης

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  
Πολιτική 16.04.26

«Κάνετε τους ψευτονταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά κουβέντα όταν ένας απόστρατος ισραηλινός σας εκβιάζει κ. Μητσοτάκη, για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή ο οποίος στοχοποίησε τον πρωθυπουργό για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Τον Νίκο Ανδρουλάκη ευχαρίστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του, για την προθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αναβληθεί η συζήτηση εξαιτίας του προβλήματος υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, τονίζοντας ωστόσο πως έκρινε ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει. Παρ'όλα αυτά, αμέσως μετά, έκανε «κωλοτούμπα», λέγοντας ότι λυπάται για το περιεχόμενο της συζήτησης και κατηγορώντας τον Ανδρουλάκη ότι «αναμασάει το παρελθόν» και μένει «κολλημένος σε συνθήματα του χθες»

Νατάσα Ρουγγέρη
Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»
ΗΠΑ 16.04.26

Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Μελίνα Ζιάγκου
Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας
Αθλητισμός 16.04.26

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση 200 νέων καθισμάτων στην κερκίδα, καθώς και τη συνολική αισθητική αναβάθμιση του γηπέδου.

Σύνταξη
Μια ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος του Deree University που δίνει έμφαση στα soft skills, την ευελιξία και την ολιστική καλλιέργεια του φοιτητή
Τα Νέα της Αγοράς 16.04.26

Γιατί τα πτυχία αμερικανικού τύπου αποτελούν το ισχυρότερο «διαβατήριο» για την ελληνική και διεθνή αγορά.

Σύνταξη
Καρκίνος: Γιατί εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους – Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη
Έρευνα 16.04.26

Πώς ο καρκίνος συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση, που μπορεί να κρύβει μια σταθερή καθημερινότητα αλλά και δίκτυα ψυχολογικής στήριξης, οικονομικές συνθήκες και πρόσβαση στην πρόληψη

Σύνταξη
Μάχη Κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου: Σε κλοιό ο Μητσοτάκης για το Μαξίμου Gate – Στο βήμα ο Κουτσούμπας
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26 Upd: 12:24

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με πολλά θέματα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εσχάτως και την υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη

Σύνταξη
NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)
Μπάσκετ 16.04.26

Ο Ταϊρίς Μάξι οδήγησε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στη νίκη με 109-107 επί των Ορλάντο Μάτζικ και στα play offs του NBA, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Κλίπερς χάρη στους 35 πόντους του Στεφ Κάρι και θα παίξουν «τελικό» με τους Σανς.

Σύνταξη
O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
Τεχνολογία 16.04.26

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Σύνταξη
Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»
Μπάσκετ 16.04.26

Ο Αθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών με τον Παναθηναϊκό και εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης των πράσινων.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

