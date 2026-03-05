Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιουρτσεβέν

Παρελθόν αποτελεί ο Ομέρ Γιουρτσεβέν από τον Παναθηναϊκό, εδώ και λίγες μέρες, με τον Τούρκο σέντερ να αποχωρεί από τους Πράσινους μετά από 1,5 σεζόν.

Μετά την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος έμεινε εκτός λίστας ξένων στην Stoiximan GBL, και εκτός πλάνων του Εργκίν Αταμάν, με την αποχώρησή του να είναι προδιαγεγραμμένη.

Ο Γιουρτσεβέν και η προοπτική του NBA

Μάλιστα, ο 27χρονος ψηλός δεν θα μείνει για πολύ καιρό χωρίς ομάδα, αφού όπως όλα δείχνουν έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό του, με προοπτική να επιστρέψει και στο ΝΒΑ.

Ο Γιουρτσεβέν έχει υπογράψει στους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς, την αναπτυξιακή ομάδα των Χιούστον Ρόκετς και θα αγωνιστεί στη G-League με ορίζοντα ενδεχόμενη επιστροφή του στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου.

Πριν μετακομίσει στην Ευρώπη, στο προηγούμενο πέρασμά του από το NBA, είχε φορέσει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ και των Γιούτα Τζαζ.