Έπος: Ο Γιούρτσεβεν έβαλε… αυτοκαλάθι στο ματς των Γουόριορς (vid)
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν πρωταγωνιστής σε μια πολύ περίεργη φάση στο παιχνίδι των Γουόριορς απέναντι στους Ουίζαρντς.
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μπορεί να πήγε στο NBA και στους Γουόριορς με 10ήμερο συμβόλαιο, όμως έγινε… viral για τους λάθους λόγους.
Ο Τούρκος πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού θα είναι αναμφίβολα στα βιντεάκια με τα bloopers, καθώς σκόραρε αυτοκαλάθι κόντρα στους Ουίζαρντς.
Ο πρώην γκαρντ του Άρη, Σαρίφ Κούπερ, προσπάθησε να σκοράρει με λέι απ στο καλάθι της ομάδας του Στιβ Κερ, όμως το τελείωμά του ήταν άτσαλο και παρόλα αυτά η μπάλα κατέληξε στο καλάθι.
Συγκεκριμένα, μετά από παρέμβαση των Μπράντιν Ποντζιέμσκι και Ομέρ Γιουρτσεβέν, οι «πολεμιστές» δέχτηκαν δύο πόντους, με τον Τούρκο να έχει… συνεισφορά στη φάση αυτή.
Δείτε τη φάση με το αυτοκαλάθι του Γιούρτσεβεν:
@houseofhighlights Tough play for the Warriors 😅 #brandinpodziemski #warriors #wizards #nba #basketball ♬ original sound – House of Highlights
