Έπος: Ο Γιούρτσεβεν έβαλε… αυτοκαλάθι στο ματς των Γουόριορς (vid)

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μπορεί να πήγε στο NBA και στους Γουόριορς με 10ήμερο συμβόλαιο, όμως έγινε… viral για τους λάθους λόγους.

Ο Τούρκος πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού θα είναι αναμφίβολα στα βιντεάκια με τα bloopers, καθώς σκόραρε αυτοκαλάθι κόντρα στους Ουίζαρντς.

Ο πρώην γκαρντ του Άρη, Σαρίφ Κούπερ, προσπάθησε να σκοράρει με λέι απ στο καλάθι της ομάδας του Στιβ Κερ, όμως το τελείωμά του ήταν άτσαλο και παρόλα αυτά η μπάλα κατέληξε στο καλάθι.

Συγκεκριμένα, μετά από παρέμβαση των Μπράντιν Ποντζιέμσκι και Ομέρ Γιουρτσεβέν, οι «πολεμιστές» δέχτηκαν δύο πόντους, με τον Τούρκο να έχει… συνεισφορά στη φάση αυτή.

