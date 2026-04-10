Στο «στόχαστρο» και της Μίλαν ο Καρέτσας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται πολλών «ηχηρών» ομάδων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Μίλαν, καθώς οι «ροσονέρι» εξετάζουν εδώ και αρκετό καιρό την περίπτωσή του, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Το 18χρονο wonderkid έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις επιδόσεις του στη Γκενκ, ενώ τη φετίνη σεζόν μετράει 18 ασίστ και 3 γκολ με τους Βέλγους.

Τα ιταλικά μέσα αποθεώνουν τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, ενώ για το ενδιαφέρον της Μίλαν είχε αναφερθεί και η «calciomercato» χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «Βασιλιά των ασίστ» και τονίζοντας πως μοιάζει με τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Βέβαια, οι «ροσονέρι» εξετάζουν κι άλλες περιπτώσεις όπως του Καρέτσα, καθώς αναζητούν αριστεροπόδαρους ποδοσφαιριστές με παρόμοιο προφίλ, όπως τον Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς της Λεβερκούζεν.