Ο Καρέτσας έχει «τρελάνει» τους Ιταλούς: «Ο Βασιλιάς των ασίστ που θέλει η Μίλαν»

Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο hot ονόματα το προσεχές καλοκαίρι στο μεταγραφικό παζάρι θα είναι ένα… ελληνικό: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένα από τα κορυφαία wonderkids της γενιάς του, με πολλές ομάδες ήδη να τον έχουν ψηλά στις λίστες τους.

Μία από αυτές είναι η Μίλαν και το «calciomercato» δημοσίευσε ένα διθυραμβικό κείμενο χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «Βασιλιά των ασίστ» και αναφέροντας πως μοιάζει με τον Μπερνάρντο Σίλβα. Παράλληλα, στέκεται και στο ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών για να τον αποκτήσουν.

«Ο Βασιλιάς των ασίστ, Καρέτσας, που μοιάζει τον Μπερνάρντο Σίλβα και θέλει η Μίλαν»

«Είναι ένα κλασσικό «δεκάρι». Οχι σωματικά εντυπωσιακός, αλλά ευέλικτος ανάμεσα στις γραμμές. Σε συνδυασμό με το μαγικό αριστερό του πόδι, που του επιτρέπει να εκτελεί άψογα και τα στατικά, έχει μετατραπεί σε μια αληθινή «μηχανή» ασίστ.

Μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν, σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Europa League, μετρά 43 συμμετοχές, 3 γκολ, αλλά εντυπωσιακές 18 ασίστ συνολικά. Μια σύγκριση; Ίσως ο νεαρός Μπερνάρντο Σίλβα στα χρόνια του στη Μπενφίκα και τη Μονακό είχε παρόμοια ικανότητα να θέτει σε κίνηση τους συμπαίκτες του.

Η Γκενκ γνωρίζει ότι έχει ένα σπάνιο πλεονέκτημα και, γνωρίζοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο της Μίλαν, αλλά και συλλόγων όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ζητά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 30-35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αφήσει να φύγει», αναφέρει μεταξύ άλλων το σχετικό δημοσίευμα.