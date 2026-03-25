Τα «διαμάντια» της Ελλάδας: Καρέτσας και Κωστούλας ανάμεσα στα κορυφαία ταλέντα του κόσμου (pic)
Κωνσταντίνος Καρέτσας και Μπάμπης Κωστούλας βρίσκονται... σταθερά μέσα σε όλες τις λίστες για τα κορυφαία ποδοσφαιρικά ταλέντα.
Κωνσταντίνος Καρέτσας (14ος) και Μπάμπης Κωστούλας (25ος) βρίσκονται στη λίστα NXGN της ιστοσελίδας Goal με τα 50 πιο υποσχόμενα ταλέντα στον κόσμο, γεννημένα από το 2007 και μετά.
«Η κορυφαία βελγική ομάδα αποκτά ισχυρή φήμη για την ανάπτυξη κορυφαίων ταλέντων και ίσως να μην υπάρχει καλύτερος παίκτης στην Jupiler League αυτή τη στιγμή από τον παίκτη της Γκενκ, Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 18χρονος πλησιάζει στο να καταγράψει 20 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν, εν μέσω συγκρίσεων με τον Μάρτιν Έντεγκααρντ.
Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ έχουν συνδεθεί με τον Καρέτσα τους τελευταίους 12 μήνες, με μια μετακίνηση σχεδόν βέβαιη να φτάνει αυτό το καλοκαίρι για τον νεότερο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Ελλάδας», γράφει για τον Καρέτσα η γνωστή ιστοσελίδα ενώ για τον Κωστούλα υπογραμμίζει:
«Αποκτήθηκε από την Μπράιτον αφού σκόραρε επτά φορές για τον Ολυμπιακό στην πρώτη του σεζόν με την πρώτη ομάδα, ο 18χρονος επιθετικός Κωστούλας έχει δείξει δείγματα της ποιότητάς του από τότε που έφτασε στην Premier League, κυρίως όταν σκόραρε με εξαιρετικό τρόπο εναντίον της Μπόρνμουθ τον Ιανουάριο. Με ένστικτο γκολ που έχουν συγκριθεί με τον σπουδαίο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ο Κωστούλας είναι πιθανό να συνεχίσει να δημιουργεί μαγικές στιγμές καθώς εγκαθίσταται στη νότια ακτή της Αγγλίας».
Στην κορυφή της λίστας βρίσκει ο Ισπανός επιθετικός σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ακολουθούμενος στο «βάθρο» από τους, Εστεβάο (Τσέλσι/ Βραζιλία) και Παόυ Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία).
Η σχετική λίστα με Καρέτσα και Κωστούλα
🌎🚀 The 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐑𝐀𝐍𝐊𝐈𝐍𝐆 of 2026 NXGN’s 𝐓𝐎𝐏 𝐓𝐄𝐄𝐍𝐀𝐆𝐄 𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐒
1️⃣ Lamine Yamal (18, RW) 🇪🇸
2️⃣ Estevão Willian (18, RW) 🇧🇷
3️⃣ Pau Cubarsí (19, CB) 🇪🇸
4️⃣ Franco Mastantuono (18, AM) 🇦🇷
5️⃣ Lennart Karl (18, AM) 🇩🇪
6️⃣ Max Dowman (16, AM) 🏴
7️⃣ Luka… pic.twitter.com/d1TPnnuVsg
— Rising Stars XI (@RisingStarXI) March 24, 2026
- Τα «διαμάντια» της Ελλάδας: Καρέτσας και Κωστούλας ανάμεσα στα κορυφαία ταλέντα του κόσμου (pic)
