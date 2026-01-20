Ο Κωστούλας «τρέλανε» το Νησί: Υπόκλιση από τα Μέσα στην Αγγλία για το απίθανο «ψαλίδακι» (pic, vid)

Η Μπράιτον ήταν με την πλάτη στον τοίχο στις καθυστερήσεις του ματς με την Μπόρνμουθ, αλλά ο Μπάμπης Κωστούλας με ένα… εξωγήινο ψαλιδάκι ισοφάρισε τη Μπόρνμουθ και έσωσε τον βαθμό για την ομάδα του.

Ο Έλληνας στράικερ πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, που αμέσως έγινε viral και τον αποθέωσε ακόμη και ο Τιερί Ανρί, ο οποίος στάθηκε στην αυτοπεποίθηση του νεαρού επιθετικού στο γκολ που πέτυχε.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 WHAT A GOAL FROM KOSTOULAS AGAINST BOURNEMOUTH! 🤯🤯pic.twitter.com/cWrilBkWuy — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 19, 2026

Αποθεώθηκε ο Κωστούλας από τα Μέσα στην Αγγλία – Αναλυτικά όσα αναφέρουν

«Εκπληκτικό ψαλιδάκι από τον Κωστούλα έσωσε στο τέλος τον βαθμό για την Μπράιτον», ανέφερε το Skysports, με τον Guardian να αναφέρει με τη σειρά της:

«Το υπέροχο ψαλιδάκι του Κωστούλα έσωσε τον βαθμό για την Μπράιτον και αρνήθηκε τη νίκη της Μπόρνμουθ». Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν Reuters και Telegraph που στις σελίδες τους έγραψαν πως «Το ψαλιδάκι του Κωστούλα έδωσε τον βαθμό στην Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ».

«Ήταν μια στιγμή που ο Χαράλαμπος Κωστούλας δεν θα ξεχάσει ποτέ», είναι η ατάκα με την οποία ξεκινά το άρθρο του BBC Sports για τον Έλληνα επιθετικό που έχει κάνει απίθανη εμφάνιση κόντρα στην Μπόρνμουθ.