Ο Κωστούλας «τρέλανε» το Νησί: Υπόκλιση από τα Μέσα στην Αγγλία για το απίθανο «ψαλίδακι» (pic, vid)
Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ και τα αγγλικά ΜΜΕ αποθέωσαν τον Έλληνα στράικερ.
Η Μπράιτον ήταν με την πλάτη στον τοίχο στις καθυστερήσεις του ματς με την Μπόρνμουθ, αλλά ο Μπάμπης Κωστούλας με ένα… εξωγήινο ψαλιδάκι ισοφάρισε τη Μπόρνμουθ και έσωσε τον βαθμό για την ομάδα του.
Ο Έλληνας στράικερ πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, που αμέσως έγινε viral και τον αποθέωσε ακόμη και ο Τιερί Ανρί, ο οποίος στάθηκε στην αυτοπεποίθηση του νεαρού επιθετικού στο γκολ που πέτυχε.
🚨🏴 WHAT A GOAL FROM KOSTOULAS AGAINST BOURNEMOUTH! 🤯🤯pic.twitter.com/cWrilBkWuy
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 19, 2026
Αποθεώθηκε ο Κωστούλας από τα Μέσα στην Αγγλία – Αναλυτικά όσα αναφέρουν
«Εκπληκτικό ψαλιδάκι από τον Κωστούλα έσωσε στο τέλος τον βαθμό για την Μπράιτον», ανέφερε το Skysports, με τον Guardian να αναφέρει με τη σειρά της:
«Το υπέροχο ψαλιδάκι του Κωστούλα έσωσε τον βαθμό για την Μπράιτον και αρνήθηκε τη νίκη της Μπόρνμουθ». Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν Reuters και Telegraph που στις σελίδες τους έγραψαν πως «Το ψαλιδάκι του Κωστούλα έδωσε τον βαθμό στην Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ».
«Ήταν μια στιγμή που ο Χαράλαμπος Κωστούλας δεν θα ξεχάσει ποτέ», είναι η ατάκα με την οποία ξεκινά το άρθρο του BBC Sports για τον Έλληνα επιθετικό που έχει κάνει απίθανη εμφάνιση κόντρα στην Μπόρνμουθ.
Kostoulas overhead kick saves Brighton against Bournemouth https://t.co/Ttb3nbiLFt https://t.co/Ttb3nbiLFt
— Reuters (@Reuters) January 20, 2026
- Ο Κωστούλας «τρέλανε» το Νησί: Υπόκλιση από τα Μέσα στην Αγγλία για το απίθανο «ψαλίδακι» (pic, vid)
- «Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)
- Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
- Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
- Έριξε… βόμβα ο Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στους Μπακς»
- Μανέ: Το μεγαλείο δεν μετριέται από αυτά που έχει κανείς, αλλά από αυτά που δίνει (vids+pics)
- Η Premier League αποθέωσε τον Κωστούλα για το καταπληκτικό γκολ (vid)
- Μπράιτον – Μπόρνμουθ 1-1: Ο Κωστούλας έσωσε τους «γλάρους» με απίθανο γκολ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις