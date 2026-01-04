Μπάμπης Κωστούλας: Η τρομερή στατιστική στην πρώτη εμφάνισή του ως βασικός (pics, vid)

Η εξέλιξη του Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League είναι ραγδαία. Ο ταλαντούχος Έλληνας επιθετικός έχει βαλθεί να… τρελάνει τον κόσμο της Μπράιτον, αφού κάθε φορά που ο προπονητής του, Φάμπιαν Χίρτσελερ, του δίνει την ευκαιρία, ο 18χρονος την αρπάζει από τα μαλλιά!

Ο Γερμανός τεχνικός άλλωστε είναι ο πρώτος που τον αποθεώνει δημόσια με κάθε ευκαιρία, εκθειάζοντας την εργατικότητα και την εξέλιξη, όπως φυσικά και το ατόφιο ταλέντο του. Αντίστοιχος ενθουσιασμός για τον «Μπαμπίνιο» επικρατεί φυσικά και στον κόσμο της Μπράιτον, με τα σχόλια και τα likes στα social media να πέφτουν βροχή, σε… οτιδήποτε αφορά τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Προσφάτως, ο Κωστούλας είχε πετύχει το πρώτο του γκολ στην Premier League -και τι γκολ- μια υπέροχη κεφαλιά κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο «Ολντ Τράφορντ». Το απόγευμα του Σαββάτου πλέον, κόντρα στη Μπέρνλι, ο διεθνής επιθετικός μοίρασε και την πρώτη του ασίστ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, στο πρώτο ματς που ξεκίνησε ως βασικός!

Μάλιστα στάθηκε και άτυχος, αφού στο 11ο λεπτό πέτυχε και ένα πολύ ωραίο γκολ στην αντεπίθεση, δείγμα της ταχύτητας και της εκτελεστικής δεινότητάς του, ωστόσο τελικά ακυρώθηκε αφού ήταν οφσάιντ για λίγα εκατοστά. Λίγο μετά πάντως, ο Κωστούλας βρήκε τον τρόπο να γίνει αποτελεσματικός έστω και χωρίς να σκοράρει, αφού ήταν αυτός που μοίρασε την ασίστ στον Ρούτερ για το 1-0 των «γλάρων».

Το… παραλίγο γκολ που πέτυχε ο Κωστούλας

What a goal that could have been for Babis… 🇬🇷 –#BHAFC pic.twitter.com/D5KInLONn4 — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) January 3, 2026

Πέρα από την πρώτη του ασίστ και το… παραλίγο γκολ, συνολικά εξαιρετική ήταν η εμφάνισή του κόντρα στη Μπέρνλι, γεμίζοντας την στατιστική του με νούμερα και συμμετοχή τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι.

🇬🇷 Charalampos Kostoulas vs Burnley 🟣 – 71’ Mins played

– 1 Key pass

– 1 Big chance created

– 1 Assist

– 2 Shots

– 4 Dribble attempts

– 2 Times was fouled

– 2/2 Tackles won

– 5 Ground duels won

– 5 Aerial duels won

– 3 Recoveries The start of something special… 🔥 [via… pic.twitter.com/dBLtH9aFxv — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) January 3, 2026

Η στατιστική που είχε ο Κωστούλας κόντρα στη Μπέρνλι

Έπαιξε για 71 λεπτά και εκτός από την μία ασίστ, δημιούργησε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, κατέγραψε δύο σουτ, μία πάσα-κλειδί, είχε 8/13 (62%) επιτυχημένες πάσες σε 37 επαφές με τη μπάλα, αλλά και 1/4 ντρίμπλες και 2 κερδισμένα φάουλ. Αντίστοιχα αποτελεσματικός ήταν και στο πίσω μισό του γηπέδου, με 2/2 επιτυχημένα τάκλιν, 10 κερδισμένες προσωπικές μονομαχίες (5 στο έδαφος, 5 στον αέρα) σε 17 προσπάθειες και 3 ανακτήσεις της μπάλας.

View this post on Instagram A post shared by Charalampos Kostoulas (@c.kostoulas)

Ο ίδιος φυσικά ήταν χαρούμενος για την εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας του και μετά το ματς, έκανε μια ανάρτηση στα social media δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια: «Τρεις βαθμοί για να ξεκινήσουμε το 2026. Ας συνεχίσουμε την προσπάθεια. Καλή χρονιά!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.