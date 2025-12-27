Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξή του»
Νέα αποθέωση για τον Μπάμπη Κωστούλα από τον προπονητή του στη Μπράιτον, Φάμπιαν Χιρτσέλερ, με τον Γερμανό τεχνικό να εκθειάζει την πρόοδο του νεαρού φορ τους τελευταίους μήνες.
- Εξι CEOs προειδοποιούν τη Gen Z: Η καριέρα όπως τη ξέραμε τελειώνει
- Καβάλο – Το «νησί των δισεκατομμυριούχων» με τη σκοτεινή φήμη
- Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» τη Νέα Υόρκη - Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους
- Ακροδεξιά χωρίς μάσκα: Πώς η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει μπει για τα καλά στο ροτέισον της Μπράιτον τις τελευταίες αγωνιστικές και ο προπονητής του, Φάμπιαν Χιρτσέλερ, αποθέωσε την προσπάθεια του νεαρού επιθετικού.
Ο τεχνικός των «γλάρων» τόνισε σε δηλώσεις του πως είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο που δουλεύει ο Έλληνας στράικερ όλον αυτόν τον καιρό και με την πρόοδο που έχει κάνει μέχρι στιγμής.
Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Μπράιτον:
«Σταδιακά είναι όλο και πιο έτοιμος, σίγουρα, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πολλές επιλογές στο επιθετικό μας κομμάτι. Αλλά είπα στον Μπάμπη την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαι χαρούμενος με την εξέλιξή του.
Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που δουλεύει στις προπονήσεις. Βλέπουμε την εξέλιξή του, βλέπουμε πώς προόδευσε τους τελευταίους μήνες και αυτό ήταν και είναι εντυπωσιακό. Αν συνεχίσει να πιέζει όπως κάνει τώρα, τότε σίγουρα σύντομα θα υπάρξει μια επιλογή για εκείνον».
- LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς
- LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον
- «Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Αλλοίωση στο Σίτι Γκράουντ
- Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)
- Ο διαιτητής χάρισε αποβολή στον Ντίας κόντρα στη Νότιγχαμ και ένα λεπτό μετά άνοιξε το σκορ η Μάντσεστερ Σίτι
- Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)
- Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξή του»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις