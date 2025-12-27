Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξή του»

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει μπει για τα καλά στο ροτέισον της Μπράιτον τις τελευταίες αγωνιστικές και ο προπονητής του, Φάμπιαν Χιρτσέλερ, αποθέωσε την προσπάθεια του νεαρού επιθετικού.

Ο τεχνικός των «γλάρων» τόνισε σε δηλώσεις του πως είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο που δουλεύει ο Έλληνας στράικερ όλον αυτόν τον καιρό και με την πρόοδο που έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της Μπράιτον:

«Σταδιακά είναι όλο και πιο έτοιμος, σίγουρα, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πολλές επιλογές στο επιθετικό μας κομμάτι. Αλλά είπα στον Μπάμπη την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαι χαρούμενος με την εξέλιξή του.

Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που δουλεύει στις προπονήσεις. Βλέπουμε την εξέλιξή του, βλέπουμε πώς προόδευσε τους τελευταίους μήνες και αυτό ήταν και είναι εντυπωσιακό. Αν συνεχίσει να πιέζει όπως κάνει τώρα, τότε σίγουρα σύντομα θα υπάρξει μια επιλογή για εκείνον».