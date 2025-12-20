O Κωστούλας κάνει… πλάκα στην προπόνηση της Μπράιτον (vid)

Ο Μπάμπης Κωστούλας είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της γενιάς του και αυτό έχει αρχίσει να το δείχνει σιγά σιγά και στη Μπράιτον.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει αρχίσει να παίρνει ολοένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αφού πέρασε τους πρώτους μήνες δουλεύοντας στην προσαρμογή του στους ρυθμούς της Αγγλίας και πλέον δείχνει έτοιμος να πάρει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά, τα οποία σύμφωνα με τον προπονητή του τα αξίζει κιόλας.

Η Μπράιτον δημοσίευσε ένα βίντεο με κάποιες ενέργειες του Κωστούλα στην προπόνηση με τον Έλληνα επιθετικό να ξεμαρκαρίζεται με τρομερό τρόπο και να σκοράρει αφού πρώτα περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο και εν συνεχεία στην αμέσως επόμενη φάση γυρίζει στην άμυνα και κάνει τάκλιν.

Δείτε το βίντεο της Μπράιτον με τον Κωστούλα