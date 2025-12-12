Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)

Η Μπράιτον αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» το Σάββατο (12/12, 17:00) για την 16η αγωνιστική της Premier League και ο προπονητής της, Φάμπιαν Χιούρτσελερ μίλησε στους εκπροσώπους των αγγλικών ΜΜΕ για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση. Άλλωστε, οι δύο ομάδες έχουν από 23 βαθμούς και θα προσπαθήσουν να πάρουν τη νίκη που θα τις στείλει πιο κοντά στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας.

Παράλληλα όμως, ο Γερμανός τεχνικός των «γλάρων» μίλησε και για τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές της ομάδας του, τον Στέφανο Τζίμα και τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο πρώτος, είναι ο μεγάλος άτυχος της σεζόν, αφού οι αρχικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του επιβεβαιώθηκαν.

Οι ατάκες του προπονητή της Μπράιτον για Τζίμα – Κωστούλα

Στο πρώτο του ματς ως βασικός στην Premier League, o 19χρονος επιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού κόντρα στην Άστον Βίλα και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, με τον Χιούρτσελερ να αναφέρει τα εξής: «Ελπίζω, να είναι έτοιμος για την προετοιμασία της νέας σεζόν. είναι έτοιμος για χειρουργική επέμβαση και βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο. Με τον τραυματισμό του Στέφανου ίσως υπάρξει νέα ευκαιρία για άλλους παίκτες».

«Evan Ferguson is a player for us and he is always an option» Fabian Hurzeler discusses the possibility of recalling Evan Ferguson from his loan at Roma and how he hopes that Mohamed Salah ‘is not available’ for Brighton’s away trip against Liverpool 🔵 pic.twitter.com/5BNG3BgIrq — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 12, 2025

Μετά την τελευταία αυτή ατάκα του Χιούρτσελερ, είναι προφανές πως ένας από αυτούς που θα πάρουν περισσότερες ευκαιρίες, είναι ο έτερος νεαρός Έλληνας επιθετικός της ομάδας του, ο Μπάμπης Κωστούλας. Για τον 18χρονο, ο 32χρονος τεχνικός μίλησε για πολλοστή φορά με τα καλύτερα λόγια, λέγοντας πως σε κάθε εμφάνισή του αφήνει το στίγμα του στην ομάδα.

«Ο Κωστούλας έχει επιταχύνει την εξέλιξή του. Έχει αντίκτυπο κάθε φορά που βρίσκεται στο γήπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής του.