Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Δυστυχώς τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν. Ο Στέφανος Τζίμας τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του ως βασικός στην Premier League και οι εξετάσεις έδειξαν πως ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού. Κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σε μία ανύποπτη φάση, στο ματς με την Άστον Βίλα, ο επιθετικός της Μπράιτον τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου (24′), με τη ζημιά τελικά να είναι μεγάλη.

Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Τζίμας

Exc. on the full extent of the injury suffered by Brighton striker Stefanos Tzimas and what it means for Evan Ferguson’s loan spell at Roma. #BHAFChttps://t.co/W99foMr6Cd — Andy Naylor (@AndyNaylorBHAFC) December 11, 2025

Brighton striker Stefanos Tzimas has been ruled out for the rest of the season after suffering an ACL rupture. The 19-year-old was hurt in innocuous circumstances during the first half of Brighton’s 4-3 defeat against Aston Villa at the Amex Stadium on December 3 — his first… pic.twitter.com/VH1JI0W6K6 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 11, 2025

Πλέον, ο Τζίμας αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκατάστασης και αν επιστρέψει δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους, την επόμενη σεζόν πια.