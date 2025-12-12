Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
- Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
- Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- Λαμία: Στα δικαστήρια η αγρότισσα που συνελήφθη για βίντεο στο Tik Tok – Τι ισχυρίζεται
Δυστυχώς τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν. Ο Στέφανος Τζίμας τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του ως βασικός στην Premier League και οι εξετάσεις έδειξαν πως ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού. Κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
Σε μία ανύποπτη φάση, στο ματς με την Άστον Βίλα, ο επιθετικός της Μπράιτον τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου (24′), με τη ζημιά τελικά να είναι μεγάλη.
Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Τζίμας
Exc. on the full extent of the injury suffered by Brighton striker Stefanos Tzimas and what it means for Evan Ferguson’s loan spell at Roma. #BHAFChttps://t.co/W99foMr6Cd
— Andy Naylor (@AndyNaylorBHAFC) December 11, 2025
Brighton striker Stefanos Tzimas has been ruled out for the rest of the season after suffering an ACL rupture.
The 19-year-old was hurt in innocuous circumstances during the first half of Brighton’s 4-3 defeat against Aston Villa at the Amex Stadium on December 3 — his first… pic.twitter.com/VH1JI0W6K6
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 11, 2025
Πλέον, ο Τζίμας αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκατάστασης και αν επιστρέψει δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους, την επόμενη σεζόν πια.
- Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
- Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον νέο προπονητή της Β’ ομάδας
- Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
- Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
- Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)
- Ιταλία: Οπαδός… έστειλε γυναίκα διαιτητή να «πλύνει τα πιάτα» και οι υπόλοιποι τον έκραξαν (vid)
- Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ
- NCAA: Νέα τρομερή εμφάνιση και «τριαντάρα» του Αβδάλα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις