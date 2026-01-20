«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)
Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ (1-1) και ο σπουδαίος Τιερί Ανρί τον αποθέωσε.
Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα απίθανο «ψαλιδάκι» στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ (1-1) και «έσωσε» τον βαθμό για τους «γλάρους», με τον νεαρό επιθετικό να αποθεώνεται από τον σπουδαίο Τιερί Ανρί.
Συγκεκριμένα, ο πρώην Γάλλος διεθνής στάθηκε στη δυσκολία της εκτέλεσης, αναλύοντας τη φάση του γκολ και υπογραμμίζοντας την πίεση που δεχόταν ο Κωστούλας από τον αμυντικό τη στιγμή της προσπάθειας. Παράλληλα, τόνισε ότι πρόκειται για μία ενέργεια υψηλού επιπέδου, η οποία φανερώνει πως στον νεαρό Έλληνα φορ δεν λείπει καθόλου η αυτοπεποίθηση.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ανρί για το «ψαλιδάκι» του Κωστούλα:
«Χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση για να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο ο ίδιος ξέρει αν σήκωσε την μπάλα με σκοπό να εκτελέσει ψαλιδάκι, όμως αυτό δεν έχει σημασία. Το επιχείρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.
Αν δει κανείς τη φάση, θα καταλάβει πόση πίεση δέχεται στην πλάτη από τον αμυντικό. Τον βρίσκει δυνατά τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως ο Κωστούλας βρίσκει την μπάλα ελαφρώς στο πλάι και την στέλνει στην απέναντι γωνία από εκείνη που περίμενε ο τερματοφύλακας»
