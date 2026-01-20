Η Premier League αποθέωσε τον Κωστούλα για το καταπληκτικό γκολ (vid)

Μπαίνοντας στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Μπράιτον βρισκόταν με την… πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Μπόρνμουθ στο «AMEX», όμως κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Μπάμπης Κωστούλας και σαν «από μηχανής θεός» έδωσε τη λύση.

Ο ταλαντούχος πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως η μπάλα έμεινε στην περιοχή των αντιπάλων και με τρομαχτική ψυχραιμία αποφάσισε να κάνει ένα εκπληκτικό ψαλιδάκι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Τζόρτζε Πέτροβιτς που δεν μπορούσε να κάνει πολλά, για να γράψει το τελικό 1-1.

🚨⚽ BABIS KOSTOULAS MAKES IT 1-1 IN THE 91ST MINUTE WITH AN INSANE BICYCLE KICK!!!!!!! WHAT A GOAL!!! pic.twitter.com/pltZt0GndV — Brighton Bubble (@BrightonBubble) January 19, 2026

Το εν λόγω γκολ προφανώς έχει κάνει τον… γύρο του Νησιού αλλά και όλης της Ευρώπης, με την ίδια την Premier League να μην μένει… άπραγη. Σε ανάρτησα στα σόσιαλ μίντια, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αποθέωσε τον 18χρονο Έλληνα φορ γράφοντας χαρακτηριστικά: «Υποκλιθείτε στον Χαράλαμπο Κωστούλα, τι τρόπος να έχει επιρροή από τον πάγκο».