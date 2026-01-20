Μπράιτον – Μπόρνμουθ 1-1: Ο Κωστούλας έσωσε τους «γλάρους» με απίθανο γκολ (vid)

Με τον Μπάμπη Κωστούλα να μπαίνει αλλαγή στο 77’ αντί του Ντάνι Γουέλμπεκ και στο 90+1’ να σκοράρει ένα ασύλληπτο γκολ με ψαλιδάκι, η Μπράιτον έμεινε «όρθια» στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ (1-1), για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Ο νεαρός επιθετικός στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σκόραρε με απίθανο ψαλιδάκι και έδωσε τους «γλάρους» από την ήττα. Ένα εντυπωσιακό γκολ από τον 18χρονο φορ, που έδειξε για μια ακόμα φορά την σπουδαία του κλάση και… τρέλανε ξανά την Ευρώπη.

Kostoulas ocunun attigi müthiş golpic.twitter.com/yR7vd4q3h0 — Bournemouth Türkiye 🇹🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Bournemouth_TR_) January 19, 2026

Αυτό είναι το τρίτο γκολ του Κωστούλα με τη φανέλα των «γλάρων» σε 17 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και το δεύτερο στο πρωτάθλημα. Μετά την ισοπαλία στο αποψινό παιχνίδι, η Μπράιτον είναι στην 12η θέση με 30 βαθμούς και η Μπόρνμουθ στην 15η με 27.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν πρώτοι στο 14’ με τον Εβανίλσον, αλλά ο Φερμπρούχεν μπλόκαρε. Στο 27’ η Μπόρνμουθ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Μπράιτον στον Αντλί και ο Ταβερνιέ το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1. Επτά λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ με τον Γκρος, αλλά ο Πέτροβιτς του είπε «όχι». Στο 38’ ο Εβανίλσον άγγιξε το 2-0, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο 58’ ο Γκρος έκανε το σουτ, αλλά ο Πέτροβιτς μπλόκαρε. Στο 77’ ο προπονητής της Μπράιτον έριξε στο παιχνίδι τον Κωστούλα και αυτός στο 90+1’ με απίθανο ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πέτροβιτς για το 1-1, που έμεινε μέχρι το φινάλε.

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Ντανκ, Καντίογλου (89′ Μποσκάλι), Φέλτμαν, Φαν Χέκε, Χίνσελγουντ (66’ Μπαλέμπα), Γκόμες (66’ Ρουτέ), Γκρούντα (66’ Μίντε), Γκρος, Μιτόμα, Γουέλμπεκ (78’ Κωστούλας)

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Πέτροβιτς, Κουκ, Χιμένεθ (90+9′ Μιλοσάβλιεβιτς), Τρουφέρ, Σκοτ, Ταβερνιέ (71’ Σμιθ), Σενέσι, Χιλ, Αντλί (79’ Ντιακιτέ), Κρουπί (72’ Κρίστι), Εβανίλσον

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0

Τσέλσι – Μπρέντφορντ 2-0

Λιντς – Φούλαμ 1-0

Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1

Σάντερλαντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1

Τότεναμ – Γουέστ Χαμ 1-2

Νότιγχαμ – Άρσεναλ 0-0

Γουλβς – Νιούκαστλ 0-0

Άστον Βίλα – Έβερτον 0-1

Μπράιτον – Μπόρνμουθ 1-1

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

24/01 14:30 Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ

24/01 17:00 Μπέρνλι – Τότεναμ

24/01 17:00 Φούλαμ – Μπράιτον

24/01 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς

24/01 19:30 Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ

25/01 16:00 Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ

25/01 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι

25/01 16:00 Νιούκαστλ – Άστον Βίλα

25/01 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

26/01 22:00 Έβερτον – Λιντς