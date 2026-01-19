sports betsson
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Ασύλληπτο γκολ με ψαλιδάκι από τον Κωστούλα! (vid)
Ποδόσφαιρο 19 Ιανουαρίου 2026 | 23:58

Ασύλληπτο γκολ με ψαλιδάκι από τον Κωστούλα! (vid)

Στο 77′ μπήκε αλλαγή και στο 90+1′ ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε το 1-1 για την Μπράιτον με εκπληκτικό ψαλιδάκι.

Σύνταξη
Τι έβαλε ο Μπάμπης Κωστούλας! Απίθανο γκολ (δείτε ΕΔΩ) από τον πρώην άσο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ στο «AMEX», για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Ο διεθνής επιθετικός μπήκε αλλαγή στο 77′ και με το σκορ στο 0-1, για να ισοφαρίσει σε 1-1 με ένα εκπληκτικό αλά Ελ Κααμπί ψαλιδάκι στο 90+1′ αφήνοντας άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Αυτό είναι το τρίτο γκολ του Κωστούλα με τη φανέλα των «γλάρων» σε 17 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και το δεύτερο στο πρωτάθλημα.

Δείτε το γκολ

Ένα εντυπωσιακό γκολ από τον 18χρονο φορ, που έδειξε για μια ακόμα φορά την σπουδαία του κλάση και… τρέλανε ξανά την Ευρώπη.

H Premier League μάλιστα με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της, αποθέωσε τον Μπάμπη Κωστούλα. «Υποκλιθείτε στον Χαράλαμπο Κωστούλα, τι τρόπος να κάνεις εντύπωση από τον πάγκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την ισοπαλία στο αποψινό παιχνίδι, η Μπράιτον είναι στην 12η θέση με 30 βαθμούς και η Μπόρνμουθ στην 15η με 27.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν πρώτοι στο 14’ με τον Εβανίλσον, αλλά ο Φερμπρούχεν μπλόκαρε. Στο 27’ η Μπόρνμουθ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Μπράιτον στον Αντλί και ο Ταβερνιέ το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1. Επτά λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ με τον Γκρος, αλλά ο Πέτροβιτς του είπε «όχι». Στο 38’ ο Εβανίλσον άγγιξε το 2-0, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Στο 58’ ο Γκρος έκανε το σουτ, αλλά ο Πέτροβιτς μπλόκαρε. Στο 77’ ο προπονητής της Μπράιτον έριξε στο παιχνίδι τον Κωστούλα και αυτός στο 90+1’ με απίθανο ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πέτροβιτς για το 1-1, που έμεινε μέχρι το φινάλε.

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Ντανκ, Καντίογλου (89′ Μποσκάλι), Φέλτμαν, Φαν Χέκε, Χίνσελγουντ (66’ Μπαλέμπα), Γκόμες (66’ Ρουτέ), Γκρούντα (66’ Μίντε), Γκρος, Μιτόμα, Γουέλμπεκ (78’ Κωστούλας)

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Πέτροβιτς, Κουκ, Χιμένεθ (90+9′ Μιλοσάβλιεβιτς), Τρουφέρ, Σκοτ, Ταβερνιέ (71’ Σμιθ), Σενέσι, Χιλ, Αντλί (79’ Ντιακιτέ), Κρουπί (72’ Κρίστι), Εβανίλσον

World
Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Πιερρακάκης για δασμούς Τραμπ: Κλειδί η ευρωπαϊκή ενότητα και ο διάλογος

Vita.gr
HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

HSBC: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά όχι για τους δανειολήπτες

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Από την Kia και τη Louis Vuitton μέχρι την πρώτη crypto χορηγία στην ιστορία των Grand Slams, το Australian Open επιβεβαιώνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πολύτιμα αθλητικά events στον κόσμο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 19.01.26

Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)

Όσα δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μετά τη μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Ιταλίας (15-13) που σήμανε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Ο Λεβαδειακός απέκτησε διαφορά 9 βαθμών από τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο) και πλέον η μάχη ανάμεσά τους για την 4η θέση στην κανονική περίοδο της Super League κορυφώνεται. Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)

Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, η Ελλάδα επικράτησε της Ιταλίας με 15-13 και είναι στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τρίτη φορά στην ιστορία της.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος

LIVE: Βόλος – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ατρόμητος για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)

Τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών του, σε ένα ακόμη παιχνίδι θα έχει ο Ολυμπιακός καθώς η ερυθρόλευκης ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Εντυπωσιακός ο Λεβαδειακός, προηγήθηκε στο ημίχρονο του Παναιτωλικού με 3-0 (vids)

Καταιγιστικός στο Αγρίνιο ο Λεβαδειακός. Το εξαιρετικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου προηγείται στο ημίχρονο με 3-0 με γκολ που πέτυχαν οι Κωστής στο 3′, Μπάλτσι στο 10′ και Λιάγκας στο 45′.

Σύνταξη
«Η επιθετικότητα απέναντι στη Γροιλανδία είναι ζήτημα της ΕΕ και όχι μόνο της Δανίας»
Κόσμος 20.01.26

«Η επιθετικότητα απέναντι στη Γροιλανδία είναι ζήτημα της ΕΕ και όχι μόνο της Δανίας»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας ανέφερε πως οι συνεχιζόμενες απειλές Τραμπ απέναντι στη Γροιλανδία αφορούν όλη την ΕΕ και όχι μονάχα την Δανία. O Καναδάς σκέφτεται να στείλει στρατό στην Γροιλανδία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»
Σύρραξη 19.01.26

Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»

Σοκαριστικά είναι όσα καταγγέλλει δημόσια ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένεια του με την αυτοκρατορία των Ντέιβιντ και Βικτόρια να φλέγεται σε δημόσια θέα

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ
ISIS 19.01.26 Upd: 23:56

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Καμπούλ

Μεταξύ των τραυματιών στην Καμπούλ είναι τέσσερις γυναίκες και ένα παιδί. Η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα κινέζικου εστιατορίου, σκοτώθηκαν ένας Κινέζος και έξι Αφγανοί.

Σύνταξη
Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί
Ελλάδα 19.01.26

Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί

Ο νεαρός και ο συνεπιβάτης του ταυτοποιήθηκαν από το βίντεο που ανάρτησαν με την καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Προκειμένου να σβήσουν τα «ίχνη» τους αποσυναρμολόγησαν τη μηχανή και διέθεσαν τα εξαρτήματά του στην αγορά ως ανταλλακτικά

Σύνταξη
Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα
Eurogroup 19.01.26

Πιερρακάκης για τους δασμούς Τραμπ: «Κλειδί ο διάλογος» – Θεμελιώδεις αρχές κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς δεν ήταν στην ατζέντα του Eurogroup. Ωστόσο, ο πρόεδρός του, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι ο διάλογος «είναι το κλειδί για την αποκλιμάκωση».

Σύνταξη
Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών
Άλλα Αθλήματα 19.01.26

Australian Open 2026: Όλοι οι χορηγοί του Slam και η πραγματική αξία των συμφωνιών

Από την Kia και τη Louis Vuitton μέχρι την πρώτη crypto χορηγία στην ιστορία των Grand Slams, το Australian Open επιβεβαιώνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά πολύτιμα αθλητικά events στον κόσμο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της
Το Γεγονός 19.01.26

Ανί Ερνό: Όταν μια παράνομη έκτρωση κόντεψε να τη σκοτώσει, έκανε το δικαίωμα στην άμβλωση σημαία της

Η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό δεν θέλει να ξεχάσει κανείς τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενες την αυτοδιάθεση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ
Πολλοί ανησυχούν 19.01.26

Συμβούλιο Ειρήνης: Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση του Τραμπ – Φοβάται ότι θέλει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε την πρόταση Τραμπ να συμμετάσχει η Γαλλία στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. «Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν οι αρχές του ΟΗΕ», επισήμανε.

Σύνταξη
Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι'αυτο;
Νιώθεις πεσμένος; 19.01.26

Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;

H τρίτη Δευτέρα του Γενάρη έχει βαφτιστεί Blue Monday και διεκδικεί τον τίτλο της πιο στενάχωρης μέρας του έτους. Οι Βρετανοί Σαμαρείτες, λανσάρουν ως αντίδοτο τη Brew Monday, με τσάι και συμπάθεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Βόλος – Ατρόμητος 0-3: Ανάσα για τους Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο φορές στα πρώτα δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό κι έτσι επικράτησε εύκολα του Βόλου ΝΠΣ με 3-0, στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Μπράιτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Μπόρνμουθ για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 19.01.26

Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία

Ισχυρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημμυρών αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική - Σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της
Το εμπόδιο Τραμπ 19.01.26

Γροιλανδία: Η Δανία ζητά από το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει αποστολή για την ενίσχυση της άμυνάς της

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η Δανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Ζητά την αποστολή εκεί ΝΑΤΟϊκής δύναμης.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

