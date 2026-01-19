Ασύλληπτο γκολ με ψαλιδάκι από τον Κωστούλα! (vid)

Τι έβαλε ο Μπάμπης Κωστούλας! Απίθανο γκολ (δείτε ΕΔΩ) από τον πρώην άσο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ στο «AMEX», για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Ο διεθνής επιθετικός μπήκε αλλαγή στο 77′ και με το σκορ στο 0-1, για να ισοφαρίσει σε 1-1 με ένα εκπληκτικό αλά Ελ Κααμπί ψαλιδάκι στο 90+1′ αφήνοντας άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Αυτό είναι το τρίτο γκολ του Κωστούλα με τη φανέλα των «γλάρων» σε 17 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και το δεύτερο στο πρωτάθλημα.

Δείτε το γκολ

Kostoulas ocunun attigi müthiş golpic.twitter.com/yR7vd4q3h0 — Bournemouth Türkiye 🇹🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Bournemouth_TR_) January 19, 2026

Ένα εντυπωσιακό γκολ από τον 18χρονο φορ, που έδειξε για μια ακόμα φορά την σπουδαία του κλάση και… τρέλανε ξανά την Ευρώπη.

H Premier League μάλιστα με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της, αποθέωσε τον Μπάμπη Κωστούλα. «Υποκλιθείτε στον Χαράλαμπο Κωστούλα, τι τρόπος να κάνεις εντύπωση από τον πάγκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Take a bow, Charalampos Kostoulas! 😯 How to make an impact from the bench 👏 pic.twitter.com/HZE8MNyz8H — Premier League (@premierleague) January 19, 2026

Μετά την ισοπαλία στο αποψινό παιχνίδι, η Μπράιτον είναι στην 12η θέση με 30 βαθμούς και η Μπόρνμουθ στην 15η με 27.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν πρώτοι στο 14’ με τον Εβανίλσον, αλλά ο Φερμπρούχεν μπλόκαρε. Στο 27’ η Μπόρνμουθ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Μπράιτον στον Αντλί και ο Ταβερνιέ το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1. Επτά λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ με τον Γκρος, αλλά ο Πέτροβιτς του είπε «όχι». Στο 38’ ο Εβανίλσον άγγιξε το 2-0, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Στο 58’ ο Γκρος έκανε το σουτ, αλλά ο Πέτροβιτς μπλόκαρε. Στο 77’ ο προπονητής της Μπράιτον έριξε στο παιχνίδι τον Κωστούλα και αυτός στο 90+1’ με απίθανο ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πέτροβιτς για το 1-1, που έμεινε μέχρι το φινάλε.

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Ντανκ, Καντίογλου (89′ Μποσκάλι), Φέλτμαν, Φαν Χέκε, Χίνσελγουντ (66’ Μπαλέμπα), Γκόμες (66’ Ρουτέ), Γκρούντα (66’ Μίντε), Γκρος, Μιτόμα, Γουέλμπεκ (78’ Κωστούλας)

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Πέτροβιτς, Κουκ, Χιμένεθ (90+9′ Μιλοσάβλιεβιτς), Τρουφέρ, Σκοτ, Ταβερνιέ (71’ Σμιθ), Σενέσι, Χιλ, Αντλί (79’ Ντιακιτέ), Κρουπί (72’ Κρίστι), Εβανίλσον