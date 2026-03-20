Ο Καρέτσας ανάμεσα στους κορυφαίους ντριμπλέρ της Ευρώπης (pic)
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν σταματά να εντυπωσιάζει, αυτή τη φορά με την ικανότητά του στις ντρίπλες – Τι έδειξε η έρευνα του CIES.
Αναμφισβήτητα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι από τα πιο… hot ονόματα της ποδοσφαιρικής πιάτσας και το προσεχές καλοκαίρι θα απασχολήσει έντονα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.
Μίλαν, Νάπολι και η μισή… Γερμανία τον έχουν στα μπλοκάκια του, την ώρα που ο ίδιος δεν σταματά να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Γκενκ, «μπαίνοντας» σε ακόμη μία ξεχωριστή λίστα.
Ο Καρέτσας είναι ανάμεσα στους κορυφαίους ντριμπλέρ της Ευρώπης, ηλικίας κάτω των 20, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών (CIES Football Observatory). Πιο συγκεκριμένα, πρώτος στην εν λόγω λίστα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με 100/100 στο ειδικό ranking του CIES, ενώ ο Έλληνας διεθνής είναι 10ος με 81,2. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ντιομαντέ της Λειψίας, με 90 και ο Βίτορ της Μπόρνμουθ, με 86,7.
Από τους κορυφαίους ντριμπλέρ ο Καρέτσας
Best U2⃣0⃣s for take on 🌪️ as per #CIES Index with @impect_official, 6⃣6⃣ leagues 🌐
🥇 #LamineYamal 🇪🇸 100 out of 💯
🥈 #YanDiomande 🇨🇮 90.0
🥉 #RayanVitor 🇧🇷 86.7#Owusu 🇬🇭 #Pietuszewski 🇵🇱 #Alajbegovic 🇧🇦 #Mbaye 🇸🇳 #Amoako 🇬🇭 #Estevao 🇧🇷 #Karetsas 🇬🇷 pic.twitter.com/1CAccNMk5Q
— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 19, 2026
Να σημειωθεί πως, ο Καρέτσας έδωσε την ασίστ στο μοναδικό γκολ της Γκενκ, κόντρα στη Φράιμπουργκ, αλλά δεν έφτανε στην ομάδα του για να προκριθεί επί των Γερμανών και αποχαιρέτησαν το Europa League.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις