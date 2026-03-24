«Οι καλύτεροι» του βελγικού πρωταθλήματος Καρέτσας και Τζόλης»

Η τελευταία αγωνιστική της Belgian Pro League, ολοκληρώθηκε, με την Γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα να μένει εκτός playoffs, μη μπορώντας να διεκδικήσει πλέον το πρωτάθλημα.

Από την άλλη, με τον Χρήστο Τζόλη να μοιράζει δύο ασίστ, η Κλάμπ Μπρίζ επικράτησε της Μέχελεν και έτσι μένει ζωντανή στο κόλπο του πρωταθλήματος, ούσα στο -1 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Οι δυο Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν κάνει τους Βέλγους να παραμιλάνε, με την ιστοσελίδα Voetbalnieuws να τους αποθεώνει, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία του 18χρονου από τα playoffs.

Σπουδάιος Βέλγος προπονητής τους εκθειάζει

Ο Χάιν Βανχέζμπουργκ φιλοξενήθηκε από την βελγική εφημερίδα και χαρακτήρισε τον Καρέτσα, ως τον καλύτερο παίκτη στο πρωτάθλημα. Στο ίδιο επίπεδο βάζει και τον έτερο Έλληνα, Χρήστο Τζόλη.

Παρά την απουσία την Γκένκ απo τα playoffs o Έλληνας ομογενής αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ονόματα της λίγκας με γεμάτες παρουσίες που εκπνέουν ωριμότητα. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται απο τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του. Μάλιστα, ο Βέλγος τεχνικός είπε ότι είναι «μία αποκάλυψη να τον παρακολουθείς»

Ο Τζόλης που οδηγεί την Μπρίζ στην κορυφή

Ο Χρήστος Τζόλης με την συνεχή επιρροή του στα παιχνίδια της Μπρίζ, επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται από τα μεγαλύτερα αστέρια την λίγκας. η ασύλληπτη ποιότητα του και ο τρόπος που πρωταγωνιστεί στα ματς της ομάδας του, τον διατηρούν σε τοπ επίπεδο, δικαιώνοντας τον Βανχέζμπρουκ.