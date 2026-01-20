Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

«Πώς ακριβώς θα είναι ο οίκος Giorgio Armani χωρίς τον ομώνυμο ιδρυτή της στο τιμόνι;» -αυτό ήταν το καυτό ερώτημα στον κόσμο της μόδας μετά τον θάνατο του σχεδιαστή τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τη Δευτέρα το απόγευμα στο Μιλάνο, η απάντηση δόθηκε όταν ο συνεργάτης και δεξί χέρι του σχεδιαστή για τέσσερις δεκαετίες, Leo Dell’Orco, έκανε το ντεμπούτο του στον ιταλικό οίκο μόδας, όπου θα επιβλέπει την ανδρική μόδα στο άμεσο μέλλον.

Ήταν η πρώτη συλλογή Armani στην οποία ο αείμνηστος σχεδιαστής δεν είχε καμία συμμετοχή.

Αχ αυτά τα 80s!

Αν η Armani under Armani ήταν γνωστή για τα χαλαρά, αποδομημένα κοστούμια και τις ρευστές πτυχώσεις σε μετάξι, βελούδο και κασμίρ, όλα στην χαρακτηριστική απόχρωση «greige», ο Dell’Orco διατήρησε όλα εκτός από την παλέτα χρωμάτων, μετατοπίζοντας την προσοχή σε αποχρώσεις που θυμίζουν κοσμήματα.

Τώρα, η καθημερινή στολή Armani από κασμιρένια σακάκια και βελούδινα πόλο μπλουζάκια ήρθε σε αποχρώσεις αμέθυστου, ζαφειριού και λάπις λάζουλι.

Παράλληλα, η αισθητική της δεκαετίας του 1980 ήρθε στο προσκήνιο, με δερμάτινα μπουφάν τύπου bomber και τζάκετ εμπνευσμένα από τους πιλότους, πλεκτά ρούχα ζακάρ και κομψά κοστούμια -ένας συνδυασμός της βρετανικής, μαύρης κωμωδίας Withnail εάν έπαιζε ένα μέλος των A-ha.

Mια έξυπνη κίνηση από πολλές απόψεις, καθώς αξιοποιεί την αυξημένη ζήτηση για vintage Armani. Τις ημέρες μετά το θάνατο του Giorgio, το eBay ανέφερε αύξηση 192% στις αναζητήσεις για τη μάρκα, ενώ οι αναζητήσεις στο Vinted ήταν τρεις φορές υψηλότερες από το κανονικό.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο ίδιο υπόγειο δωμάτιο στα κεντρικά γραφεία της Armani όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, με πολλά από τα ίδια μοντέλα να περπατούν στην πασαρέλα.

Μια γιορτή για τον Armani

«Αυτό που φαινόταν σίγουρα είναι ότι ο οίκος δεν προσπαθούσε να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό του μετά το θάνατο του Armani», λέει ο Zak Maoui, διευθυντής στυλ στο Gentleman’s Journal.

«Ο Dell’Orco άφησε το στίγμα του χωρίς να αλλοιώσει τη μνήμη που έχουμε, τελικά, για την εμβληματική φιγούρα που δημιούργησε ο Armani. Ωστόσο, υπήρχε μια αλλαγή στη διάθεση και η μουσική ήταν πιο ανεβαστική… έμοιαζε με μια γιορτή για τον Armani».

Ο Paul Toner, αναπληρωτής εκδότης του περιοδικού 10 Magazine, συμφωνεί. «Αφού συνεργάστηκε με τον Armani για τόσο καιρό, ο Leo Dell’Orco γνωρίζει τους κώδικες του οίκου σαν την παλάμη του χεριού του και το σόου είχε όλα όσα περιμένεις από μια μεγάλη επίδειξη Armani με μερικές εξαιρετικές προσθήκες που έδιναν μια αίσθηση νεανικότητας, όπως τα μαλακά δερμάτινα μπουφάν».

Η αισθητική της δεκαετίας του 1980 ήρθε στο προσκήνιο, με δερμάτινα μπουφάν τύπου bomber και τζάκετ εμπνευσμένα από τους πιλότους, πλεκτά ρούχα ζακάρ και κομψά κοστούμια

Με όνομα βαρύ σαν ιστορία

Μετά το θάνατο του Giorgio, έχουν γίνει πολλές εικασίες σχετικά με τη μελλοντική δημιουργική κατεύθυνση των εξαμηνιαίων συλλογών του οίκου μόδας. Όπως έχουν τα πράγματα, ο Dell’Orco έχει αναλάβει τα ηνία της ανδρικής μόδας και η ανιψιά του Armani, η Silvana, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της ως διευθύντρια σχεδιασμού γυναικείας μόδας.

Πρόσφατα έχουν κυκλοφορήσει φήμες για διάφορα ονόματα υποψήφια για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, με πιο πιθανό αυτό του πρώην δημιουργικού διευθυντή των Celine και Dior Homme, του Hedi Slimane.

Αν και ο ίδιος ο οίκος δεν έχει σχολιάσει κανένα σχέδιο δημιουργικής διαδοχής, οι σημειώσεις της επίδειξης τόνισαν ότι «το όραμα του Dell’Orco αναδύεται φυσικά μετά από 40 χρόνια συνεργασίας με τον Giorgio Armani και από την επιθυμία να αφήσει το προσωπικό του στίγμα σε αυτό που αποτελεί το ντεμπούτο του», υποδηλώνοντας ότι μπορεί να μην πρόκειται τόσο για μια προσωρινή επιλογή, όσο για μια πιο μακροπρόθεσμη θέση του Dell’Orco, ο οποίος υποκλίθηκε στο φινάλε μαζί με τον ανιψιό του και επικεφαλής του τμήματος ανδρικής μόδας, Gianluca Dell’Orco.

Οι σαφείς οδηγίες του μετρ

Όσον αφορά το μέλλον του ομίλου, ένα νέο διοικητικό συμβούλιο που διορίστηκε τον Νοέμβριο φέρεται να ενεργοποιεί επί του παρόντος τις μεταθανάτιες επιθυμίες του Giorgio Armani, η διαθήκη του οποίου ήταν εντυπωσιακή για την ακρίβειά της.

Παρά το γεγονός ότι ήταν περήφανος για το ότι παρέμεινε ανεξάρτητη μάρκα κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Armani έδωσε εντολή στους κληρονόμους του να πουλήσουν το 15% των μετοχών της επιχείρησης εντός 18 μηνών και επιπλέον 30% έως 54,9% στον ίδιο αγοραστή εντός των επόμενων πέντε ετών, αναφέροντας τα ονόματα L’Oréal, EssilorLuxottica και LVMH. Δεν έχει ακόμη γίνει ανακοίνωση για τα επόμενα βήματα.

