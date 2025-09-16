Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο Βασιλιάς της ιταλικής μόδας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, ακόμα και στο τέλος της ζωής του.

Η διαθήκη του, την οποία ο ίδιος επιμελήθηκε με κάθε λεπτομέρεια, αποκαλύπτει μεταξύ των κληρονόμων, ένα όνομα-έκπληξη: αυτό του μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι.

Ο 42χρονος Μορσέλι ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Immobiliare srl, της εταιρείας που διαχειρίζεται την τεράστια ακίνητη περιουσία του οίκου Αρμάνι σημειώνει η Corriere Della Sera.

Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο Virgilio, ο Μορσέλι διαχειρίστηκε για τον Αρμάνι το τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του σχεδιαστή, το οποίο εκτιμάται σε 289 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στις πολυτελείς του ιδιοκτησίες περιλαμβάνονται βίλες στο Σεν Τροπέ, την Παντελερία, την Αντίγκουα, το Μπρόνι και τη Νέα Υόρκη.

View this post on Instagram A post shared by Roberto Alessi (@alessi.giornalista)

Η εκτίμηση του Αρμάνι στον Μορσέλι ήταν μεγάλη, κάτι που επιβεβαιώθηκε με το χειρόγραφο της διαθήκης του σύμφωνα με την οποία του κληροδοτεί ομόλογα του ιταλικού κράτους (BTPs) αξίας σχεδόν 32 εκατομμυρίων ευρώ, 100.000 μετοχές της Essilorluxottica αξίας άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Μορσέλι, όμως, δεν κληρονόμησε μόνο χρήματα. O 42χρονος κληρονόμησε προσωπικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κλασικών, vintage αυτοκινήτων που είχε στην ιδιοκτησία του ο σχεδιαστής και επιχειρηματίας και έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της θαλαμηγού του για δύο εβδομάδες ετησίως. Επιπλέον, του παραχώρησε το δικαίωμα προσωρινής διαμονής σε ένα από τα δύο διαμερίσματα της Νέας Υόρκης και στη βίλα του στο Σεν Τροπέ.

Πέρα από την ιδιότητά του ως μεσίτης ακινήτων, ο Μορσέλι είναι λάτρης του αθλητισμού, με αγάπη για το padel, την ιππασία και το μπάσκετ. Μια κοινή αγάπη που μοιραζόταν με τον Αρμάνι, καθώς από τον περασμένο Αύγουστο ο ίδιος είναι σύμβουλος της Blu Basket του Μπέργκαμο, μιας ομάδας που αγωνίζεται στο ιταλικό πρωτάθλημα της Serie A2.

«Θα ήμουν τέλειος πατέρας»

Ο θρύλος της μόδας είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του το 2024, λίγο πριν τον θάνατό του, πως η έλλειψη παιδιών ήταν μια μεγάλη του πικρία.

Ωστόσο, η στενή του σχέση με την κόρη του μάνατζέρ του, Μικέλε Μορσέλι, την οποία έβλεπε ως δική του κόρη, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι «θα ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας». Μια αγάπη που αποτυπώθηκε στη διαθήκη του, όπου της άφησε ένα κληροδότημα ζωής.

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι συνεχίζει να αποκαλύπτει συγκινητικές λεπτομέρειες για τις πιο προσωπικές σχέσεις του. Μετά το κληροδότημα-μαμούθ στον μάνατζερ ακινήτων του, Μικέλε Μορσέλι, γίνεται γνωστό ότι ο σχεδιαστής έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία και στην κόρη του, τη μικρή Μπιάνκα, στην οποία αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του.

Armani e il rammarico per la mancanza di figli: «Ma Bianca è come se lo fosse, sarei stato un ottimo papà» https://t.co/w9SvkJ36mv — Corriere della Sera (@Corriere) September 15, 2025

Στη συνέντευξη του, λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Αρμάνι εξομολογήθηκε στον δημοσιογράφο Άλντο Κατσούλο:

«Μου λείπει πάρα πολύ που δεν έχω παιδιά. Ένας υπάλληλός μου, ο Μικέλε, έχει μια κόρη πέντε ετών, την οποία λατρεύω, τη θεωρώ σχεδόν σαν δικό μου παιδί, και αυτό με έκανε να καταλάβω ότι θα ήμουν ένας εξαιρετικός πατέρας. Το όνομά της είναι Μπιάνκα».

Η βαθιά σύνδεση αποτυπώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο στη διαθήκη του, όπου ο Αρμάνι έδειξε έμπρακτα την αγάπη του για την κόρη του μάνατζέρ του, Μικέλε Μορσέλι. Συγκεκριμένα, η Μπιάνκα κληρονομεί μια ασφαλιστική πολιτική εκατομμυρίων ευρώ, το αντίτιμο της οποίας θα της καταβληθεί όταν ενηλικιωθεί και φτάσει τα 25 με 30 της χρόνια.

Αρμάνι μέχρι τέλος

Οι τελευταίες επιθυμίες του Αρμάνι φανερώνουν επίσης έναν εξαιρετικά περίπλοκο και προσεκτικό σχεδιασμό.

Ο Μορσέλι, μαζί με τη σύντροφό του Φραντσέσκα και την κόρη του Μπιάνκα, έχει το δικαίωμα προσωρινής χρήσης της βίλας του σχεδιαστή στο Σεν Τροπέ.

View this post on Instagram A post shared by St Tropez House (@sttropezhouse)

Επιπλέον, το κληροδότημα περιλαμβάνει και τη χρήση της θαλαμηγού που ανήκει στην εταιρεία L’Immobiliare, η οποία περιέρχεται στην αδελφή του, Ροζάνα Αρμάνι, και στους ανιψιούς του, Αντρέα Καμεράνα και Σιλβάνα Αρμάνι.

Σύμφωνα με τη διαθήκη, οι τρεις τους οφείλουν να εξασφαλίσουν στον Λέο Ντελ’ Όρκο, τον σύντροφο του Αρμάνι, τη δυνατότητα ενοικίασης του σκάφους για τέσσερις εβδομάδες ετησίως.

Εάν ο Λέο επιλέξει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, οφείλει, κατόπιν αιτήματος του Μικέλε Μορσέλι, να φιλοξενήσει τον ίδιο, τη Φραντσέσκα, την Μπιάνκα, καθώς και την αδελφή της Μπιάνκα, Κλαούντια, με τον σύζυγό της, για δύο εβδομάδες στο σκάφος.

View this post on Instagram A post shared by Corriere della Sera (@corriere)

Σύμφωνα με ιταλικό TGcom24, η συνεργασία του Αρμάνι με τον Μορσέλι ήταν «ιδιαίτερα ουσιώδης καθώς με τη μεθοδική δουλειά του επέτρεψε στον μόδιστρο να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο σε όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, όπως ακριβώς το ήθελε».

Ο Μορσέλι, λένε, ήταν πάντα διακριτικός, απέφευγε την προβολή και έγινε ο κρυφός παράγοντας για την περιουσία του σχεδιαστή.