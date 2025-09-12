Αυτό το μέλλον ονειρευόταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι για την αυτοκρατορία του – Άνοιξε η διαθήκη του

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, που ανοίγει τις πύλες της στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να προσελκύσει τα μεγαλύτερα fashion brands και διάσημους του πλανήτη. Ωστόσο, φέτος όλοι γνωρίζουν ότι θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές: στο μυαλό όλων θα βρίσκεται ο Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο θρυλικός σχεδιαστής «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, σκορπόντας τη θλίψη στον χώρο της μόδας. Οι δημιουργίες του όχι απλά εντυπωσίασαν αλλά έδωσαν μια νέα «ζωή» στο ιταλικό στυλ, το οποίο από τη δεκαετία του 80 και μετά κατέκτησε τον πλανήτη.

Milan, 4 September 2025 – With infinite sorrow, the Armani Group announces the passing of its creator, founder, and tireless driving force: Giorgio Armani. Il Signor Armani, as he was always respectfully and admiringly called by employees and collaborators, passed away… pic.twitter.com/7lMIdpw5oX — Armani (@armani) September 4, 2025

Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι μπορεί να μοιάζει με το τέλος μιας εποχής αλλά παράλληλα είναι η αρχή μιας νέας περιόδου – μια περίοδος που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν και έγιναν γνωστές κάποιες λεπτομέρειες από το άνοιγμα της διαθήκης του.

Ο Λέο Ντελ’ Όρκο, σύντροφος και δεξί χέρι του Ιταλού μόδιστρου, εξασφαλίζει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στους κόλπους του πασίγνωστου οίκου μόδας. Το 30% του οίκου θα ελέγχεται από τα δύο ανίψια του Αρμάνι, Σιλβάνα και Αντρέα, και το υπόλοιπο 30% από το ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο στυλίστας.

Σε ό,τι αφορά την εταιρία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του, βάσει των επιθυμιών του εκλιπόντος ιδιοκτήτες ορίζονται η αδελφή του Ροσάνα και τα δύο ανίψια του.

Μεταξύ των άλλων, πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται στο Μιλάνο και για επαύλεις στο Σαιν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία.

Ο σύντροφος και κύριος συνεργάτης του, ο Λέο Ντελ’ Όρκο, θα έχει την επικαρπία των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του μεγάρου της ιταλικής συμπρωτεύουσας στο οποίο ζούσε ο σχεδιαστής.

Νέα εποχή για την αυτοκρατορία Αρμάνι

Εντός 18 μηνών από την δημοσίευσή της διαθήκης, το 15% του ξακουστού οίκου μόδας θα πρέπει να πωληθεί στον όμιλο LVMH, στις εταιρείες Luxottica ή L’Oreal ή σε άλλη επιχείρηση ανάλογης ισχύος. Έπειτα από τρία χρόνια θα μπορεί να πωληθεί, στον ίδιο πάντα αγοραστή, ένα ακόμη ποσοστό του οίκου Αρμάνι, το οποίο θα πρέπει να κυμαίνεται από το 30% μέχρι το 54,9% του συνόλου.

Κάτι που σημαίνει ότι, μελλοντικά, αυτός ο διεθνούς φήμης ιταλικός οίκος ενδέχεται να αλλάξει ιδιοκτήτη.

Στην διαθήκη του, τέλος, ο Τζόρτζιο Αρμάνι ζητά ο οίκος του να τύχει «ηθικής, αδιάβλητης και άμεμπτης διαχείρισης», με έμφαση σε ένα σύγχρονο και ουσιαστικό στυλ, στην κομψότητα, στην καινοτομία και στην ποιότητα.