Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι

Με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την τέχνη του, ο Ιταλός παραγωγός Αντρέα Ερβολίνο (Ferrari) ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάπτυξη της βιογραφικής ταινίας «Armani – The King of Fashion», ως φόρο τιμής στον «βασιλιά» της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Η ανάπτυξη του σεναρίου και η διαμόρφωση της αφήγησης ξεκίνησαν μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2025, αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπλοκής του Ερβολίνο με βιογραφικά κινηματογραφικά πρότζεκτ ανάλογου ύφους . Παρότι είχε προγραμματιστεί αρχικά να γίνει ανακοίνωση του πρότζεκτ νωρίτερα, ο ίδιος ο παραγωγός επέλεξε να την αναβάλλει, προκειμένου πρώτα να τιμηθεί ο Τζόρτζιο Αρμάνι ως άνθρωπος και δημιουργός, όχι να γίνει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης της απώλειάς του.

«Ποιητής των υφασμάτων»

Στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το Deadline, ο Ερβολίνο αποκαλεί τον Αρμάνι «ποιητή των υφασμάτων, αρχιτέκτονα των μορφών», υπογραμμίζοντας ότι η ταινία επιδιώκει όχι απλώς να παρουσιάσει τον σχεδιαστή, αλλά «την ψυχή ενός ανθρώπου που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε κοινή κληρονομιά».

Σύμφωνα με τον πολυγραφότατο Ερβολίνο, το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες και προέκυψε από «μια προσωπική επιθυμία να αποτίσω φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της διεθνούς μόδας και ένα ανεξίτηλο σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας σε όλο τον κόσμο».

«Ο θάνατος του Αρμάνι έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τη βαθιά αξία και το νόημα που το όνομά του αντιπροσωπεύει για την Ιταλία και για τον κόσμο», δήλωσε ο παραγωγός.

Μάλιστα, τόνισε ότι η κληρονομιά του Αρμάνι δεν ανήκει σε λίγους, αλλά σε όλο τον πλανήτη — η ταινία αποτελεί «έναν αφιέρωμα ευγνωμοσύνης» προς τον δημιουργό που μεταμόρφωσε την κομψότητα σε παγκόσμια γλώσσα.

Η ταινία θα ακολουθήσει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του Αρμάνι, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και 21ου αιώνα. Ο Αρμάνι ήταν ένας εξαιρετικά κλειστός άνθρωπος, αλλά είχε μια μακροχρόνια προσωπική σχέση με τον συνεργάτη του, τον αρχιτέκτονα, σχεδιαστή μόδας και επιχειρηματία Σέρτζιο Γκαλεότι, ο οποίος πέθανε από επιπλοκές του AIDS το 1985. Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν η ταινία θα καλύψει την ιδιωτική ζωή του Αρμάνι ή θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο έργο του στις πασαρέλες και τα κόκκινα χαλιά. Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο Ερβολίνο έχει ζητήσει τη συνεργασία της οικογένειας Αρμάνι για το έργο.

Ο Αρμάνι πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.