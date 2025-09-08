magazin
Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»
Live in Style 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:50

Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»

Τη Δευτέρα, η Ιταλία αποχαιρέτησε τον εμβληματικό σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών με ένα τελευταίο αντίο στον «βασιλιά» της μόδας που είχε τον σεβασμό και τη διακριτικότητα που του άρμοζε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, μια μικρή ομάδα συγγενών, συνεργατών και στενών φίλων, βρέθηκε τη Δευτέρα στην ιδιωτική κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι, του θρυλικού Ιταλού σχεδιαστή μόδας που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 91 ετών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον ναό του Σαν Μαρτίνο, στο Ριβάλτα, ένα χωριό περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μιλάνου, κοντά στην πόλη της Πιατσέντσα όπου γεννήθηκε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, ο Αρμάνι θα αποτεφρωθεί και η τέφρα του θα τοποθετηθεί σε ένα οικογενειακό παρεκκλήσι στο Ριβάλτα, όπου βρίσκονται ήδη οι σοροί των γονέων του και του μεγαλύτερου αδελφού του. Ωστόσο, δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση για το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ως ένδειξη σεβασμού, τα καταστήματα του οίκου Αρμάνι έκλεισαν το απόγευμα της Δευτέρας. Τόσο το Μιλάνο, η βάση του σχεδιαστή από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, όσο και η Πιατσέντσα κήρυξαν ημέρα πένθους για έναν από τους «πιο αγαπημένους τους γιους».

Η Ροζάνα Αρμάνι, αδελφή του εκλιπόντος Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, φτάνει για την ιδιωτική κηδεία του αγαπημένου της αδελφού

Ο σύντροφος και συνοδοιπόρος του Τζόρτζιο Αρμάνι Ντελ’Όρκο στην ιδιωτική τελετή του Αρμάνι

«Θα τον αποχαιρετήσουμε ως οικογένεια και μετά θα προχωρήσουμε, όπως θα ήθελε και ο ίδιος. Όλα είναι έτοιμα για να τον τιμήσουμε μέσω της μόδας του», δήλωσε ο σύντροφός του, Πανταλέο Ντελ’Όρκο, στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Ο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή μετά από μια καριέρα πέντε δεκαετιών, κατά τη διάρκεια της οποίας έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που εκτεινόταν από την υψηλή ραπτική έως την επίπλωση σπιτιού, με το όνομά του να γίνεται συνώνυμο της κομψής απλότητας.

Αν και δεν είχε παιδιά, συνεργάστηκε με μια ομάδα έμπιστων συγγενών και μακροχρόνιων συνεργατών, οι οποίοι αναμένεται να συνεχίσουν τη διοίκηση της επιχείρησης, στην οποία ο ίδιος διατηρούσε αυστηρό έλεγχο.

Ο Αντρέα Καμεράνα, ανιψιός του εκλιπόντος Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, φτάνει για την ιδιωτική κηδεία του Αρμάνι, η οποία θα τελεστεί στον ναό του Σαν Μαρτίνο στο Ριβάλτα της Ιταλίας, στις 8 Σεπτεμβρίου 2025

Μέχρι και τον θάνατό του, που ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη, ο Αρμάνι εργαζόταν πάνω σε μια αναδρομική έκθεση και ένα fashion show για τον εορτασμό των 50 ετών του οίκου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία του δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής καμία αλλαγή στο πρόγραμμα.

Το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες κόσμου έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που ήταν γνωστός ως «Re Giorgio» (Βασιλιάς Τζόρτζιο), καθώς το ξύλινο φέρετρό του, στολισμένο με λευκά τριαντάφυλλα, είχε τοποθετηθεί στο αρχηγείο του οίκου στο Μιλάνο.

«Νιώθω μεγάλη θλίψη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με τεράστιο στιλ που, φυσικά, άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι… Σίγουρα χάνουμε ένα μεγάλο, πραγματικά σπουδαίο ταλέντο», δήλωσε η κάτοικος του Μιλάνου Αλεσάντρα Τορτσίο.

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα
«Όμορφες περιπέτειες» 08.09.25

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin Nagano, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης της με τον Βίκτωρα Δήμα.

Σύνταξη
Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα
Μεγάλες προσδοκίες 08.09.25

Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα

Σε μια επίσκεψη φορτισμένη με συμβολισμούς και προσδοκίες ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποτίσει φόρο τιμής στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β’, αλλά το ταξίδι του αναζωπυρώνει το διαρκές ερώτημα: Θα συμφιλιωθεί επιτέλους με τον βασιλιά πατέρα του, Κάρολο Γ’, ή η ρήξη θα είναι παντοτινή;

Σύνταξη
Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία, και φλερτ με ΑΙ
Ταμπού κανείς; 08.09.25

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία και φλερτ με ΑΙ

Φέτος, η σεξουαλική σκηνή μεταξύ δύο αδελφών στη σειρά «The White Lotus» παρουσίασε μια επαναλαμβανόμενη (αλλά ταμπού) φαντασίωση που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και κατακραυγής από πολλούς θεατές. Η εφημερίδα EL PAÍS διερευνά τι άλλο μας διεγείρει στις μέρες μας.

Σύνταξη
Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025
Ευγνώμων 08.09.25

Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025

Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video
Music Stage 07.09.25

Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video

Στο video ο Θοδωρής Φέρρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, τραγουδά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και το φεγγάρι στην περιοχή της Ακρόπολης

Σύνταξη
Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ
Fizz 07.09.25

Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ

Στην πρεμιέρα του Wake Up Dead Man στο Τορόντο, ο Ντάνιελ Κρεγκ δήλωσε τυχερός που υποδύεται τον Μπενουά Μπλανκ, αφήνοντας ανοιχτό το αν θα επιστρέψει σε επόμενες ταινίες του Ράιαν Τζόνσον

Σύνταξη
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
ΟΗΕ 08.09.25

Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη»

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο

LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Κροατία – Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία

LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λευκορωσία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισραήλ – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ισραήλ – Ιταλία

LIVE: Ισραήλ – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισραήλ – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα
«Όμορφες περιπέτειες» 08.09.25

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin Nagano, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης της με τον Βίκτωρα Δήμα.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
Εργασιακό «τερατούργημα» 08.09.25

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;
Βαθύ ρήγμα 08.09.25

Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα φτιαχτεί κυβέρνηση με συμμετοχή των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ελλάδα – Δανία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ελλάδα – Δανία

LIVE: Ελλάδα – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA.

Σύνταξη
Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της εθνικής Παλαιστίνης, Ιχάμπ Αμπού Τζαχάρ, ο οποίος μίλησε για τον χειρότερο φόβο πίσω στην πατρίδα του όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

