Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, μια μικρή ομάδα συγγενών, συνεργατών και στενών φίλων, βρέθηκε τη Δευτέρα στην ιδιωτική κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι, του θρυλικού Ιταλού σχεδιαστή μόδας που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 91 ετών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον ναό του Σαν Μαρτίνο, στο Ριβάλτα, ένα χωριό περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μιλάνου, κοντά στην πόλη της Πιατσέντσα όπου γεννήθηκε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, ο Αρμάνι θα αποτεφρωθεί και η τέφρα του θα τοποθετηθεί σε ένα οικογενειακό παρεκκλήσι στο Ριβάλτα, όπου βρίσκονται ήδη οι σοροί των γονέων του και του μεγαλύτερου αδελφού του. Ωστόσο, δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση για το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ως ένδειξη σεβασμού, τα καταστήματα του οίκου Αρμάνι έκλεισαν το απόγευμα της Δευτέρας. Τόσο το Μιλάνο, η βάση του σχεδιαστή από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, όσο και η Πιατσέντσα κήρυξαν ημέρα πένθους για έναν από τους «πιο αγαπημένους τους γιους».

«Θα τον αποχαιρετήσουμε ως οικογένεια και μετά θα προχωρήσουμε, όπως θα ήθελε και ο ίδιος. Όλα είναι έτοιμα για να τον τιμήσουμε μέσω της μόδας του», δήλωσε ο σύντροφός του, Πανταλέο Ντελ’Όρκο, στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Ο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή μετά από μια καριέρα πέντε δεκαετιών, κατά τη διάρκεια της οποίας έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που εκτεινόταν από την υψηλή ραπτική έως την επίπλωση σπιτιού, με το όνομά του να γίνεται συνώνυμο της κομψής απλότητας.

Αν και δεν είχε παιδιά, συνεργάστηκε με μια ομάδα έμπιστων συγγενών και μακροχρόνιων συνεργατών, οι οποίοι αναμένεται να συνεχίσουν τη διοίκηση της επιχείρησης, στην οποία ο ίδιος διατηρούσε αυστηρό έλεγχο.

Μέχρι και τον θάνατό του, που ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη, ο Αρμάνι εργαζόταν πάνω σε μια αναδρομική έκθεση και ένα fashion show για τον εορτασμό των 50 ετών του οίκου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία του δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής καμία αλλαγή στο πρόγραμμα.

Το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες κόσμου έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που ήταν γνωστός ως «Re Giorgio» (Βασιλιάς Τζόρτζιο), καθώς το ξύλινο φέρετρό του, στολισμένο με λευκά τριαντάφυλλα, είχε τοποθετηθεί στο αρχηγείο του οίκου στο Μιλάνο.

«Νιώθω μεγάλη θλίψη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με τεράστιο στιλ που, φυσικά, άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι… Σίγουρα χάνουμε ένα μεγάλο, πραγματικά σπουδαίο ταλέντο», δήλωσε η κάτοικος του Μιλάνου Αλεσάντρα Τορτσίο.