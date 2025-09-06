magazin
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Fizz 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:45

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι πέθανε την Πέμπτη, σε ηλικία 91 ετών, στο σπίτι του στο κέντρο του Μιλάνου, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ο οίκος μόδας του δήλωσε ότι εργαζόταν εκεί μέχρι το τέλος.

Ένα από τα τελευταία του έργα ήταν μια επίδειξη μόδας για τα 50 χρόνια της επωνυμίας Giorgio Armani, η οποία θα κλείσει την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου αργότερα αυτό το μήνα.

Οι πενθούντες συγκεντρώθηκαν στο Θέατρο Armani, όπου ο σχεδιαστής παρουσίαζε τακτικά τις ready to wear συλλογές του. Σειρές από κεριά σε χάρτινες σακούλες έριχναν ένα λαμπερό φως και η μουσική για πιάνο του Ιταλού συνθέτη Λουντοβίκο Εϊνάουντι έπαιζε απαλά στο παρασκήνιο.

Το κλειστό φέρετρο ήταν στολισμένο με ένα μπουκέτο από λευκά τριαντάφυλλα με μακρύ μίσχο και πλαισιωνόταν από μια τιμητική φρουρά καραμπινιέρων με τελετουργική στολή.

REUTERS/Claudia Greco

REUTERS/Claudia Greco

Ενεργός καθολικός

Μεταξύ των ανθρώπων που αποχαιρέτησαν τον Αρμάνι ήταν και η σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε, η οποία φορούσε ένα σκούρο ταγιέρ και κρατούσε ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια, τα οποία άφησε ως φόρο τιμής. Έφυγε χωρίς να κάνει καμία δήλωση.

Κοντά της βρισκόταν ένα γλυπτό με έναν σταυρό πάνω σε ένα ακατέργαστο κομμάτι μάρμαρο, το οποίο είχε μεταφερθεί από το προσκέφαλο του κρεβατιού του Αρμάνι.

Ο Αρμάνι, που ήταν πολύ κλειστός χαρακτήρας, δεν ήταν γνωστός ως ενεργός καθολικός, αλλά ένας ιερέας που βγήκε από το σπίτι του στο κέντρο του Μιλάνου μετά το θάνατό του είπε στους δημοσιογράφους ότι παρακολουθούσε καθημερινά τη λειτουργία.

«Φοράς Armani και είσαι τέλειος» είπε. «Είναι πάντα επίκαιρο, ακόμα και μετά από 20 χρόνια»

YouTube thumbnail

«Το Μιλάνο είναι γεμάτο σημάδια του Αρμάνι»

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Λέο Ντελ’Όρκο, μακροχρόνιο συνεργάτη και σύντροφο του Αρμάνι και επικεφαλής του τμήματος ανδρικών ενδυμάτων, ο οποίος στεκόταν κοντά στο φέρετρο.

«Ένας άνθρωπος εξαιρετικής κομψότητας», είπε ο Σάλα στους δημοσιογράφους έξω από το κτίριο. «Το Μιλάνο είναι γεμάτο σημάδια του Αρμάνι. Θα είναι αδύνατο να τον ξεχάσουμε».

Ο Σάλα θυμήθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Αρμάνι στις αρχές Αυγούστου, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο διαφθοράς στην πόλη.

«Μου είπε “καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή. Πάντα υπάρχει κάτι θετικό στις δύσκολες στιγμές. Οι αληθινοί φίλοι σε τέτοιες στιγμές αποκαλύπτονται. Εγώ είμαι αληθινός φίλος σου”. Αυτό θα το θυμάμαι πάντα» είπε ο Σάλα.

Ο σκηνοθέτης Γκαμπριέλ Σαλβαρόρες έξω από το Armani/Teatro στις 6 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Manon Cruz

Η Ντονατέλα Βερσάτσε έξω από το Armani/Teatro στο Μιλάνο της Ιταλίας, στις 6 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Remo Casilli

Μυστική κηδεία

Η φίλη του, Άννα Μαρία Λόνγκο Ντόρνι, ταξίδεψε πάνω από δύο ώρες από το Lago Maggiore, βόρεια του Μιλάνου, για να αποτίσει τον τελευταίο της φόρο τιμής, φορώντας για την περίσταση ένα μεσάνυχτα μπλε σακάκι Armani.

«Φοράς Armani και είσαι τέλειος» είπε. «Είναι πάντα επίκαιρο, ακόμα και μετά από 20 χρόνια».

Δύο ώρες μετά το άνοιγμα των θυρών, η ουρά των πενθούντων εκτεινόταν σε όλο το τετράγωνο.

Το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή. Ο Αρμάνι θα ταφεί μετά από μια ιδιωτική κηδεία, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν μυστικές.

Η Άνγκελα Μισόνι, κόρη της Ροζίτα Μισόνι, αποχαιρετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι. REUTERS/Remo Casilli

Η πόλη του

Το Μιλάνο φιλοξενεί πολλά αξιοθέατα του Αρμάνι, όπως το θέατρό του και το μουσείο Armani/Silos — ένας εκθεσιακός χώρος στην καρδιά της σχεδιαστικής περιοχής της πόλης — καθώς και την κατοικία του και τα ιστορικά γραφεία του στο κέντρο της πόλης, τα καταστήματα και το ξενοδοχείο του.

Ήταν επίσης σημαντικός υποστηρικτής πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως το Teatro alla Scala του Μιλάνου, και ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Olympia Milan.

Μια περίοπτη μόνιμη διαφημιστική πινακίδα της Emporio Armani καλωσορίζει τους επιβάτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο Linate του Μιλάνου, ενώ η μάρκα κατέχει από καιρό μια μόνιμη διαφημιστική πινακίδα στην περιοχή Brera του Μιλάνου, συμβολίζοντας την πρωτοποριακή προσέγγιση του Αρμάνι στην επικοινωνία.

Ο πρόεδρος της Ferrari Τζον Έλκαν με τη σύζυγο του. REUTERS/Gonzalo Fuentes

«Από εκεί ξεκινούν όλα»

Ο Αρμάνι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα και πρόσωπα της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας, απουσίασε για πρώτη φορά από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια των επιδείξεων της ανδρικής συλλογής Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026, προκειμένου να αναρρώσει από μια αδιαθεσία.

Συλλυπητήρια κατέφτασαν από φίλους και θαυμαστές από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι Ραλφ Λόρεν, Τζούλια Ρόμπερτς, Άννα Γουίντουρ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ο Αρμάνι προετοίμασε ένα τελευταίο αντίο για τους πενθούντες. Μια φωτογραφία του σχεδιαστή που χαμογελά και χαιρετά προβάλλει στον πίσω τοίχο της αίθουσας προβολής με τα αποχαιρετιστήρια λόγια: «Το σημάδι που ελπίζω να αφήσω είναι αυτό της αφοσίωσης, του σεβασμού και της γνήσιας φροντίδας για τους ανθρώπους και τη ζωή. Από εκεί ξεκινούν όλα».

REUTERS/Gonzalo Fuentes

*Με στοιχεία από apnews.com

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας
Amore, amore, amore 06.09.25

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας

Η τελευταία χειρονομία του Αρμάνι ήταν γεμάτη αγάπη πριν πεθάνει -έτσι αποχαιρέτησε τον επίγειο κόσμο ο βασιλιάς Τζόρτζιο: Αγόρασε το μπαρ όπου συνάντησε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, μια χειρονομία που θα τους συνδέει για πάντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
«Θέλεις να σταματήσω;» 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι
Έβλεπε μπροστά 05.09.25

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους
Πιερία 06.09.25

Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους

«Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
«Ας έρθει αυτός στο Κίεβο» 06.09.25

Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα ο Ζελένσκι και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη
Προβλέψεις CEDEFOP 06.09.25

Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη, πώς θα προστατευτούμε

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ψάχνουν οι εταιρείες και δεν μπορούν να βρουν στην AI - Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου CEDEFOP για το 2035 όσον αφορά στη ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
Κόσμος 06.09.25

Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ
Σε εργοστάσιο της Hyunday 06.09.25

Η Νότια Κορέα θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Πολίτες από τη Νότια Κορέα συνελήφθησαν από την ICE σε επιδρομή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ - Τι δηλώνει η νοτιοκορεάτικη πολιτική ηγεσία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας
ΔΕΘ 06.09.25

Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής» τόνισε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
On Field 06.09.25

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»
Η μπάλα στην εξέδρα 06.09.25

Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στις ελλείψεις που κάνουν το ΕΣΥ να στενάζει, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί - Επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Λιμάνι του Πειραιά: Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στην προβλήτα κατά την πρόσδεση
Δεν υπήρξε τραυματισμός 06.09.25

Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά κατά την πρόσδεση

Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

Σύνταξη
