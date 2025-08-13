Ο Polo Bear της Ralph Lauren λύνει το μυστήριο πίσω από την κλοπή έργου τέχνης σε μια νέα ταινία

Για πρώτη φορά στην ιστορία του brand, ο εμβληματικός Polo Bear της Ralph Lauren πρωταγωνιστεί σε ταινία animation μικρού μήκους με τίτλο The Polo Bear Chronicles: Operation Black Tie, ένα κομψό και παιχνιδιάρικο φιλμ που παντρεύει τη μόδα με την περιπέτεια.

Ο Polo Bear, σύμβολο του brand εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1990 ως δώρο γενεθλίων στην ομάδα σχεδιασμού και έκτοτε καθιερώθηκε ως μασκότ.

The Polo Bear Chronicles: Operation Black Tie

Στο νέο φιλμ διάρκειας έξι λεπτών, ο Polo Bear αναλαμβάνει μια αποστολή: να ανακτήσει ένα κλεμμένο έργο τέχνης. Η περιπέτεια τον οδηγεί σε σκοτεινές γκαλερί του Μανχάταν και πυκνοκατοικημένες πόλεις, αλλά και γρασίδια γηπέδων πόλο σε κτήματα.

«Σε ένα ήσυχο αρχοντικό στο Μανχάταν, όπου η τζαζ είναι απαλή και η ραπτική πιο κοφτερή από ένα σουγιά, ζει ένας ευγενικός αρκούδος», ανακοινώνει μια φωνή στο τρέιλερ. «Με γούστο για τα ωραία πράγματα, μαζί με τον απίθανο σύντροφό του, ένα πονηρό περιστέρι, ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν την πιο εκλεπτυσμένη ανάκτηση έργου τέχνης του αιώνα», συνεχίζει.

Οι ενδυματολογικές επιλογές αποτελούν βασικό στοιχείο της ταινίας, με τον Bear να αλλάζει από επίσημο black-tie look σε casual beachwear, ενσωματώνοντας την αισθητική της Ralph Lauren σε κάθε σκηνή. Η σκηνοθεσία δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια: μινιμαλιστικά σκηνικά, προσεγμένος φωτισμός και χρωματικές παλέτες που ενισχύουν το αίσθημα διαχρονικής κομψότητας.

Ένα ξεχωριστό στοιχείο είναι η επιλογή να παραμείνει ο Polo Bear σιωπηλός. Χωρίς διάλογο, η αφήγηση βασίζεται στις κινήσεις και στις εκφράσεις του, αφήνοντας τον θεατή να τον «διαβάσει» με τον δικό του τρόπο. Δίπλα του, ένα streetwise περιστέρι λειτουργεί ως αταίριαστος αλλά και απολύτως ταιριαστός sidekick, δημιουργώντας αντίθεση ανάμεσα στην φινέτσα και τη λαϊκή γοητεία.

Το «Operation Black Tie» θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου 2025 στο επίσημο κανάλι του brand στο YouTube.

*Πηγή: Deadline