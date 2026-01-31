Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Ο θάνατος του Valentino Garavani (Βαλεντίνο Γκαραβάνι) δεν άφησε μόνο ένα αναντικατάστατο κενό στην ιστορία της μόδας, αλλά έθεσε σε κίνηση μια διαδικασία διαδοχής τόσο περίπλοκη όσο ένα από τα φορέματά του υψηλής ραπτικής: συναρπαστική, αδιαφανής κι εξόφθαλμα πολυτελής.

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο «Τελευταίος Αυτοκράτορας» αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και οι οικονομικοί αναλυτές και οι ειδικοί της βιομηχανίας πολυτελείας υποδηλώνουν ότι, αν ληφθούν υπόψη τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και η πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων του, το ποσό αυτό θα μπορούσε να φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο αισθητικός του κανόνας

Γεννημένος ως Valentino Clement Ludovico Garavani στη Βογκέρα της Λομβαρδίας το 1932, ο Valentino δεν ήταν απλώς ένας σχεδιαστής μόδας, αλλά ο αρχιτέκτονας ενός αισθητικού κανόνα σχεδιασμένου για την αιωνιότητα.

Ζούσε περιτριγυρισμένος από κάστρα, γιοτ και αριστουργήματα, αλλά το μεγαλύτερο έργο τέχνης του ήταν η ικανότητά του να μετατρέπει τις προσωπικές σχέσεις σε κινητήριο δύναμη μιας αυτοκρατορίας.

Αποσύρθηκε, τουλάχιστον από τη βελόνα και το νήμα, το 2008, με μια ιστορική αποχαιρετιστήρια επίδειξη στο Μουσείο Ara Pacis της Ρώμης, περιτριγυρισμένος από τα Valentino Girls του ντυμένα στα κόκκινα.

Μία από τις μεγαλύτερες δημιουργικές του επιτυχίες ήταν, χωρίς αμφιβολία, το Valentino Red. Ο μύθος λέει ότι η γοητεία του για αυτή την απόχρωση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς στην όπερα της Βαρκελώνης, όταν, ως φοιτητής, είδε μια ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα να κάθεται σε ένα θεωρείο

Το Valentino Red

Για αυτόν, το χρώμα δεν ήταν ποτέ απλώς μια απόχρωση, ήταν μια δήλωση δύναμης, θηλυκότητας, πάθους και κομψότητας.

Η διαισθητική κατανόηση του γυναικείου σώματος του χάρισε την αφοσίωση των πιο εμβληματικών γυναικών του κόσμου.

Η Τζάκι Κένεντι, για την οποία σχεδίασε το νυφικό από ιβουάρ δαντέλα που φόρεσε για να παντρευτεί τον Αριστοτέλη Ωνάση το 1968. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Σοφία Λόρεν και η Τζούλια Ρόμπερτς, που θα συνδέονται για πάντα με το ασπρόμαυρο vintage Valentino με empire γραμμή που φόρεσε όταν τελικά κέρδισε το Όσκαρ της.

Tο εμβληματικό του λογότυπο «V»

Ένα άλλο ορόσημο ήταν η Λευκή Συλλογή του 1968, η οποία εξηγεί γιατί λευκά λουλούδια γέμισαν την αίθουσα τελετών όταν απεβίωσε στις 19 Ιανουαρίου.

Σε μια εποχή ψυχεδελικών χρωμάτων και χίπικης εξωφρενικότητας, ο Valentino παρουσίασε μια συλλογή σε λευκό και μπεζ, εισάγοντας για πρώτη φορά το εμβληματικό του λογότυπο «V».

Πέρα από την πώληση όμορφων φορεμάτων, ο Valentino, μαζί με τον αχώριστο συνεργάτη του Giancarlo Giammetti, αποδείχθηκε ένας οραματιστής επιχειρηματίας. Η καμπή ήρθε το 1998, όταν πούλησαν τον οίκο μόδας στην εταιρεία HdP holding group για περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ

Πώς ο Valentino έχτισε την αυτοκρατορία του

Πέρα από την πώληση όμορφων φορεμάτων, ο Valentino, μαζί με τον αχώριστο συνεργάτη του Giancarlo Giammetti, αποδείχθηκε ένας οραματιστής επιχειρηματίας. Η καμπή ήρθε το 1998, όταν πούλησαν τον οίκο μόδας στην εταιρεία HdP holding group για περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ο Valentino διατήρησε τα δικαιώματα εικόνας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συμφωνίες αδειοδότησης που συνέχισαν να αποφέρουν εκατομμύρια ακόμη και μετά την επίσημη αποχώρησή του το 2008.

Αυτή η τεράστια ρευστότητα διαχειριζόταν μέσω εξελιγμένων χρηματοοικονομικών μηχανισμών υπό την επίβλεψη του Ολλανδού δικηγόρου Ronald Feijen και του ανιψιού του Valentino, Piero Villani, που συχνά περιγράφεται ως ο «μηχανικός» της οικογενειακής περιουσίας.

Ο πλούτος μεταφερόταν μέσω ενός δικτύου εταιρειών χαρτοφυλακίου στο Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και τις Αγγλονορμανδικές Νήσους, μια αρχιτεκτονική σχεδιασμένη όχι μόνο για τη διατήρηση του κεφαλαίου, αλλά και για την ανάπτυξή του μέσω επανεπένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο του γρίφου της διαδοχής.

Ο πραγματικός κρυμμένος θησαυρός βρίσκεται στους τοίχους του, μια ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης που περιλαμβάνει από Πικάσο έως Γουόρχολ, η ακριβής αξία της οποίας παραμένει ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της κληρονομιάς

Ακίνητα, γιοτ και ένας κρυμμένος θησαυρός

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Valentino είναι ίσως το πιο ξεκάθαρο κομμάτι του παζλ, αν και η πραγματική αγοραία αξία του υπερβαίνει κατά πολύ αυτή που εμφανίζεται στους επίσημους ισολογισμούς.

Στη Γαλλία βρίσκεται το Château de Wideville του 17ου αιώνα, περιτριγυρισμένο από κήπους σε στyλ Βερσαλλιών, το οποίο αγόρασε το 1995 ως το αγαπημένο του καταφύγιο. Στη Ρώμη, η βίλα του στη Via Appia Antica, με περισσότερα από 30 δωμάτια, είναι ένα μουσείο από μόνη της και ο τόπος όπου εκτέθηκε η σορός του.

Σε αυτά προστίθενται το Gifferhorn Chalet στο Gstaad, ένα ρετιρέ στην Park Avenue της Νέας Υόρκης, μια κατοικία στο Holland Park του Λονδίνου και μια ιδιοκτησία ανάμεσα στο Capri και το Anacapri με θέα στον Κόλπο της Νάπολης.

Τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της κληρονομιάς

Υπάρχει επίσης το TM Blue One, το σούπερ γιοτ 46 μέτρων, όπου περνούσε τα καλοκαίρια του με φίλους όπως η Μαντόνα, η Νάτι Αμπασκάλ και η Γκουίνεθ Πάλτροου. Μόνο η ετήσια συντήρησή του ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ωστόσο, ο πραγματικός κρυμμένος θησαυρός βρίσκεται στους τοίχους του, μια ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης που περιλαμβάνει από Πικάσο έως Γουόρχολ, η ακριβής αξία της οποίας παραμένει ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της κληρονομιάς.

Η διαθήκη και η «εκλεκτή οικογένεια»

Χωρίς άμεσους κληρονόμους, η διαθήκη, που έχει ήδη κατατεθεί σε συμβολαιογράφο στη Ρώμη, γίνεται ο μόνος οδικός χάρτης. Ο ιταλικός νόμος προστατεύει ένα «νόμιμο μερίδιο» για τους συγγενείς εξ αίματος, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής του Vanda Garavani και του ανιψιού του Oscar Garavani, ο οποίος έχει διατηρήσει το επώνυμο ζωντανό στον κόσμο της μόδας.

Αλλά συναισθηματικά και υλικά, η κληρονομιά φαίνεται να κλίνει προς την «επιλεγμένη οικογένεια» του Valentino, εκείνους που στήριξαν την ιδιωτική και επαγγελματική του ζωή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Giancarlo Giammetti, συνεργάτης, πρώην εραστής και δια βίου προστάτης της αυτοκρατορίας. Όπως ο Pierre Bergé για τον Yves Saint Laurent, ο Giammetti θεωρείται ευρέως ως ο ηθικός κληρονόμος και αναμένεται να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Ιδρύματος Valentino Garavani και Giancarlo Giammetti, το οποίο ενδέχεται να λάβει σημαντικό μερίδιο ρευστότητας για να διασφαλίσει τη διατήρηση της κληρονομιάς του σχεδιαστή μέσω μουσείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα υπόλοιπα μέλη της «εκλεκτής οικογένειας»

Στον στενό κύκλο ανήκουν επίσης οι Sean και Anthony Souza, γιοι του Βραζιλιάνου κοσμικού Carlos Souza, στενού φίλου του Valentino και παγκόσμιου πρεσβευτή της μάρκας. Μεγαλωμένοι ως τα παιδιά που ο Valentino και ο Giammetti δεν είχαν ποτέ, φημολογείται ότι θα κληρονομήσουν ακίνητα όπως το γαλλικό château ή το σπίτι στο Λονδίνο.

Και τέλος, υπάρχει ο Vernon Bruce Hoeksema, η τελευταία μεγάλη αγάπη του Valentino και η δημιουργική δύναμη πίσω από την εταιρεία πολυτελών αξεσουάρ VBH. Ο πρώτος, και ίσως ο μεγαλύτερος, γόρδιος δεσμός της περιουσίας.

Ο Hoeksema πρόσφατα επένδυσε 550.000 ευρώ για να κλείσει τη διαδικασία πτώχευσης της εταιρείας του, μια κίνηση που πολλοί ερμηνεύουν ως προκαταβολή ή διασφάλιση πριν από την ανάγνωση της διαθήκης.

Αντιπαράθεση

Σε αντίθεση με τις επαύλεις, τα μετρητά και οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις είναι διάσπαρτα σε ελίτ ιδρύματα όπως η Coutts & Company στο Λονδίνο, η ιδιωτική τράπεζα της ανώτερης τάξης της Βρετανίας και της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η ανίχνευση και η αποτίμηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, που περιπλέκεται περαιτέρω από τις αλλαγές της φορολογικής κατοικίας του Valentino μεταξύ Λονδίνου, Γενεύης και Μιλάνου, θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια γραφειοκρατική μάχη επικών διαστάσεων.

Ο προσδιορισμός της κύριας κατοικίας του κατά τη στιγμή του θανάτου του θα καθορίσει ποια χώρα θα διεκδικήσει το μεγαλύτερο μερίδιο των φόρων κληρονομιάς, που ενδέχεται να ανέλθουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Δραματικό στοιχείο προσθέτει η κατάρρευση της αυτοκρατορίας VBH του Hoeksema. Η μάρκα, με τις εξωτικές τσάντες από πύθωνα και κροκόδειλο που κατασκευάζονταν στο Pontassieve και κρατούσαν η Μισέλ Ομπάμα, η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, υπέκυψε σε χρόνιες ζημιές.

Τον Ιανουάριο του 2025, ένα δικαστήριο στη Ρώμη όρισε επίσημα την πτώχευση της Atelier Realm srl, του κατασκευαστικού της τμήματος. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι τσάντες VBH έχουν από τότε γίνει συλλεκτικά αντικείμενα, φτάνοντας έως και 14.000 ευρώ σε δημοπρασίες.

Όταν ανοιχτεί η διαθήκη, δεν θα διανεμηθούν μόνο βίλες και γιοτ. Θα αποκαλυφθεί το τελευταίο αριστούργημα ενός ανθρώπου που σχεδίασε τη ζωή του με την ίδια εμμονική ακρίβεια, κομψότητα και μυστήριο όπως το εμβληματικό Valentino Red που άλλαξε για πάντα τη μόδα

Μια τελική ανατροπή

Οι εμπιστευτικές πηγές εικάζουν για μια «ρήτρα-έκπληξη». Μήπως η διαθήκη απαιτεί από τους κληρονόμους να διατηρήσουν ανέπαφη τη συλλογή έργων τέχνης; Ή μήπως αποκαλύπτει μυστικές επενδύσεις σε ψηφιακή τεχνολογία, εξασφαλίζοντας ότι η εικόνα και το στυλ του θα συνεχίσουν να αποφέρουν εισόδημα μετά το θάνατό του μέσω της τεχνητής νοημοσύνης;

Κάποιοι πιστεύουν ότι η πραγματική ανατροπή θα είναι αυτή στην οποία το μεγαλύτερο μέρος της ρευστότητας θα ενισχύσει το Ίδρυμα, δίνοντας προτεραιότητα στην πολιτιστική και φιλανθρωπική κληρονομιά έναντι του προσωπικού πλουτισμού.

Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Valentino, ένας προς έναν

Giancarlo Giammetti: Πέρα από πιθανός κληρονόμος, ο Giancarlo Giammetti θεωρείται ευρέως ως ο ηθικός κληρονόμος του Valentino. Οι δύο συναντήθηκαν το 1960 και, αν και η ρομαντική τους σχέση έληξε χρόνια αργότερα, ο προσωπικός και επαγγελματικός τους δεσμός παρέμεινε αδιάσπαστος.

Vernon Bruce Hoeksema: Ο πιο πρόσφατος σύντροφος του Valentino διαδραμάτισε έναν διακριτικό αλλά σημαντικό ρόλο στα τελευταία χρόνια της ζωής του σχεδιαστή.

Sean και Anthony Souza: Αν και ο Valentino δεν είχε ποτέ βιολογικά παιδιά, ο Sean και ο Anthony Souza κάλυψαν αυτόν τον ρόλο στη ζωή του. Γιοι του μακροχρόνιου φίλου και πρεσβευτή της μάρκας Carlos Souza, μεγάλωσαν υπό την προστασία του Valentino και θεωρούνταν μέλη της στενής του οικογένειας.

Piero Villani και Oscar Garavani: Ο ιταλικός νόμος ορίζει ότι οι συγγενείς εξ αίματος λαμβάνουν ένα προστατευόμενο μερίδιο της περιουσίας. Ο Piero Villani, ανιψιός του Valentino, έχει από καιρό ενεργήσει ως ο σιωπηλός αρχιτέκτονας των οικονομικών της οικογένειας, διαχειριζόμενος πολύπλοκες τραπεζικές και εταιρικές δομές σε όλη την Ευρώπη.

Ο Oscar Garavani, ανιψιός του σχεδιαστή, αντιπροσωπεύει τον νεότερο κλάδο του οικογενειακού δέντρου, διατηρώντας το όνομα Garavani παρόν στον κόσμο της μόδας μέσω των δικών του δημιουργικών επιδιώξεων.

Το ίδρυμα: Πέρα από τα άτομα, το Ίδρυμα Valentino Garavani–Giancarlo Giammetti αποτελεί τον κύριο δικαιούχο. Μεγάλο μέρος της συλλογής έργων τέχνης, των αρχείων υψηλής ραπτικής και των πολιτιστικών περιουσιακών στοιχείων του σχεδιαστή αναμένεται να περάσει στο ίδρυμα, εξασφαλίζοντας ότι τα κάστρα, τα παλάτια και οι δημιουργίες του δεν θα χρησιμεύσουν ως τρόπαια προς πώληση, αλλά ως ζωντανά κέντρα εκπαίδευσης, φιλανθρωπίας και σχεδιασμού.

Το πρόσωπο-κλειδί: Πάνω από όλα αυτά βρίσκεται ο Ronald Feijen, ο Ολλανδός δικηγόρος που σχεδίασε την πολύπλοκη δομή της περιουσίας του Valentino. Ο σχολαστικός σχεδιασμός του μπορεί να περιλαμβάνει όρους που αποσκοπούν στη διατήρηση της κληρονομιάς ανέπαφη, στην παραχώρηση της χρήσης χωρίς πλήρη ιδιοκτησία και στην ενθάρρυνση της ενότητας μεταξύ των κληρονόμων πολύ καιρό μετά την τελευταία υπόκλιση του Ιταλού μόδιστρου.

Το αν η αυτοκρατορία θα παραμείνει ενιαία ή θα κατακερματιστεί σε ξεχωριστές περιουσίες θα εξαρτηθεί τελικά από τις επιλογές που έκανε ο Valentino πίσω από κλειστές πόρτες, σε αυτό που μπορεί να αποδειχθεί το τελευταίο και πιο προσεκτικά σχεδιασμένο αριστούργημά του.

*Με στοιχεία από hola.com | Αρχική Φωτό: Ο Ιταλός σχεδιαστής Valentino μετά την παρουσίαση της συλλογής του Oliver by Valentino στο Μιλάνο για την επίδειξη μόδας του Μιλάνου. 8 Μαρτίου 1992 REUTERS/Luciano Mellace