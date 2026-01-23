Κηδεία του Valentino – Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»

Από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ο Valentino Garavani (ο οποίος κυρίως χρησιμοποιούσε το μικρό του όνομα) βρισκόταν σε δημόσια έκθεση στο PM23, τον χώρο τέχνης και πολιτισμού που άνοιξε η Fondazione Valentino Garavani το 2025.

Εκεί, ανάμεσα σε ασβεστωμένους τοίχους και κάτω από έναν πολυτελή πολυέλαιο από λευκά λουλούδια, βρισκόταν το φέρετρο του σχεδιαστή. Σήμερα, μεταφέρθηκε για την τελετή της κηδείας στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri — μια εκκλησία που σχεδιάστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο τον 16ο αιώνα — στο κέντρο της Ρώμης.

Αν και η κηδεία ήταν ανοιχτή στο κοινό, στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν επίσης διακεκριμένες προσωπικότητες της σόουμπιζ , καθώς και σταρ — όπως η Αν Χαθαγουέι και η Ολίβια Παλέρμο — που φορούσαν τακτικά τα σχέδια του Valentino στο κόκκινο χαλί

Ήταν όλοι τους εκεί

Ο Αλεσάντρο Μισέλ (Alessandro Michele), ο τρέχων δημιουργικός διευθυντής του Valentino, έφτασε φορώντας σκούρα μαύρα γυαλιά, ενώ η Ντονατέλα Βερσάτσε (Donatella Versace) φορούσε αρχικά ένα στενό κόκκινο σακάκι –κλασικό Valentino και στη συνέχεια ένα μαύρο φόρεμα με απλικαρισμένα μανίκια.

Ο Πιερπάολο Πιτσιόλι (Pierpaolo Piccioli), ο οποίος ήταν ο σχεδιαστής της ομώνυμης μάρκας μετά την αποχώρηση του Valentino το 2008 μέχρι το 2024, μπήκε στην εκκλησία μαζί με τον Φρανσουά-Ανρί Πινό (François-Henri Pinault) — τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Kering, της μητρικής εταιρείας των Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga και άλλων.

Οι κάπες των καραμπινιέρι ήταν Armani

Επίσης, εντοπίστηκε η σχεδιάστρια της Fendi, Μαρία Γράτσια Κιουρί (Maria Grazia Chiuri), πρώην δημιουργική διευθύντρια της Dior, η οποία εργάστηκε επίσης για ένα διάστημα στον οίκο Valentino.

Ο Αμερικανός σχεδιαστής Τομ Φορντ (Tom Ford), η μακροχρόνια Βρετανίδα δημοσιογράφος μόδας Σούζι Μένγκες (Suzy Menkes) και η Σιδηρά Κυρία της Vogue, Άννα Γουίντουρ (Anna Wintour) ήταν επίσης παρόντες — η τελευταία έφτασε φορώντας μια γούνα και τα χαρακτηριστικά της κολιέ σε χρώματα καραμέλας.

Ακόμη, οι κάπες των καραμπινιέρι που φορούσαν οι φρουροί είχαν σχεδιαστεί από τον Armani –ό,τι πιο ταιριαστό για μια προσωπικότητα που είχε μια τόσο εντυπωσιακό όραμα για το γκλάμουρ.

Ανεπίσημο γούρι

Τα φορέματα του Valentino ήταν φανταχτερά, εκλεπτυσμένα, κολακευτικά και θηλυκά — και γι’ αυτό αγαπημένα από τις ηθοποιούς που περπατούσαν στο κόκκινο χαλί. Η Τζέσικα Λανγκ, η Σοφία Λόρεν, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Κέιτ Μπλάνσετ κέρδισαν όλες τα Όσκαρ τους φορώντας ένα φόρεμα Valentino, καθιστώντας την ιταλική μάρκα ένα ανεπίσημο γούρι.

«Ξέρω τι θέλουν οι γυναίκες», είπε κάποτε ο Ιταλός σχεδιαστής σε έναν δημοσιογράφο. «Θέλουν να είναι όμορφες». Με το θάνατό του, η βιομηχανία της μόδας χάνει ένα από τα τελευταία προπύργια μιας άλλης εποχής: όπου ένα καλό ρούχο οριζόταν απλά από το πόσο όμορφο ήταν.

Τέλος εποχής

Σε ένα ντοκιμαντέρ του 2008 για την καριέρα του, ο Valentino απάντησε στην ερώτηση ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Απάντησε στα ιταλικά: «Μετά από μένα, η πλημμύρα».

Νωρίς το πρωί της κηδείας, μια αδιάκοπη ροή από λευκά στεφάνια λουλουδιών μεταφέρθηκε μέσα στη βασιλική. Μέλη του κοινού περίμεναν σε ουρά έξω από την εκκλησία, μερικοί ντυμένοι με κόκκινα ρούχα ή κρατώντας κόκκινες τσάντες, πορτοφόλια, κασκόλ — ένα φόρο τιμής στο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του σχεδιαστή.

Ένας θαυμαστής έξω από την εκκλησία κούνησε μια λαμπερή μαύρη αφίσα προς την κάμερα: «Αντίο Βαλεντίνο», έγραφε. «Ο τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας».

*Αρχική Φωτό: Η Ντονατέλα Βερσάτσε και ο Πιερπάολο Πιτσιόλι έξω από το ίδρυμα PM23, όπου βρισκόταν η σορός του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο Γκαραβάνι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών, στη Ρώμη, Ιταλία, 22 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Yara Nardi