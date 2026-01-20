Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου σε ηλικία 93 ετών, πέρασε περισσότερο από το μισό της μακράς ζωής του στο πλευρό του Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, του αχώριστου συνεργάτη του, με τον οποίο είχε επίσης μια μακροχρόνια ρομαντική σχέση. Όλα ξεκίνησαν όταν συναντήθηκαν στο Café de Paris στη Via Veneto στις 31 Ιουλίου 1960: ο Valentino, ο οποίος με την υποστήριξη των γονιών του είχε ανοίξει το δικό του ατελιέ στη Ρώμη το 1959, ήταν 28 ετών, ενώ ο Τζιανκάρλο 22.

«Μου είπε ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά θα μιλούσαμε μόνο γαλλικά, για να τα μάθω. Το κάνουμε ακόμα και σήμερα»

«Θα μιλούσαμε μόνο γαλλικά»

Ο ίδιος ο Τζιαμέτι αναφέρθηκε σε αυτή την πρώτη συνάντηση πριν από τέσσερα χρόνια σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Repubblica: «Τον θυμάμαι να μου μιλάει για μόδα… εκείνη την εποχή, σπούδαζα αρχιτεκτονική και δεν ήξερα τίποτα για αυτό. Τότε με ρώτησε αν καταλάβαινα γαλλικά. Είχε μόλις επιστρέψει από επτά χρόνια στο Παρίσι, τα χρησιμοποιούσε ακόμη και για να σκέφτεται.

»Του είπα ναι, αλλά όταν μιλούσε, εγώ σιωπούσα, γιατί τα γαλλικά που δίδασκαν οι ιερείς στα σχολεία της Ρώμης ήταν πολύ διαφορετικά από τα παρισινά. Λίγο απογοητευμένος, είπε: “Δηλαδή δεν τα μιλάς;”. Και εγώ απάντησα: “Έτσι νόμιζα”.

»Τότε μου είπε ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά θα μιλούσαμε μόνο γαλλικά, για να τα μάθω. Το κάνουμε ακόμα και σήμερα».

«Κανείς δεν μας είχε ρωτήσει ποτέ»

Ο Τζιαμέτι θα γινόταν ο δεξί χέρι του Γκαραβάνι για μια ζωή, βοηθώντας τον στη διαχείριση και την ανάπτυξη του οίκου Valentino. Οι δύο είχαν επίσης μια ερωτική σχέση που διήρκεσε δώδεκα χρόνια, την οποία αποκάλυψαν πολύ αργότερα, το 2004.

Ο Τζιαμέτι εξήγησε γιατί άργησαν τόσο πολύ να το πουν σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Corriere della Sera το 2020: «Επειδή κανείς δεν μας είχε ρωτήσει ποτέ πριν. Διαφορετικά, θα είχαμε απαντήσει ειλικρινά. Ποτέ δεν το κρύψαμε. Στη συνέχεια, στην ταινία Valentino – The Last Emperor, τα συναισθήματά μας έγιναν σχεδόν πρωταγωνιστικά.

»Αυτή η ταινία κατέστησε σαφές ότι δύο άτομα του ίδιου φύλου μπορούν να έχουν μια επιτυχημένη ζωή στην εργασία τους και στις σχέσεις τους. Ότι μπορούν να προοδεύσουν, να κάνουν τη δουλειά που αγαπούν, να επιβάλλουν το στυλ τους.

»Υπήρχαν άνθρωποι που με σταματούσαν για να με ευχαριστήσουν και να μου πουν ότι, μέσω της ταινίας, βρήκαν το θάρρος να αποκαλύψουν την ομοφυλοφιλία τους».

«Εγώ φρόντιζα για αυτό»

Ο Τζιαμέτι δεν ήταν μόνο ο σύντροφος της ζωής του Βαλεντίνο για δώδεκα χρόνια, αλλά και ο αρχιτέκτονας της περιουσίας του οίκου μόδας. Ενώ ο Βαλεντίνο σχεδίαζε το όνειρό του, ο Τζιανκάρλο έχτιζε την αυτοκρατορία, χειριζόμενος όλα τα στρατηγικά και οικονομικά θέματα του Valentino Fashion Group:

«Ο Βαλεντίνο δεν ήθελε να αναλάβει καμία δέσμευση, να ανησυχεί για τίποτα ή να δέχεται αρνητικές απαντήσεις. Ήθελε να δουλεύει με ηρεμία και εγώ φρόντιζα για αυτό» εξήγησε ο Τζιαμέτι πριν από κάποιο καιρό.

Ένα δυνατό bromance

«Ο Τζιανκάρλο και εγώ καταλαβαινόμαστε απόλυτα, αλλά η προσωπικότητά του είναι το αντίθετο της δικής μου. Εγώ είμαι πάντα κλεισμένος στο στούντιο. Ξέρω να κάνω μόνο τρία πράγματα: να φτιάχνω φορέματα, να διακοσμώ σπίτια και να διασκεδάζω τους καλεσμένους», είπε ο Βαλεντίνο στο Vanity Fair USA στο εξώφυλλο του 2004 που ήταν αφιερωμένο σε αυτούς.

Η πρώτη ρωγμή στο πέπλο της ιδιωτικότητας που και οι δύο είχαν συνειδητά επιλέξει. Όταν η ρομαντική σχέση έληξε, ο δεσμός μετατράπηκε σε μια αδιάσπαστη αδελφότητα στα πλαίσια της queer οικογένειας: «Αδελφική, αρχαία, επιβίωση. Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να ζούμε» τόνισε ο Τζιαμέτι.

To trailer της ταινίας «Valentino: The Last Emperor»

Η επόμενη σχέση του

Η σχέση του Βαλεντίνο και του Τζιανκάρλο έγινε γνωστή μόνο όταν και οι δύο αποφάσισαν να την αποκαλύψουν. Η μετέπειτα σχέση του Βαλεντίνο με το πρώην μοντέλο Βέρνον Μπρους Χόκσεμα, ιδρυτή της ομώνυμης μάρκας πολυτελών αξεσουάρ, Vernon Bruce Hoeksema, ήταν ακόμη πιο μυστική: δεν έκαναν δημόσιες δηλώσεις και οι φωτογραφίες τους μαζί ήταν πολύ πολύ σπάνιες.

Η μοναδική γυναίκα του Valentino

Οι γυναίκες έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στο συναισθηματικό κεφάλαιο του Αυτοκράτορα της Μόδας: «Συχνά έλεγα στα πιο όμορφα μοντέλα μου: θα έκανα παιδί μαζί σου, ακόμα και μαζί σου, και μαζί σου!» θυμήθηκε ο Βαλεντίνο χαμογελώντας σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Repubblica το 2007.

Αλλά μια φορά, όταν ήταν αγόρι, ερωτεύτηκε πραγματικά μία από αυτές: τη Μαριλού Τόλο, δώδεκα χρόνια νεότερή του, που είχε ποζάρει για αυτόν σε μία από τις συλλογές του.

«Ήταν πραγματικά όμορφη, μελαχρινή, με απίστευτα μάτια. Ήταν μόνο 17 ετών και εγώ 27. Της έδωσα ένα δαχτυλίδι, αλλά το επέστρεψε αμέσως. Ήμουν πολύ απογοητευμένος», παραδέχτηκε ο ιδρυτής του οίκου Valentino πριν από μερικά χρόνια σε μια σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή.

Σε άλλη περίπτωση, το 2007, ο Βαλεντίνο αποκάλυψε ένα άλλο προσωπικό και μέχρι τότε άγνωστο επεισόδιο της ζωής του: πριν από περίπου 45 χρόνια, είχε σκεφτεί να υιοθετήσει ένα παιδί της φυλής των Βερβέρων, αλλά η μητέρα του σχεδιαστή, η Τερέζα, είχε ένα φοβερό ξέσπασμα.

«Τον γνώρισα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Μαρόκο με μια Cadillac. Ανάμεσα στους ανθρώπους που περιτριγύριζαν αυτό το παράλογο αυτοκίνητο ήταν ένα όμορφο ξανθό αγοράκι με πράσινα μάτια. Σχεδόν είπα στον εαυτό μου: “Θα τον υιοθετήσω”, αλλά η μητέρα μου αντιστάθηκε με όλες τις δυνάμεις της. Είχε δίκιο: είμαι τόσο ανήσυχος με τα σκυλιά μου, πόσο μάλλον με ένα παιδί».

Ο Βαλεντίνο δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν είχε παιδιά, αλλά μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν περιτριγυρισμένος από την αγάπη της «εκτεταμένης οικογένειάς» του, στην οποία ανήκουν επίσης ο Σον και ο Άντονι Σόουζα, γιοι του Βραζιλιάνου καλλιτέχνη Κάρλος Σόουζα, φίλου και πρεσβευτή της μάρκας Maison Valentino για περισσότερα από τριάντα χρόνια, και της πρώην συζύγου του Σαρλίν Σόρτο ντε Γκανέ.