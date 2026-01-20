Η Μύκονος αποχαιρετά τον Βαλεντίνο – «Ένας άνθρωπος που αγάπησε το νησί»
Το Mykonos Live TV είπε το δικό του «αντίο» στον διάσημο σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο, που άφησε τη Δευτέρα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών.
Θλίψη σκόρπισε στον χώρο της μόδας -και όχι μόνο- η είδηση του θανάτου του Βαλεντίνο το απόγευμα της Δευτέρας. Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ήταν ένας άνθρωπος που με τις δημιουργίες του είχε «σημαδέψει» γενιές και άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στο fashion industry.
Εκατοντάδες ήταν οι σταρ της μεγάλης οθόνης, μεγάλα ονόματα του modeling και της μόδας, αλλά και απλοί άνθρωποι που απλά θαύμαζαν το έργο του, που έσπευσαν να εκφράσουν τη στεναχώρια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ανάμεσά τους το Mykonos Live TV, που δεν αποχαιρέτησε μόνο έναν πρωτοπόρο της μόδας, αλλά και έναν φίλο του Νησιού των Ανέμων.
Έναν άνθρωπο που αγάπησε βαθιά το νησί και το τίμησε από τη δεκαετία του ’70 έως και τα τελευταία χρόνια, όταν είχαμε την τιμή να τον καταγράφουμε μέσα από τα ρεπορτάζ μας. Ο Valentino, ο εμβληματικός και παγκοσμίως αναγνωρισμένος Ιταλός σχεδιαστής μόδας, ένας μέγας δάσκαλος της υψηλής ραπτικής, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του όχι μόνο στη μόδα, αλλά και στη Μύκονο.
Με την κομψότητα, τη φινέτσα και το όραμά του, συνέδεσε το νησί με τη διεθνή λάμψη, φιλοξενώντας πάντα σπουδαία και πολύ διάσημα ονόματα. Η παρουσία του ήταν κομμάτι μιας άλλης, πιο αυθεντικής και διαχρονικής Μυκόνου.
Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό, με θαυμασμό και πάνω απ’ όλα σαν μια όμορφη, πολύτιμη ανάμνηση που θα μείνει για πάντα ζωντανή στο νησί των Ανέμων.
* Πηγή: Mykonos Live TV
