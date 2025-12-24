Ιδού τα καλύτερα club του κόσμου – Η Ίμπιζα στην κορυφή, η Μύκονος στην λίστα

Η International Nightlife Association, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που καταπιάνεται με τον τομέα της νυχτερινής διασκέδασης, μόλις ανακοίνωσε την κατάταξή της με τα 100 καλύτερα club στον κόσμο και, τα αποτελέσματα είναι πάνω κάτω τα αναμενόμενα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ίμπιζα, γεγονός που μόνο άφωνους δεν μας αφήνει, δεδομένου ότι το νησί αποτελεί κέντρο τεράστιων, υπερσύγχρονων club – αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι η αστική τάξη έχει καταστρέψει την κουλτούρα του clubbing.

Στα δικά μας όμως τώρα: η Ισπανία ήταν η βασίλισσα της διασκέδασης (στο σύνολο της) σύμφωνα με τον οργανισμό, καθώς οι πρώτες θέσεις της ανήκουν: από το Shoko στην Βαρκελώνη, μέχρι το BCM στην Μαγιόρκα και το UNVRS στην Ίμπιζα, ένα ποτό και ένας χορός δρόμος.

Αν μεταφερθούμε εκτός Ευρώπης, η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να ξέρουν τι θα πει περνάω καλά (αν και στην εποχή μας αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποια νυχτερινά μαγαζιά έχουν ωραία αισθητική, άρα γίνονται viral επειδή ανεβαίνουν φωτογραφίες από το εσωτερικό τους στο Instagram).

Για παράδειγμα, στην πέμπτη θέση συναντάμε το Green Valley, το οποίο άνοιξε το 2007 στην πόλη Camboriú της Βραζιλίας, ως ένα μεγάλο πάρτι με σκηνές σε ένα αεροδρόμιο στη ζούγκλα, αλλά από τότε έχει εξελιχθεί σε «ένα jungle club».

Last but not least, κοινώς δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να πούμε, ότι στην λίστα βρίσκεται και το Cavo Paradiso στην Μύκονο.

Αλλά επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, μπορείτε παρακάτω να δείτε αναλυτικά τις επιλογές της International Nightlife Association.

Τα καλύτερα νυχτερινά κλαμπ στον κόσμο, σύμφωνα με το World’s 100 Best Clubs 2025

UNVRS, Ίμπιζα Ισπανία

Hï Ibiza, Ίμπιζα, Ισπανία

Ushuaïa Ibiza, Ίμπιζα Ισπανία

Bootshaus, Κολωνία, Γερμανία

Green Valley, Camboriú, Βραζιλία

E1 1even, Μαϊάμι, ΗΠΑ

Shoko Barcelona, Βαρκελώνη, Ισπανία

DC10, Ίμπιζα, Ισπανία

Opium Barcelona, Βαρκελώνη, Ισπανία

Echostage, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ

Amnesia Cap d’Agde, Αγκντ, Γαλλία

Sutton Barcelona, Βαρκελώνη, Ισπανία

Avant Gardner, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

HQ2 Nightclub, Ατλάντικ Σίτι, ΗΠΑ

BCM, Μαγιόρκα, Ισπανία

Laroc, Valinhos, Βραζιλία

Pacha, Ίμπιζα, Ισπανία

Cavo Paradiso, Μύκονος, Ελλάδα

Omnia, Λας Βέγκας, ΗΠΑ

Space, Μαϊάμι, ΗΠΑ

*Με πληροφορίες από: Time Out