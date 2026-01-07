Βόλος: Νεαρός άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης
Ο νεαρός διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει από την Ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.
Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της πόλης του Βόλου, με οδηγούς και περαστικούς να μην μπορούν να πιστέψουν όσα έβλεπαν.
Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας νεαρός άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στην οδό Πολυμέρη, αδιαφορώντας για τα βλέμματα του κόσμου.
Από το απρόοπτο συμβάν δημιουργήθηκε αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.
Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός είχε διαφύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου Βόλου.
Έτσι, μετά την παρέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας επέστρεψε στην κλινική όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.
