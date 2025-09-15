Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Μονή Αφέντη Χριστού στον Γιούχτα του Ηρακλείου Κρήτης στις 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της γιορτής του Τιμίου Σταυρού, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον ιερό ναό με σκοπό τη διάρρηξη.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο που εξασφάλισαν η ΚΡΗΤΗ TV και το Neakriti.gr, φαίνεται ο δράστης γυμνός από τη μέση και πάνω, φορώντας γυαλιά ηλίου και έχοντας τυλίξει τη μπλούζα του γύρω από το κεφάλι του.

Ανοίγει την πόρτα του ναού και κατευθύνεται απευθείας προς το παγκάρι, επιχειρώντας να αφαιρέσει τα χρήματα που υπήρχαν μέσα. Η προσπάθειά του, όμως, απέτυχε, καθώς δεν κατάφερε να το ανοίξει.

Αντιλαμβανόμενος την ύπαρξη των καμερών ασφαλείας, ο άνδρας κράτησε ένα μεταλλικό αντικείμενο και κατέστρεψε την κάμερα, διακόπτοντας την εικόνα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στον ιερό χώρο.

Παρότι δεν κατάφερε να κλέψει χρήματα, η πράξη του άφησε έντονο αποτύπωμα στον χώρο και προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και στους πιστούς που επισκέπτονται τη Μονή.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος αναμένεται να λογοδοτήσει για την πράξη του ενώπιον των αρχών.