science
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους δασκάλους;
AI 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους δασκάλους;

Οι δάσκαλοι λένε ότι προσφέρουν αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί: σύνδεση

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
A
A
Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Spotlight

Ο κόσμος της εκπαίδευσης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα: η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στις τάξεις, αλλά η παρουσία της εγείρει ερωτήματα. Μπορεί να αντικαταστήσει τους δασκάλους ή να γίνει απλώς ένα χρήσιμο εργαλείο;

Ενώ ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανή αύξηση της έλλειψης εκπαιδευτικών, άλλοι τονίζουν ότι η ανθρώπινη σύνδεση και η καθοδήγηση που προσφέρουν οι δάσκαλοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μηχανές. Το ζήτημα αυτό ανοίγει μια συζήτηση για το μέλλον της διδασκαλίας και τον ρόλο της στην εκπαίδευση.

Πολλοί γονείς έχουν «αγκαλιάσει» την τεχνητή νοημοσύνη κατά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, αλλά ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιδεινώσει την έλλειψη εκπαιδευτικών, καταργώντας θέσεις εργασίας.

Σε μελέτη του Pew Research Center που δημοσιεύθηκε την περασμένη άνοιξη, το 31% των ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη, των οποίων η εργασία ή η έρευνα επικεντρώνεται στο θέμα, δήλωσαν ότι αναμένουν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας για τους δασκάλους. Σχεδόν το ένα τρίτο των ειδικών που συμμετείχαν στην έρευνα προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα θέσει τις θέσεις διδασκαλίας «σε κίνδυνο» τα επόμενα 20 χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη του Pew Research.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιδεινώσει την έλλειψη εκπαιδευτικών, καταργώντας θέσεις εργασίας.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από έκθεση του Learning Policy Institute – ενός οργανισμού που διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των πολιτικών πρακτικών – τον Ιούλιο, η οποία παρουσίαζε την εικόνα των ελλείψεων εκπαιδευτικών, εκτιμώντας ότι περίπου μία στις οκτώ θέσεις διδασκαλίας το 2025 είτε δεν καλύπτεται είτε καλύπτεται από δασκάλους που δεν διαθέτουν πλήρη πιστοποίηση για τα καθήκοντά τους.

Ο Eric Jenkins, Δάσκαλος της Χρονιάς 2024 στην Ιντιάνα, πρότεινε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει «μερικά μέρη» της διδασκαλίας, αλλά ως εργαλείο – όχι ως αντικατάσταση.

Η Debbie Critchfield, Επόπτρια Δημόσιας Εκπαίδευσης του Άινταχο, τόνισε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας έλλειψης προσωπικού δεν πρέπει να θεωρείται επιλογή.

«Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει έναν δάσκαλο», δήλωσε η Critchfield στο ABC News.
«Ο δάσκαλος είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της τάξης, αλλά  είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που τους βοηθά να παρέχουν το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό περιβάλλον στην τάξη», πρόσθεσε.

Οι δάσκαλοι λένε ότι προσφέρουν αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί: σύνδεση

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, οι περισσότερες περιοχές των ΗΠΑ έχουν αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία.

Δεν είναι λίγα τα σχολεία τα οποία αντιμετωπίζουν θετικά την τεχνολογία, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά – ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών – με ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Η Critchfield υποβάθμισε ακόμη και τις ανησυχίες ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία ενθαρρύνει την απάτη.

Δεν είναι λίγα τα σχολεία τα οποία αντιμετωπίζουν θετικά την τεχνολογία, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά

Μαθητής ή τεχνητή νοημοσύνη;

«Οι δάσκαλοι μπορούν να καταλάβουν αν γράφατε σαν μαθητής της έβδομης τάξης την Τετάρτη και ξαφνικά η εργασία που παραδώσατε την Παρασκευή μοιάζει σαν να είστε μεταδιδακτορικός στη φιλοσοφία», είπε. «Ξέρουν πώς να ξεχωρίζουν αυτές τις διαφορές».

Όμως, μετά την πανδημία, ο Thomas Toch, διευθυντής του FutureEd – ενός κέντρου πολιτικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Georgetown – υποστήριξε ότι οι μαθητές χρειάζονται σύνδεση – με τους συμμαθητές τους, την οικογένεια και εργαλεία εκπαίδευσης όπως τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης– περισσότερο από ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, ο Toch απέρριψε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πλήρους απασχόλησης αντί για ανθρώπους.

«Η απώλεια αυτής της σύνδεσης κατά την πανδημία, όταν τα παιδιά μάθαιναν διαδικτυακά, δημιούργησε εκτεταμένες προκλήσεις ψυχικής υγείας», είπε στο ABC News. «Η ιδέα ότι, ξέρετε, μια μηχανή θα είναι η μόνη οντότητα που αλληλεπιδρά με τα παιδιά είναι προβληματική σε αυτό το πλαίσιο».

Ειδικοί στην εκπαίδευση, όπως ο Toch, υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση K-12 αντιμετωπίζει «διαρκείς» ελλείψεις δασκάλων, με περίπου μισή ντουζίνα τομείς ανάγκης, όπως οι επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής. Οι ελλείψεις έχουν ταλαιπωρήσει το προσωπικό για πολλά χρόνια, λένε οι εκπαιδευτικοί στο ABC News, αναφέροντας αυστηρές απαιτήσεις χρόνου, συνεχιζόμενα προβλήματα συμπεριφοράς και έλλειψη διοικητικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων εμποδίων.

Ο Toch και ο Jenkins δήλωσαν στο ABC News ότι εκτιμούν την τεχνητή νοημοσύνη ως ισχυρό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους. Βοηθά στον σχεδιασμό μαθημάτων, στη βαθμολόγηση εκθέσεων μαθητών και χρησιμοποιείται ως «εξοικονομητής χρόνου» που τους επιτρέπει να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, σύμφωνα με τον Toch.

Εκπαίδευση δασκάλων για χρήση εργαλείων τεχνητή νοημοσύνη

Ο Jenkins είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αναπόφευκτη και ότι πιστεύει πως οι δάσκαλοι πρέπει να την αγκαλιάσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της.

«Δεν μπορούμε να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο», δήλωσε στο ABC News. «Δεν νομίζω ότι θα αντικαταστήσει απαραίτητα τους δασκάλους, γιατί οι δάσκαλοι μπορούν να προσφέρουν κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί: μια σύνδεση, μια αυθεντική σύνδεση και κοινότητα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο γήπεδο της Λευκωσίας η μπάλα των εξελίξεων

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο γήπεδο της Λευκωσίας η μπάλα των εξελίξεων

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές
AI 03.09.25

Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες συμβουλές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς παρέχουν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό αλλά και αυτοκτονία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01.09.25

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Γερμανία: Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… – Το πείραμα «χωρίς ταμείο»
Μια νέα... εμπειρία 31.08.25

Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»

Επεκτείνονται οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να φέρουν εις πέρας ένα project. Το γερμανικό σούπερ μάρκετ που οι πελάτες φεύγουν χωρίς να πληρώσουν στο ταμείο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»
Τεχνητή νοημοσύνη 30.08.25

Κραυγή αγωνίας ειδικών για την χρήση ΑΙ – «Ολισθαίνουμε σε μια επικίνδυνη άβυσσο»

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ειδικούς ψυχικής υγείας η ευρεία χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για συμβουλές με στόχο την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας
Σημεία αναφοράς 05.09.25

Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας

Πως τα τοπόσημα μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς στην τοπική πρόοδο και ευημερία σε μια εποχή που η περιφέρεια της χώρας αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές
Money, money, money 05.09.25

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές

Ο αρραβώνας των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι δεν ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός μόνο για το ζευγάρι. Brands που σχετίζονται με τους δύο σταρ είδαν τις μετοχές τους να «παίρνουν τα πάνω τους» μέσα σε ένα βράδυ.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού – Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα
Η εξέλιξη 05.09.25

Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού - Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη για τη συρρίκνωση του πληθυσμού. Η εξέλιξη των δεικτών γονιμότητας μετά το baby boom (1970-2023) στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος των πολιτικών εναντίωσης στη μετανάστευση. Το δημογραφικό, τεράστια η απειλή για την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα – ΗΠΑ: Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία»
Κόσμος 05.09.25

Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι στις ΗΠΑ και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία» στην Κίνα

Η Κίνα τρομάζει τις ΗΠΑ, ο Σι Τζινπίνγκνα στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ευθείες βολές κατά του ομολόγου του

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρωσία: Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες του Πούτιν με τον Τραμπ – Μπορούν όμως να κανονιστούν
Κρεμλίνο 05.09.25

«Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ», αλλά δεν αποκλείονται

Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ, δηλώνει το Κρεμλίνο, απαντώντας στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, προσθέτει ωστόσο ότι θα μπορούσαν να κανονιστούν γρήγορα.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, ότι θα οδηγήσει σε προσαρτήσεις
Προσαρτήσεις 05.09.25

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, για τη Δυτική Οχθη

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να καταδικάσει το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών στη Δυτική Οχθη και προειδοποίησε τη Γαλλία ότι με την πολιτική της θα προκαλέσει νέες προσαρτήσεις εδαφών από το Ισραήλ.

Σύνταξη
Γάζα: Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρα κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ
Ξεκάθαρη τοποθέτηση 05.09.25

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Η γενοκτονία (του Ισραήλ) στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μια φωνή», τονίζει σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα.

Σύνταξη
Ιράν: Διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στην Ντόχα υπό την απειλή κυρώσεων
Απειλή κυρώσεων 05.09.25

Διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Ιράν στην Ντόχα

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται στην Ντόχα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκη Ενωση και το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπό την απειλή των κυρώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»
Επίσημο 05.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολλά αμερικανικά μέσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ώστε να προβάλει στρατιωτική ισχύ

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο