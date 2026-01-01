Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα του έτους, επιτείνοντας την αστάθεια των στοιχείων κατά τη διάρκεια της περιόδου των εορτών.

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη, οι αρχικές αιτήσεις μειώθηκαν κατά 16.000 σε 199.000 την εβδομάδα που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου.

Αυτό ήταν χαμηλότερο από όλες τις εκτιμήσεις σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων και ένα από τα λίγα αποτελέσματα κάτω από 200.000 από τις αρχές του 2024.

Τα στοιχεία ήταν ασταθή πρόσφατα, όπως είναι συνηθισμένο αυτή την εποχή του χρόνου. Η τελευταία περίοδος περιελάμβανε τα Χριστούγεννα, καθώς και τις πρόσφατα κηρυχθείσες ομοσπονδιακές αργίες της 24ης και 26ης Δεκεμβρίου.

Χαμηλό τελευταίων μηνών για τα επιδόματα ανεργίας

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν στις αρχές του μήνα, αφού υποχώρησαν σε χαμηλό τριών ετών γύρω από την Ημέρα των Ευχαριστιών την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των αρχικών αιτήσεων, μια μέτρηση που βοηθά στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας, ανέβηκε στις 218.750.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν σε 1,87 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή ήταν επίσης μια από τις χαμηλότερες μετρήσεις των τελευταίων μηνών.

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει διαβρώσει τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας έχει σκαρφαλώσει σε υψηλό τετραετίας, ακόμη και καθώς οι απολύσεις παραμένουν σχετικά περιορισμένες.

Μια έκθεση του Conference Board την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η εξεύρεση εργασίας είναι δύσκολη και το ποσοστό που λέει ότι οι θέσεις εργασίας είναι άφθονες μειώνεται. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει υψηλό καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Πριν από την προσαρμογή για εποχικούς παράγοντες, οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Το Νιου Τζέρσεϊ, η Πενσυλβάνια και το Μίσιγκαν κατέγραψαν περισσότερες αιτήσεις, ενώ το Τέξας και η Καλιφόρνια κατέγραψαν λιγότερες.

