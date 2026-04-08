Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
Fizz 08 Απριλίου 2026, 09:00

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Vita.gr
5 νηστίσιμα σνακ φουλ στην πρωτεΐνη – Για να είστε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι

Spotlight

Οι πρώην πρωταγωνίστριες της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι», Κέιτ Τζάκσον, Ζακλίν Σμιθ και Σέριλ Λαντ, συναντήθηκαν ξανά τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου, το βράδυ στο PaleyFest στο Λος Άντζελες, με αφορμή τον εορτασμό της 50ής επετείου της αγαπημένης σειράς και φαινομένου της ποπ κουλτούρας.

Η Τζάκσον επέλεξε ένα ασπρόμαυρο σύνολο, ενώ η Σμιθ και η Λαντ προτίμησαν απαλά, παστέλ χρώματα.

Οι ηθοποιοί, που υποδύθηκαν ιδιωτικές ντετέκτιβ υπό τις διαταγές ενός μυστηριώδους αφεντικού, χαμογελούσαν και πόζαραν όλες μαζί υπό τις ενθουσιώδεις επευφημίες από το κοινό στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Η μυθιστορηματική σειρά περιπέτειας διάρκειας μιας ώρας το κάθε επισόδιο προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 22 Σεπτεμβρίου 1976, σε μια εποχή πριν από το διαδίκτυο και το streaming, όταν μόνο τρία μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα κυριαρχούσαν στις εκπομπές.

Γρήγορα κατέκτησε θέση στην πρώτη δεκάδα των επιτυχιών του ABC κατά τις δύο πρώτες σεζόν της πενταετούς πορείας της, η οποία ολοκληρώθηκε το 1981.

Η Σέριλ Λαντ ανέλαβε τον ρόλο της, φτάνοντας την πρώτη της μέρα φορώντας ένα μπλουζάκι με τη φράση «Αντικαταστάτρια Φάρα Φόσετ»

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» / Wikimedia Commons

Η εμβληματική αφίσα της Φάρα

Η Τζάκλιν Σμιθ αναφέρθηκε στον πρωτοποριακό χαρακτήρα της σειράς, λέγοντας στο κοινό: «Ήξερα ότι η σειρά ήταν διαφορετική, ξεχωριστή και μοναδική. Τρεις γυναίκες που κυνηγούσαν τον κίνδυνο αντί να περιμένουν να τις σώσουν». Η Κέιτ Τζάκσον πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αφήσαμε το στίγμα μας».

«Οι Άγγελοι του Τσάρλι εξέπληξαν τους πάντες όταν η Φάρα Φόσετ, η Τζάκι και εγώ ξεκινήσαμε δυναμικά (χάρη, εν μέρει, στην εμβληματική αφίσα της Φάρα) και το πιλοτικό επεισόδιο έσπασε τα όρια» είχε δηλώσει η Τζάκσον στο People.

Η Φάρα Φόσετ, με τα χαρακτηριστικά φτερωτά μαλλιά της και τη διάσημη αφίσα με το μαγιό, έγινε σύμβολο της δεκαετίας του 1970, πριν αποχωρήσει μετά την πρώτη σεζόν για να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο. Απεβίωσε το 2009.

Η Σέριλ Λαντ ανέλαβε τον ρόλο της, φτάνοντας την πρώτη της μέρα φορώντας ένα μπλουζάκι με τη φράση «Αντικαταστάτρια Φάρα Φόσετ».

Η Λαντ, η οποία αρχικά είχε αρνηθεί τρεις φορές την πρόταση του παραγωγού Άαρον Σπέλινγκ, αναγνώρισε τη δυσκολία του να διαδεχθεί μια τόσο αγαπητή προσωπικότητα. «Ήξερα ότι κανείς δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη Φάρα, οπότε έκανα πλάκα με τον εαυτό μου», εξήγησε η Λαντ στο κόκκινο χαλί.

«Όλοι γέλασαν. Η Φάρα θα είχε κάνει κάτι παρόμοιο». Η Τζάκσον επιβεβαίωσε: «Η Σέριλ ανέλαβε τον ρόλο και δεν χάσαμε ούτε στιγμή».

«Σε μια νύχτα, μας υποδέχτηκαν με κάτι που έμοιαζε με τη φήμη των ροκ σταρ. Όταν η Σέριλ εντάχθηκε στην ομάδα μας στη δεύτερη σεζόν, πρόσθεσε ένα ξεχωριστό στοιχείο που ήταν μοναδικά δικό της και η τρέλα συνεχίστηκε», πρόσθεσε η Τζάκσον.

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» και ο φεμινισμός

Παρά τη δημοτικότητά της, η εκπομπή δέχτηκε κριτική, καθώς συχνά αποκαλούνταν «τηλεόραση με κουνήματα» λόγω των συχνά ελαφρώς ντυμένων μεταμφιέσεων των γυναικών και της υποτιθέμενης αδιάφορης υποκριτικής τους.

Ωστόσο, η Τζάκσον παρέμεινε ατάραχη. «Δεν με ενόχλησε», δήλωσε.

«Ήξερα τι κάναμε, η Γκλόρια Στάινεμ ήξερε τι κάναμε, και μερικοί άλλοι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι ήξεραν τι κάναμε. Βοηθούσαμε να ανοίξουμε μια τρύπα σε εκείνο το γυάλινο ταβάνι, και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά».

Οι τρεις γυναίκες δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι, εκτός από το ότι ήταν «χαρούμενη», η τηλεοπτική σειρά «μετέδιδε διακριτικά το σημαντικό μήνυμα ότι οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές με τους άνδρες».

«Είμαστε περήφανες που καταφέραμε να διασκεδάζουμε το τηλεοπτικό κοινό για μία ώρα κάθε εβδομάδα, να τους δίνουμε την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να ξεχάσουν τα προβλήματά τους και, ταυτόχρονα, να εμπνέουμε και να ενδυναμώνουμε νεαρές γυναίκες σε όλο τον κόσμο», δήλωσαν.

Μερικές επιγραματικές πληροφορίες για τη θρυλική σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι»

  • Η σειρά «Charlie’s Angels» προβλήθηκε στο ABC από το 1976 έως το 1981.
  • Στην αρχική σύνθεση της σειράς πρωταγωνιστούσαν οι Τζάκσον, Σμιθ και η αείμνηστη Φάρα Φόσετ, πριν γίνουν πολλές αλλαγές στο καστ.
  • Η Λαντ αντικατέστησε τη Φόσετ μετά την 1η σεζόν το 1977. Η Φόσετ αποχώρησε από τη σειρά για να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο.
  • Δύο χρόνια αργότερα, η Τζάκσον αποχώρησε από τη σειρά και αντικαταστάθηκε από τη Σέλι Χακ και στη συνέχεια από την Τάνια Ρόμπερτς, η οποία πέθανε το 2021.
  • Η Σμιθ ήταν το μόνο μέλος του αρχικού καστ που πρωταγωνίστησε και στις πέντε σεζόν.
  • Το 2023, η Τζάκσον και η Σμιθ συναντήθηκαν ξανά με αφορμή τον γάμο του γιου της Σμιθ, Γκαστόν Ρίτσμοντ, με την Μπόνι Λέιν.
  • Η Σμιθ συμπεριέλαβε πλάνα με την Τζάκσον στο βίντεο-μοντάζ που δημοσίευσε στο Instagram από τη γαμήλια τελετή.
  • Πριν από τον γάμο, η Τζάκσον δεν είχε φωτογραφηθεί δημόσια για πάνω από μια δεκαετία, με μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του να είναι στην κηδεία της Φόσετ στο Λος Άντζελες το 2009.
  • Μετά τη θητεία τους ως «Άγγελοι», η Σμιθ (80 ετών) και η Λαντ (74 ετών) χτίσανε μια πλούσια καριέρα σε τηλεταινίες και guest εμφανίσεις. Η Τζάκσον (77 ετών), η οποία αποχώρησε μετά από τρεις σεζόν, πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά του CBS «Scarecrow and Mrs. King», πριν αποσυρθεί από τον χώρο πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες για να μεγαλώσει τον γιο της. Τώρα, δηλώνει: «Είμαι έτοιμη να επιστρέψω».
  • Η διαρκής αδελφική σχέση του τρίο επεκτείνεται και στην κοινή τους εμπειρία της νίκης του καρκίνου του μαστού.
  • Η Λαντ αποκάλυψε δημοσίως για πρώτη φορά τη Δευτέρα ότι είχε αντιμετωπίσει μια επιθετική μορφή της νόσου, αν και δεν διευκρίνισε πότε. Η Σμιθ αναφέρθηκε στην άμεση υποστήριξή της: «Όταν με πήρε τηλέφωνο η Σέριλ, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να της στείλω τις περούκες μου».
  • Η Σμιθ βρισκόταν επίσης στο πλευρό της Τζάκσον κατά τη διάρκεια της δικής της μάχης με τον καρκίνο, και οι τρεις τους προέτρεψαν το κοινό να δώσει προτεραιότητα στις τακτικές εξετάσεις υγείας.

Η κληρονομιά

Πέντε δεκαετίες μετά, οι «Άγγελοι του Τσάρλι» συνεχίζουν να προσελκύουν το κοινό μέσω των επαναλήψεων και των DVD, ενώ ενέπνευσε και μια σειρά ταινιών με πρωταγωνίστριες τις Ντρου Μπάριμορ, Κάμερον Ντίαζ και Λούσι Λιου.

Η Τζάκσον ανέλυσε περαιτέρω τη διακριτική επίδραση της σειράς: «Δίναμε στον κόσμο μια ώρα για να χαλαρώσει, να ξαπλώσει, να ξεχάσει τα πάντα και να δει τηλεόραση, και ταυτόχρονα να περάσουμε διακριτικά το μήνυμα ότι οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές, έξυπνες και μπορούν να κάνουν ό,τι και οι άντρες».

Το κυρίως ηλικιωμένο κοινό στο PaleyFest επευφημούσε και γελούσε καθώς προβάλλονταν αποσπάσματα από διάφορα επεισόδια, με τη συμμετοχή άλλων μελών του καστ όπως η Σέλι Χακ, η Τάνια Ρόμπερτς και ο Ντέιβιντ Ντόιλ.

Photo: Wikimedia Commons

*Με στοιχεία από pagesix.com και independent.co.uk

Vita.gr
«Προσγειωμένη» 07.04.26

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο Κιλκίς 07.04.26

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Σύνταξη
Από το πουθενά 07.04.26

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Παραδοχή 06.04.26

«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Editorial 08.04.26

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας 08.04.26 Upd: 08:35

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Κόσμος 08.04.26

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Ελλάδα 08.04.26

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

