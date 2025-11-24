Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο

Ένας πεζός ηλικίας 80 ετών έχασε τη ζωή του μετά από ένα φαινομενικό δυστύχημα στην περιοχή Αντάτσι του Τόκιο, γύρω στις 12:30 μ.μ. τη Δευτέρα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 10 άλλων ατόμων, σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση της Μητρόπολης.

Μια γυναίκα ηλικίας 20 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά το συμβάν και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συνελήφθη ο οδηγός στο Τόκιο

Η αστυνομία του Τόκιο συνέλαβε τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει από τον τόπο του δυστυχήματος, σύμφωνα με πηγές, όπως αναφέρουν οι Japan Times.

A car plowed into a sidewalk in Tokyo’s Adachi Ward, injuring over 10 people, including two seriously. The driver fled the scene, and police have launched a manhunt. pic.twitter.com/MtAfJOIwp4 — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) November 24, 2025

Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια μετά τις παρασύρσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα σε διάφορα σημεία, σύμφωνα με το NHK.

Το TBS ανέφερε ότι περίπου δύο ώρες πριν το συμβάν είχε σημειωθεί κλοπή οχήματος από κοντινό κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων και ότι η αστυνομία ερευνά αν τα δύο συμβάντα συνδέονται.

Φωτογραφία: Japan Times/JIJI