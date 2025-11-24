newspaper
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Κόσμος 24 Νοεμβρίου 2025 | 10:35

Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο

Τη ζωή του έχασε ένας άνθρωπος στο Τόκιο, μετά την παράσυρση πεζών από αυτοκίνητο

Ένας πεζός ηλικίας 80 ετών έχασε τη ζωή του μετά από ένα φαινομενικό δυστύχημα στην περιοχή Αντάτσι του Τόκιο, γύρω στις 12:30 μ.μ. τη Δευτέρα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 10 άλλων ατόμων, σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση της Μητρόπολης.

Μια γυναίκα ηλικίας 20 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά το συμβάν και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συνελήφθη ο οδηγός στο Τόκιο

Η αστυνομία του Τόκιο συνέλαβε τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει από τον τόπο του δυστυχήματος, σύμφωνα με πηγές, όπως αναφέρουν οι Japan Times.

Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια μετά τις παρασύρσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα σε διάφορα σημεία, σύμφωνα με το NHK.

Το TBS ανέφερε ότι περίπου δύο ώρες πριν το συμβάν είχε σημειωθεί κλοπή οχήματος από κοντινό κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων και ότι η αστυνομία ερευνά αν τα δύο συμβάντα συνδέονται.

Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ουκρανία 24.11.25

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία και το νέο σχέδιο Τραμπ, το οποίο στην αρχική του μορφή προκάλεσε επικρίσεις ότι ευνοεί τις ρωσικές θέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: «Καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους οι συνομιλίες στη Γενεύη, λέει η Γερμανία
Διαπραγματεύσεις 24.11.25

Εκτός σχεδίου τα σημεία που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ - «Καθοριστική επιτυχία» στη Γενεύη βλέπει η Γερμανία

Η Γερμανία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη για την Ουκρανία - Τις επόμενες μέρες είναι πιθανή μία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη
Σαμποτάζ... gig 24.11.25

«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη

Πίσω από τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικά δίκτυα έως συμβολικές επιθέσεις, η Ευρώπη βλέπει τη Ρωσία, μέσω «σκιώδους» στρατολόγησης ξένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία
Κόσμος 24.11.25

Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε νέα εκδοχή του πλαισίου ειρήνης, στο οποίο γίνεται λόγος για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας του Κιέβου, χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη
Δώρα ή δωροδοκία 24.11.25

Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ρολόι γραφείου και χαραγμένο χρυσό ράβδο λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία
Η επισφάλεια ως όπλο 24.11.25

Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αλλά η ελευθερία του Τύπου δέχεται διαρκώς πλήγματα από κυβερνήσεις που θέλουν να τα ελέγξουν, πιέζοντας τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μπανγκλαντές ζητά ξανά από την Ινδία την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Τρίτο αίτημα 24.11.25

Μπανγκλαντές προς Ινδία: Δώστε μας την πρώην πρωθυπουργό μας να την κρεμάσουμε

Στείλαμε επιστολή στην Ινδία ζητώντας την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Ουάσιγκτον – Κιέβου για τη συνάντηση της Γενεύης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 24.11.25

Κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας για τη συνάντηση της Γενεύης

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας, αναφέρεται σε κοινή δήλωση Ουάσιγκτον - Κιέβου, που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ – Σκοπεύει να μιλήσει στον Τραμπ
Φοβάται... πόλεμο 24.11.25

«Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη Βενεζουέλα - «Θα το συζητήσω με τον Τραμπ»

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στην Καραϊβική» δηλώνει ο Λούλα, προσθέτοντας πως «έχω την πρόθεση να το συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».

Σύνταξη
Τα Timberland των 75.000€ που έγιναν viral: Η Louis Vuitton «ξαναγράφει» την έννοια της πολυτέλειας
Live in Style 24.11.25

Τα Timberland των 75.000€ που έγιναν viral: Η Louis Vuitton «ξαναγράφει» την έννοια της πολυτέλειας

Με premium δέρμα, χρυσές λεπτομέρειες 18Κ και μόλις 50 ζευγάρια σε όλο τον κόσμο, τα LV x Timberland επανασυστήνουν το κλασικό μποτάκι ως συλλεκτικό statement, εκτοξεύοντας τη ζήτηση στη διεθνή αγορά.

Σύνταξη
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Η απαρχή, η διαδρομή, το σήμερα
Το μακρύ ταξίδι της στο χρόνο 24.11.25

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Με σεβασμό στις ναυτικές παραδόσεις του έθνους

Το αποκληθέν «Ναυτικόν Παιδευτήριον», που έμελλε να μετεξελιχθεί στη φημισμένη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, άρχισε να λειτουργεί επί της κορβέτας «Λουδοβίκος» στις 24 Νοεμβρίου 1845

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.
Τεχνητή Νοημοσύνη 24.11.25

Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.

Τα δύο μέλη των Queen, οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup του συγκροτήματος, φέρνοντας πίσω στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Εξεταστική: Ο κίνδυνος του υπομνήματος «φραπέ» και η εβδομάδα της Ferrari

Αυτήν την εβδομάδα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις μόνο για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με δεσπόζουσα αυτή της Πόπης Σεμερτζίδου που θα συνοδευτεί (την Τετάρτη) από τον παραιτηθέντα γραμματέα Ηρακλείου του ΠΑΟΣΚ, Λάμπρο Αντωνόπουλο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία
Fizz 24.11.25

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ αποκάλυψε ότι πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό εν μέσω περιοδείας, ενώ υπέμεινε κάταγμα στο πόδι και δύο επεμβάσεις στην καρδιά, εξηγώντας για πρώτη φορά γιατί ακύρωσε το αντίο του ως Childish Gambino

Σύνταξη
Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;
Μικρό, μαύρο βιβλιαράκι 24.11.25

Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

Στο σχετικά νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, γνωστό και ως Charlie Sheen, η Χάιντι Φλάις — η οποία έγινε γνωστή ως η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» όταν συνελήφθη το 1993 — αναπολεί το πώς κατέληξε στην βιομηχανία του σεξ και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο Τσάρλι Σιν είναι ο μόνος πελάτης της που έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
