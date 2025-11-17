Ισημερινός: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο
Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται και ένα ανήλικο παιδί.
Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με λεωφορείο, που σημειώθηκε χθες Κυριακή, στον Ισημερινό.
Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Σιμιατούγκ και Αμπάτο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από επαρχιακό ορεινό δρόμο, ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά.
Ο πρώτος απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος έκανε χθες λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 10 τραυματίες.
Τα θύματα ήταν επιβάτες του οχήματος που έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην πλαγιά σε μια απομακρυσμένη περιοχή με περιορισμένη κάλυψη επικοινωνίας, γεγονός που δυσκόλεψε τις προσπάθειες διάσωσης.
Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται και ένα ανήλικο παιδί.
Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
13 killed and dozens injured this morning after a bus plunged roughly 300 meters down a hill in the Simiatug sector on the Ambato–Guaranda road in the province of Bolívar, Ecuador.
TRÁGICO ACCIDENTE EN BOLÍVAR
Al menos 24 personas perdieron la vida y otras 35 quedaron heridas tras siniestro de un bus en la vía #Ambato – #Simiatug, provincia de #Bolívar. La unidad cayó hacia el abismo la tarde del domingo 16 de noviembre.
