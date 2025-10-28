Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων στην κεντρική Βολιβία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο 23χρονος οδηγός του λεωφορείου επέζησε, συνελήφθη και ανακρίνεται

🇧🇴🚌Al menos 16 fallecidos en accidente de bus en el centro de Bolivia Según la autoridad policial, solo tres cadáveres han podido ser recuperados. Los otros 13 continúan en el lugar del siniestro.https://t.co/hHPtUB0cst pic.twitter.com/7ImAdBwSeR — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) October 28, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Δευτέρα στην Μοροτσάτα του νομού Κοτσαμπάμπα, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας.

Oπως δήλωσε ο επικεφαλής της Τροχαίας, Ομάρ Σεγκάδα, «το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να πέσει στον γκρεμό, παρασύροντας στον θάνατο 16 ανθρώπους και προκαλώντας τον τραυματισμό 36 άλλων».

Trágico accidente en Cochabamba: Un bus se embarranca 600 metros, el saldo, 15 personas muertas y más de 20 heridashttps://t.co/aLBNAH80WK pic.twitter.com/VnmfEVrlBs — Lilian Diaz📣Siempre recopilando información🇺🇾 (@LilianD06613178) October 27, 2025

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βολιβιανών μέσων ενημέρωσης, ο 23χρονος οδηγός του λεωφορείου επέζησε, συνελήφθη και ανακρίνεται.

Χιλιάδες νεκροί

Περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη Βολιβία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Τον Μάρτιο, 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης δύο λεωφορείων στο Ποτοσί, στο νότιο τμήμα της χώρας των Aνδεων.

Πηγή: ΑΠΕ