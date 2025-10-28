Βολιβία: Τουλάχιστον 16 νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε γκρεμό 300 μέτρων
Τραγωδία γράφτηκε στη Βολιβία με λεωφορείο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων παρασύροντας στον θάνατο τουλάχιστον 16 από τους επιβαίνοντας σε αυτό.
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων στην κεντρική Βολιβία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Ο 23χρονος οδηγός του λεωφορείου επέζησε, συνελήφθη και ανακρίνεται
Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Δευτέρα στην Μοροτσάτα του νομού Κοτσαμπάμπα, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας.
Oπως δήλωσε ο επικεφαλής της Τροχαίας, Ομάρ Σεγκάδα, «το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να πέσει στον γκρεμό, παρασύροντας στον θάνατο 16 ανθρώπους και προκαλώντας τον τραυματισμό 36 άλλων».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα βολιβιανών μέσων ενημέρωσης, ο 23χρονος οδηγός του λεωφορείου επέζησε, συνελήφθη και ανακρίνεται.
Χιλιάδες νεκροί
Περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη Βολιβία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.
Τον Μάρτιο, 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης δύο λεωφορείων στο Ποτοσί, στο νότιο τμήμα της χώρας των Aνδεων.
