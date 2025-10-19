Το λεωφορείο που ανατράπηκε την Παρασκευή το βράδυ στον αυτοκινητόδρομο BR-423, στο Περναμπούκο, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων. Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Άμυνας της πολιτείας, η εταιρεία είχε δηλώσει 30 επιβάτες, αλλά τα αρχεία των τραυματιών που έφτασαν στα νοσοκομεία της περιοχής δείχνουν ότι τουλάχιστον 40 άτομα βρίσκονταν στο μισθωμένο λεωφορείο, όταν αυτό επέστρεφε.

Το όχημα, σύμφωνα με τις αρχές, αναχώρησε από τη Μπαχία με προορισμό το Σάντα Κρουζ, στην περιοχή Ακρέστε της περιφέρεια Περναμπούκο. Η ομάδα επέστρεφε στη Μπαχία μετά από ψώνια στο Clothing Center της πόλης, όταν συνέβη το ατύχημα, σύμφωνα με την O Globo.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Οδική Αστυνομία (PRF), ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, μπήκε στην αντίθετη λωρίδα και χτύπησε σε βράχους στο πλάι του αυτοκινητόδρομου. Στη συνέχεια επέστρεψε στη δεξιά λωρίδα, ανέβηκε κάποιες αμμοθίνες όπως αναφέρεται και ανατράπηκε. Η αιτία του ατυχήματος διερευνάται, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, σύμφωνα με την αστυνομία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει.

Η Βραζιλία θρηνεί για τους 17 νεκρούς που επέβαιναν στο μοιραίο λεωφορείο

Οι αρχές επιβεβαίωσαν 16 θανάτους, μεταξύ των οποίων 11 γυναίκες και τέσσερις άνδρες, ενώ ένας είναι άγνωστος. Τα στοιχεία ενημερώθηκαν το Σάββατο το απόγευμα, με έναν επιπλέον θάνατο να επιβεβαιώνεται. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η Στρατιωτική Πυροσβεστική Υπηρεσία του Περναμπούκο (CBMPE) ολοκλήρωσε την επιχείρησή της στον τόπο του συμβάντος γύρω στις 11:30 μ.μ. την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου. Στην επιχείρηση διάσωσης και παροχής βοήθειας στα θύματα συμμετείχαν 23 πυροσβέστες και πέντε ειδικά οχήματα. Ως αποτέλεσμα του συμβάντος, τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Στον τόπο του συμβάντος κλήθηκαν ομάδες της Ομοσπονδιακής Τροχαίας (PRF), της Στρατιωτικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της SAMU (Samu), του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής (IC) και της Αστυνομίας. Εικόνες που τραβήχτηκαν από κατοίκους δείχνουν το λεωφορείο αναποδογυρισμένο στο δρόμο και ασθενοφόρα να σπεύδουν για να βοηθήσουν τα θύματα.

Σύμφωνα με το G1, ο αξιωματικός της Ομοσπονδιακής Τροχαίας Λουτσιάνο Χολάντα, δήλωσε ότι το λεωφορείο ήταν τουριστικό και είχε μισθωθεί για τη μεταφορά και την επιστροφή των αγοραστών. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.