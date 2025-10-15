Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο χθες Τρίτη στην πολιτεία Ρατζαστάν, στη δυτική Ινδία, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης και οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από PTI/hindustantimes.com).

Το όχημα, που μετέφερε πάνω από 50 επιβάτες, κινείτο ανάμεσα στις πόλεις Τζαϊσάλμερ και Τζοντπούρ.

Οι φλόγες τύλιξαν το λεωφορείο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα

20 passengers burnt alive, 16 injured as bus catches fire in Jaisalmer, India.pic.twitter.com/NloMYOmY8h — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 14, 2025

«Δεκαεννιά επιβάτες έχασαν τη ζωή τους μέσα στο λεωφορείο και άλλος ένας υπέκυψε στα εγκαύματά του σε δρόμο της Τζοντπούρ», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράτζες Μίνα, αξιωματικός της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India, που μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, το λεωφορείο σταμάτησε στην άκρη δρόμου επειδή έβγαινε καπνός από το πίσω μέρος του, προτού το τυλίξουν φλόγες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

𝐎𝐯𝐞𝐫 𝟏𝟎 𝐢𝐧𝐣𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐚𝐬 𝐛𝐮𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐉𝐚𝐢𝐬𝐚𝐥𝐦𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐉𝐨𝐝𝐡𝐩𝐮𝐫 𝐜𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐞 The bus had departed from Jaisalmer around 3pm, following its usual schedule. According to eyewitnesses, smoke began rising from the rear of the… pic.twitter.com/66WHYyPH1J — IndiaToday (@IndiaToday) October 14, 2025

Αποζημιώσεις 1.940 ευρώ

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένος για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν» κι υποσχέθηκε αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων που θα φθάνουν τις 200.000 ρουπίες (κάπου 1.940 ευρώ).

Distressed by the loss of lives due to a mishap in Jaisalmer, Rajasthan. My thoughts are with the affected people and their families during this difficult time. Praying for the speedy recovery of the injured. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of… — PMO India (@PMOIndia) October 14, 2025

Στην Ινδία, την πολυπληθέστερη χώρα στον πλανήτη, η κατάσταση ως προς την οδική ασφάλεια χαρακτηρίζεται καταστροφική.

Το 2023, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επίσημα δεδομένα, στους ινδικούς δρόμους καταγράφηκαν πάνω από 480.000 τροχαία, με σχεδόν 173.000 νεκρούς και κάπου 463.000 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ