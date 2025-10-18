Ένα επιβατικό λεωφορείο στη βορειοανατολική Βραζιλία συγκρούστηκε με ένα ανάχωμα από άμμο και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άτομα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 30 επιβάτες, σύμφωνα με την αστυνομία το Σάββατο, αλλά ο αριθμός των τραυματιών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, δεν ήταν αμέσως σαφής. Το όχημα αναχώρησε από την πολιτεία της Μπαΐα και συγκρούστηκε στο Σαλοά, μια πόλη στη γειτονική πολιτεία του Περναμπούκο.

Τον έλεγχο του λεωφορείου έχασε ο οδηγός

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου, πέρασε στην αντίθετη λωρίδα και χτύπησε σε βράχους στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια επέστρεψε στη σωστή λωρίδα, αλλά συγκρούστηκε με ένα ανάχωμα από άμμο, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί, αναφέρει ο Guardian επικαλούμενος πληροφορίες του Associated Press.

Η αιτία του ατυχήματος διερευνάται. Ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και το τεστ αλκοόλ ήταν αρνητικό, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο κυβερνήτης της Μπαΐα, Jerônimo Teixeira, δήλωσε στις X ότι η διοίκησή του υποστηρίζει τις προσπάθειες διάσωσης και την ταυτοποίηση των θυμάτων. «Παρακολουθώ την κατάσταση με την ομάδα μου και θρηνώ βαθιά για την απώλεια ζωών, τους τραυματισμούς και τον πόνο όλων των οικογενειών», έγραψε.

Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βραζιλία λόγω τροχαίων

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στη Βραζιλία το 2024, σύμφωνα με το υπουργείο μεταφορών.

Τον Απρίλιο, 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, όταν ένα επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε στο νοτιοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας. Τον Φεβρουάριο, ένα λεωφορείο που μετέφερε φοιτητές συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε έναν αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία του Σάο Πάολο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 επιβάτες. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένα λεωφορείο που μετέφερε την ποδοσφαιρική ομάδα Coritiba Crocodiles ανατράπηκε σε έναν δρόμο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.