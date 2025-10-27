Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν στην επαρχία Μισιόνες της Αργεντινής όταν ένα λεωφορείο έπεσε από γέφυρα, αφού συγκρούστηκε με άλλο όχημα, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές (στη φωτογραφία, επάνω, από το Χ, το διώροφο λεωφορείο στην κοίτη του ποταμού, μετά τη σύγκρουση).

Το διώροφο λεωφορείο πήρε κλίση και έπεσε από γέφυρα στην κοίτη ποταμού, σε βάθος αρκετών μέτρων, μετά τη σύγκρουσή του με άλλο όχημα

🚍In northeastern #Argentina, a #bus fell from a bridge into a river. As a result of the accident, at least nine people were killed. pic.twitter.com/uv5loRyQzQ — News.Az (@news_az) October 26, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 04:30, τοπική ώρα, όταν το διώροφο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, κοντά στο χωριό Ομπέρα, που απέχει 1.000 χιλιόμετρα από το Μπουένος Αιρες.

Ocho muertos y 29 heridos al caer un bus de transporte desde un puente en #Argentina. pic.twitter.com/MYfqkT1IYI — LA VOZ DEL NORTE (@lavozdelnorteNi) October 26, 2025

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το λεωφορείο πήρε κλίση και έπεσε από τη γέφυρα στην κοίτη ποταμού, σε βάθος αρκετών μέτρων.

Επιχείρηση διάσωσης

Περισσότεροι από εκατό πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο πριν τα ξημερώματα και χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από τα συντρίμμια του λεωφορείου.

Πηγή: ΑΠΕ