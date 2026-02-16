sports betsson
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16 Φεβρουαρίου 2026, 20:40

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Vita.gr
Ο Χάρι Κέιν είναι ασταμάτητος και την φετινή σεζόν «φορτώνοντας» γκολ τις αντίπαλες εστίες και είναι λογικό που η διοίκηση της Μπάγερν προσπαθεί να πείσει τον διεθνή άσο για επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Κέιν σκόραρε δύο φορές στην εκτός έδρας νίκη της πρωταθλήτριας Γερμανίας επί της Βέρντερ Βρέμης με 3-0 και έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του, μια φανταστική επίδοση που φανερώνει την εκτελεστική ικανότητα του Άγγλου σέντερ φορ.

Ήταν ένα παιχνίδι – ορόσημο για τον έμπειρο στράικερ των Βαυαρών καθώς χρειάστηκαν 743 παιχνίδια για να φτάσει τα 500 τέρματα ο πρώην άσος της Τότεναμ.

Κι όσο για τις επιδόσεις του με την φανέλα της πρωταθλήτριας Γερμανίας; Εδώ ο Κέιν «τρελαίνει τα κοντέρ» καθώς σε 131 εμφανίσεις έχει πετύχει 126 γκολ, έχει δηλαδή σχεδόν ένα γκολ μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι των Βαυαρών.

Κι όσο για τα γκολ που είχε πετύχει στην Τότεναμ, ο Κέιν είχε βρει δίχτυα 280 φορές σε 435 ματς με τους spurs, ενώ έχει σκοράρει 78 γκολ σε 112 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Αγγλίας και είναι ο πρώτος σκόρερ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Ο Κέιν είχε πετύχει 16 γκολ στο ξεκίνημα της καριέρας του, σε Μίλγουολ, Λέιτον Όριεντ και Λέστερ και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μοναδική ομάδα στην οποία έχει παίξει (πέντε ματς) αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, είναι η Νόριτς.

Τα 100 γκολ με πέναλτι

Το πρώτο γκολ του Χάρι Κέιν εναντίον της Βέρντερ ήταν με πέναλτι κι αυτό ήταν το 100ο τέρμα που σημειώνει ο Άγγλος στράικερ από την άσπρη βούλα. Μόνο ο Ρονάλντο και ο Μέσι έχουν πετύχει περισσότερα γκολ με πέναλτι στην καριέρα τους.

Ο Πορτογάλος μετράει 181 και ο Αργεντίνος έχει βάλει 112, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο διεθνής σέντερ φορ της Μπάγερν έχει χάσει μόλις 13 πέναλτι στην σπουδαία καριέρα του, έχοντας ποσοστό επιτυχίας 88,5%.

«Κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Ο Χάρι Κέιν ήταν ο «διάδοχος» του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην κορυφή της επίθεσης των Βαυαρών, όταν ο Πολωνός στράικερ πήρε μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα και ο Άγγλος σέντερ φορ «κυνηγά» να σπάσει ένα μεγάλο ρεκόρ του «Λέβα» με την Μπάγερν.

Ο Πολωνός είχε πετύχει 41 γκολ την σεζόν 2020-2021 και αυτή την στιγμή ο Κέιν έχει πετύχει 26, δείχνοντας ότι μπορεί ν’ απειλήσει την επίδοση του Λεβαντόφσκι.

«Όλα είναι πιθανά αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα φανταστικό ρεκόρ.

Είμαι σε καλή φόρμα και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα να πετύχει μια σημαντική νίκη.

Είμαι επίσης περήφανος που έφτασα τα 500 γκολ στην καριέρα μου, γιατί είναι σπουδαίο επίτευγμα και δούλεψα σκληρά για να τα καταφέρω.», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κέιν.

Το συμβόλαιο του Άγγλου σέντερ φορ με την πρωταθλήτρια Γερμανίας λήγει το καλοκαίρι του 2027, αλλά η διοίκηση της Μπάγερν έχει εκφράσει την επιθυμία για επέκταση της συνεργασίας της με τον διεθνή στράικερ και είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο υπογραφής νέου συμβολαίου.

