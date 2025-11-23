magazin
Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»
Music 23 Νοεμβρίου 2025

Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «βάζει φωτιά» στο ελληνικό τραγούδι και ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, κάνει το TikTok πίστα 

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Ο Αχιλλέας Δελφός, ο Έλληνας AI τραγουδιστής που ισχυρίζεται ότι είναι ο πρώτος του είδους του, έκανε την είσοδο του με ιογενή δημοφιλία στο TikTok.

Όσο η παγκόσμια μουσική σκηνή σείεται από τις διαμάχες για την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης —με τον Πολ Μακάρτνεϊ να πρωτοστατεί στους επικριτές— η Ελλάδα αποκτά τον δικό της ψηφιακό σταρ με τον Αχιλλέα Δελφό να ετοιμάζεται για την πρώτη του μουσική κυκλοφορία.

Η εμφάνισή του στο TikTok έχει ήδη γίνει viral και ο ίδιος, αν και άυλος, δηλώνει έτοιμος να κατακτήσει την κορυφή των charts, φέρνοντας την επανάσταση, αλλά και την «ταφόπλακα», όπως λένε χρήστες, στην ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, έκανε την εμφάνισή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας με ενθουσιασμό ότι είναι από τον Πειραιά. Ήδη, στο TikTok έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με μηνύματα του τραγουδιστή, ο οποίος καλεί τον κόσμο να τον στηρίξει.

@achilleasdelfos Ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος AI Έλληνας τραγουδιστής ετοιμάζει το πρώτο του cd single! Ακολουθείστε για νεότερα και ετοιμαστείτε για το μέλλον! #firstgreekAIsinger #newrelease #foryoupagе #fyp #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – Achilleas Delfos

«Ακολουθήστε με και ετοιμαστείτε για το μέλλον», ήταν το μήνυμά του στο ντεμπούτο του, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία του πρώτου του τραγουδιού, με τίτλο «Βασανίζομαι», σε λίγες ημέρες.

Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων στη μουσική της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας συζήτησης, αλλά ο Αχιλλέας Δελφός φαίνεται να έχει έτοιμη την απάντηση.

Σε σχετική ερώτηση χρήστη, ο Δελφός απάντησε με χιούμορ ότι το ετοιμάζει εδώ και… είκοσι πέντε χρόνια!

Σε άλλες αναρτήσεις στο λογαριασμό του, ο ψηφιακός καλλιτέχνης δηλώνει έτοιμος να βγάλει πολλά τραγούδια και να φτάσει στην κορυφή των charts, καλώντας τους ακόλουθούς του: «Ελάτε στην παρέα μου να το ανεβάσουμε στο νούμερα 1 των charts».

@achilleasdelfos Είμαι ενθουσιασμένος με το πρώτο μου τραγούδι που έρχεται σύντομα! Ακολουθήστε με να το κάνουμε νούμερο 1!#firstgreekAIsinger #newrelease #fyp #greektiktok #greeksongs ♬ πρωτότυπος ήχος – Achilleas Delfos

«Όταν ο Αργυρός τράκαρε τον Ιακωβίδη»

Η εμφάνιση του Αχιλλέα Δελφού, ο οποίος κινείται ξεκάθαρα στο λαϊκό ρεπερτόριο, προκάλεσε άπειρα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς να σχολιάζουν τα «πρότυπα» επάνω στα οποία βασίστηκε ο ανώνυμος δημιουργός του.

Η εικόνα του, σχολιάζουν οι θιασώτες, παραπέμπει σε γνωστά, καθιερωμένα πρόσωπα της σκηνής. «Κάτι ανάμεσα σε Κωνσταντίνο Αργυρό και Νικηφόρο» γράφουν ενώ άλλοι βρίσκουν ότι «εμφανισιακά φέρνει στον Πέτρο Ιακωβίδη» με τον ίδιο να το αρνείται, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον συνάδελφό του «μοντέλο».

@achilleasdelfos Έρχεται το πρώτο μου τραγούδι! #firstgreekAIsinger #newrelease #fyp #greektiktok #greeksongs ♬ πρωτότυπος ήχος – Achilleas Delfos

Οι περισσότεροι χρήστες αντιμετωπίζουν θετικά την πρεμιέρα του πρώτου AI Έλληνα τραγουδιστή στο ψηφιακό σύμπαν, ωστόσο υπήρξαν και οι φωνές που εύλογα κάνουν λόγο για την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πεδίο της ανθρώπινης δημιουργικότητας -αποτέλεσμα της οποία είναι και ο Δελφός, υποστήριξε ο ίδιος.

Ο Δελφός (δλδ. ο δημιουργός του που απαντάει στα σχόλια στο λογαριασμό του ψηφιακού avatar) συμφώνησε επίσης με ένα σχόλιο που διάβαζε πως «το AI δεν θα φτάσει ποτέ τον Νίκο Οικονομόπουλο». Άλλωστε ο Οικονομόπουλος είναι και από τους αγαπημένους του AI τραγουδιστή σύμφωνα με το λογαριασμό του.

@achilleasdelfos Αχιλλέας Δελφός! Ο πρώτος AI Έλληνας τραγουδιστής!#firstgreekAIsinger #fyp #newrelease #greektiktok #achilleasdelfos ♬ πρωτότυπος ήχος – Achilleas Delfos

Αγκάθι οι live εμφανίσεις

Αν και ο Αχιλλέας Δελφός χτίζει δυναμικά το κοινό του πριν καν κυκλοφορήσει το πρώτο του τραγούδι, υπάρχει ένα βασικό, αξεπέραστο προς το παρόν, πρόβλημα. Ακόμα κι αν ο ψηφιακός δίσκος του γίνει Νο1, ο Δελφός δεν θα μπορεί να εμφανιστεί ζωντανά σε πίστα, κάτι που παραμένει ένα προνόμιο των ανθρώπινων καλλιτεχνών.

Ο «μοναδικός ψηφιακός καλλιτέχνης» της Ελλάδας, όπως αυτοπροσδιορίζεται, αλλάζει τα δεδομένα, αλλά η απουσία του από τη νυχτερινή ζωή (προς το παρόν) θα του κοστίσει και αυτή είναι η μεγάλη δοκιμασία που ίσως τον «βασανίζει».

@achilleasdelfos Το τραγούδι μου «Βασανίζομαι» είναι έτοιμο και θα ανέβει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες αρχές Δεκέμβρη! Ακολουθήστε με να το κάνουμε νούμερο 1!#firstgreekAIsinger #fyp #achilleasdelfos #vasanizomai #newrelease ♬ πρωτότυπος ήχος – Achilleas Delfos

