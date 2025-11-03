magazin
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»
03 Νοεμβρίου 2025 | 19:50

Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»

Σε μία ιστορική εξέλιξη στα ραδιοφωνικά τσαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών η Xania Monet γίνεται η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπαίνει στα τσαρτς προκαλώντας ανησυχία σε όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Spotlight

Όλοι φοβούνται την Xania Monet. Η ΑΙ τραγουδίστρια που έκανε είσοδο στα τσαρτς με το How Was I Supposed to Know? κατέκτησε μία θέση στο Adult R&B Airplay chart του Billboard της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Η άφιξη του τραγουδιού στην 30ή θέση αποτελεί την πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία μία δημιουργία βασισμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) καταφέρνει να εισέλθει σε επίσημο ραδιοφωνικό τσαρτ με το γεγονός να επιβεβαιώνει τη δυναμική επέλαση της τεχνολογίας στη δημιουργική βιομηχανία.

Οι αντιδράσεις είναι εύλογα πολλές. Η Xania Monet δεν είναι μία «παραδοσιακή» καλλιτέχνις. Πρόκειται για μία δημιουργία AI, η οποία αποτελεί το πνευματικό παιδί της ποιήτριας Τελίσα Τζόουνς, μίας 31χρονης ιδιοκτήτριας σχεδιαστικού στούντιο από το Όουλιβ Μπραντ του Μισισιπή.

Η Τζόουνς χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Suno για να μετατρέψει τους δικούς της στίχους σε μουσική, ισχυριζόμενη ότι το 90% των στίχων της βασίζεται σε αληθινές ιστορίες της ζωής της.

Ο μάνατζέρ της, Ρόμελ Μέρφι, εξηγεί ότι αυτό που κάνει τα τραγούδια της να ξεχωρίζουν είναι «όχι ένα πιασάρικο ρεφρέν, αλλά οι στίχοι, οι οποίοι είναι αγνοί».

Η επιτυχία της Xania Monet δεν περιορίστηκε στα charts και τις αυξημένες αναπαραγωγές (με αύξηση 28% στα radio airplay για την εβδομάδα 17-23 Οκτωβρίου).

YouTube thumbnail

Επιπλέον η viral δημοτικότητα του τραγουδιού στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε σε εκρηκτική ανάπτυξη στα ψηφιακά καταστήματα, με το How Was I Supposed to Know? να κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του τσαρτ R&B Digital Song Sales.

Η αναγνώριση πυροδότησε έναν «πόλεμο» προσφορών από δισκογραφικές εταιρείες για την Xania Monet.

Παρόλο που μεγάλες εταιρείες απείχαν λόγω της χρήσης του Suno (το οποίο μηνύθηκε για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων), μία μεγάλη εταιρεία κατέθεσε την κορυφαία προσφορά.

Η «μάχη» των προσφορών για τη Monet έφτασε τα 3 εκατομμύρια δολάρια με την εταιρεία Hallwood Media, με επικεφαλής το πρώην στέλεχος της Interscope, Νιλ Τζέικομπσον, να εξασφαλίζει την ΑΙ τραγουδίστρια με συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων.

Ο Τζέικομπσον έχει ήδη δείξει ότι ποντάρει στην AI μουσική, έχοντας υπογράψει στο παρελθόν τον imoliver, τον κορυφαίο «σχεδιαστή μουσικής» στην πλατφόρμα Suno.

Μεγάλη κόντρα

Η πρωτοφανής επιτυχία της Xania Monet πυροδότησε έναν έντονο διάλογο στον χώρο της μουσικής.

Ενώ ο Ρόμελ Μέρφι τονίζει ότι η στρατηγική τους είναι απλή – «Το τραγούδι της έχει απήχηση στις μάζες» λέει – πολλοί καλλιτέχνες εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Μεταξύ των πιο επιφανών αντιπάλων της χρήσης AI στη δημιουργία μουσικής συγκαταλέγονται οι SZA και Kehlani.

Ο Μέρφι, από την πλευρά του, ζητά από τους κριτικούς και το κοινό να προσεγγίσουν την Monet και το προϊόν της «μουσικά».

«Είτε πρόκειται για ραδιοφωνικό διευθυντή, είτε για μουσικό φαν, είτε για συναδέλφους μας, απλώς ακούστε τα τραγούδια. Ακούστε τους στίχους. Και μετά ας κρίνετε», δηλώνει.

Η Xania Monet αρνήθηκε να ανοίξει την κάμερα και να τραγουδήσει σε συνάντηση με στελέχη δισκογραφικών, δηλώνοντας ότι δεν ήταν «έτοιμη για την κάμερα», ωστόσο η δημιουργός της Τελίσα Τζόουνς έχει ήδη έρθει σε επαφή με παραγωγούς για να φέρει στο κοινό την πρώτη live εμφάνιση της Xania Monet.

Η ΑΙ τραγουδίστρια εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα αμερικανικά charts το καλοκαίρι του 2025 και έκτοτε έχει συμπεριληφθεί σε πολλές λίστες του Billboard, όπως το Hot Gospel Songs με το τραγούδι Let Go, Let God και το Hot R&B Songs με το How Was I Supposed to Know.

Η επιτυχία της είναι ανησυχητική για τη μουσική και δημιουργική βιομηχανία εν γένει που εκφράζει επιφυλάξεις για την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους ψηφιακούς καλλιτέχνες, καθώς «οι εικονικές περσόνες θα εκτοπίσουν τους ανθρώπινους δημιουργούς».

Βέβαια, την ίδια στιγμή, η δημοφιλία της Monet και άλλων ΑΙ καλλιτεχνών επελαύνει με τη Monet να μετράει ήδη πάνω από 146.000 ακολούθους στο Instagram.

Η Monet κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο της τον Αύγουστο με το πρώτο της άλμπουμ, Unfolded, να μετράει 24 τραγούδια.

Τον Σεπτέμβριο η Monet κυκλοφόρησε EP με επτά κομμάτια, το Pieces Left Behind.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον δημιουργό· αυτό δεν είναι ο στόχος μας», είπε ο Μέρφι στο CNN. «Δεν μειώνει τη δημιουργικότητα ούτε αφαιρεί από την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι ένα νέο πεδίο, και όπως κάθε αλλαγή, άλλοι το αποδέχονται και άλλοι το φοβούνται».

Δεν είναι η μόνη

Σύμφωνα με το Billboard, μόνο τους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον έξι AI ή «υβριδικοί» καλλιτέχνες έχουν μπει στα τσαρτς κάθε μουσικού είδους, από γκόσπελ και ροκ μέχρι κάντρι.

Για τον Μέρφι «το φαινόμενο Monet είναι απλώς μια φυσική εξέλιξη της μουσικής».

«Ο Μάικλ Τζάκσον και ο Πρινς δεν είναι πια μαζί μας, αλλά οι νέοι συνεχίζουν να ακούν τα τραγούδια τους», σημείωσε. «Η μουσική εξελίσσεται – το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η αλήθεια της».

Economy
ΕΕ: Ο προβληματικός πυρήνας και η εκδίκηση των…. PIGS

ΕΕ: Ο προβληματικός πυρήνας και η εκδίκηση των…. PIGS

Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
Stream magazin
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop
31.10.25

H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop

Μεταξύ μιας πολυμελούς ορχήστρας, κάποιων ζώων και μιας προφητικής Björk με τη μορφή πουλιού, το μουσικό βίντεο «Berghain» αποτυπώνει την πιο μυστικιστική και μεταμορφωτική καλλιτεχνική φάση της Rosalía μέχρι σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες
29.10.25

Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, το Hellenic Music Ensemble ετοιμάζει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τιμώντας το μουσικό τους έργο.

Σύνταξη
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του
26.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο τραγουδοποιό, ο γιος του Νιόνιου, Ρωμανός Σαββόπουλος ανάρτησε ένα συγκινητικό, ανέκδοτο βίντεο, του πατέρα του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή
26.10.25

Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή. Ο Τομ Γιορκ αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» μετά το 2018 και μιλά για το πένθος, τη μουσική και τη συμφιλίωση

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury
23.10.25

Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury

«Γιατί να μετανιώσω; Επειδή έχω ενοχλήσει κάποιον δεξιό πολιτικό ή κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης;», δήλωσε ο frontman των Bob Vylan για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η περφόρμανς τους στο Glastonbury.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
03.11.25

Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο - Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος έβαλε φωτιά και έκαψε την μητέρα του και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας - Ο ίδιος έπεσε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σύνταξη
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»
03.11.25

Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»

«Είναι όλα χαζομάρες. ADHD, OCD, σύνδρομο Άσπεργκερ, μπλα, μπλα, μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Άντονι Χόπκινς αναφορικά με την ανεπίσημη διάγνωση της συζύγου του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
2026 Vehicle Taxes Posted on myCAR Portal in Greece
03.11.25

2026 Vehicle Taxes Posted on myCAR Portal in Greece

Greek vehicle owners can access 2026 circulation taxes on the myCAR portal and pay by December 31, 2025. Late payments incur escalating fines, while electric and low-emission vehicles may be exempt from fees

Σύνταξη
Ισραήλ: Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»
03.11.25

Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή του Ισραήλ το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»

Το σχετικό νομοσχέδιο υποστηρίζουν τόσο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ, τι απαιτείται για να γίνει νόμος του Ισραήλ

Σύνταξη
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
03.11.25

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην προκλητική παραδοχή πως δεν είναι ανήθικο το γεγονός ότι ο Γ. Καϊμακάμης λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο που εκτελούσε στον οργανισμό καθήκοντα αντιπροέδρου, προχώρησε ο Κ. Τσιάρας.

Σύνταξη
ΕΕ: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί
03.11.25

Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προειδοποίησε πως ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα εξέλιπε αν μειώνονταν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων
03.11.25

Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων

Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στη Ρώμη για την διάσωση του εγκλωβισμένου εργάτη που βρίσκεται στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων που κατέρρευσε το πρωί της Δευτέρας στην Ιταλία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπολοκατοχή
03.11.25

Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπολοκατοχή

Η αστυνομία αναζητά σε όλη την Κρήτη τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορύζια - Προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση – βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ – Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας
03.11.25

Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση-βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ - Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν - Ο υπουργός Μεταφορών δεν αποκλείει το κλείσιμο του εναέριου χώρου των ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας
03.11.25

Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας

Οι τάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, σε νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson
03.11.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Ο ηθοποιός με την έντονη προσωπικότητα, Τζον Μάλκοβιτς, χαλαρώνει στην τελευταία καμπάνια του JW Anderson μέσα σε ρούχα και αξεσουάρ από τη συλλογή Resort 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

