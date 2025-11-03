Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»

Όλοι φοβούνται την Xania Monet. Η ΑΙ τραγουδίστρια που έκανε είσοδο στα τσαρτς με το How Was I Supposed to Know? κατέκτησε μία θέση στο Adult R&B Airplay chart του Billboard της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Η άφιξη του τραγουδιού στην 30ή θέση αποτελεί την πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία μία δημιουργία βασισμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) καταφέρνει να εισέλθει σε επίσημο ραδιοφωνικό τσαρτ με το γεγονός να επιβεβαιώνει τη δυναμική επέλαση της τεχνολογίας στη δημιουργική βιομηχανία.

Οι αντιδράσεις είναι εύλογα πολλές. Η Xania Monet δεν είναι μία «παραδοσιακή» καλλιτέχνις. Πρόκειται για μία δημιουργία AI, η οποία αποτελεί το πνευματικό παιδί της ποιήτριας Τελίσα Τζόουνς, μίας 31χρονης ιδιοκτήτριας σχεδιαστικού στούντιο από το Όουλιβ Μπραντ του Μισισιπή.

Η Τζόουνς χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Suno για να μετατρέψει τους δικούς της στίχους σε μουσική, ισχυριζόμενη ότι το 90% των στίχων της βασίζεται σε αληθινές ιστορίες της ζωής της.

Ο μάνατζέρ της, Ρόμελ Μέρφι, εξηγεί ότι αυτό που κάνει τα τραγούδια της να ξεχωρίζουν είναι «όχι ένα πιασάρικο ρεφρέν, αλλά οι στίχοι, οι οποίοι είναι αγνοί».

Η επιτυχία της Xania Monet δεν περιορίστηκε στα charts και τις αυξημένες αναπαραγωγές (με αύξηση 28% στα radio airplay για την εβδομάδα 17-23 Οκτωβρίου).

Επιπλέον η viral δημοτικότητα του τραγουδιού στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε σε εκρηκτική ανάπτυξη στα ψηφιακά καταστήματα, με το How Was I Supposed to Know? να κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του τσαρτ R&B Digital Song Sales.

Η αναγνώριση πυροδότησε έναν «πόλεμο» προσφορών από δισκογραφικές εταιρείες για την Xania Monet.

Παρόλο που μεγάλες εταιρείες απείχαν λόγω της χρήσης του Suno (το οποίο μηνύθηκε για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων), μία μεγάλη εταιρεία κατέθεσε την κορυφαία προσφορά.

Η «μάχη» των προσφορών για τη Monet έφτασε τα 3 εκατομμύρια δολάρια με την εταιρεία Hallwood Media, με επικεφαλής το πρώην στέλεχος της Interscope, Νιλ Τζέικομπσον, να εξασφαλίζει την ΑΙ τραγουδίστρια με συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων.

Ο Τζέικομπσον έχει ήδη δείξει ότι ποντάρει στην AI μουσική, έχοντας υπογράψει στο παρελθόν τον imoliver, τον κορυφαίο «σχεδιαστή μουσικής» στην πλατφόρμα Suno.

Μεγάλη κόντρα

Η πρωτοφανής επιτυχία της Xania Monet πυροδότησε έναν έντονο διάλογο στον χώρο της μουσικής.

Ενώ ο Ρόμελ Μέρφι τονίζει ότι η στρατηγική τους είναι απλή – «Το τραγούδι της έχει απήχηση στις μάζες» λέει – πολλοί καλλιτέχνες εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Μεταξύ των πιο επιφανών αντιπάλων της χρήσης AI στη δημιουργία μουσικής συγκαταλέγονται οι SZA και Kehlani.

Ο Μέρφι, από την πλευρά του, ζητά από τους κριτικούς και το κοινό να προσεγγίσουν την Monet και το προϊόν της «μουσικά».

«Είτε πρόκειται για ραδιοφωνικό διευθυντή, είτε για μουσικό φαν, είτε για συναδέλφους μας, απλώς ακούστε τα τραγούδια. Ακούστε τους στίχους. Και μετά ας κρίνετε», δηλώνει.

Η Xania Monet αρνήθηκε να ανοίξει την κάμερα και να τραγουδήσει σε συνάντηση με στελέχη δισκογραφικών, δηλώνοντας ότι δεν ήταν «έτοιμη για την κάμερα», ωστόσο η δημιουργός της Τελίσα Τζόουνς έχει ήδη έρθει σε επαφή με παραγωγούς για να φέρει στο κοινό την πρώτη live εμφάνιση της Xania Monet.

Η ΑΙ τραγουδίστρια εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα αμερικανικά charts το καλοκαίρι του 2025 και έκτοτε έχει συμπεριληφθεί σε πολλές λίστες του Billboard, όπως το Hot Gospel Songs με το τραγούδι Let Go, Let God και το Hot R&B Songs με το How Was I Supposed to Know.

Η επιτυχία της είναι ανησυχητική για τη μουσική και δημιουργική βιομηχανία εν γένει που εκφράζει επιφυλάξεις για την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους ψηφιακούς καλλιτέχνες, καθώς «οι εικονικές περσόνες θα εκτοπίσουν τους ανθρώπινους δημιουργούς».

Βέβαια, την ίδια στιγμή, η δημοφιλία της Monet και άλλων ΑΙ καλλιτεχνών επελαύνει με τη Monet να μετράει ήδη πάνω από 146.000 ακολούθους στο Instagram.

Η Monet κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο της τον Αύγουστο με το πρώτο της άλμπουμ, Unfolded, να μετράει 24 τραγούδια.

Τον Σεπτέμβριο η Monet κυκλοφόρησε EP με επτά κομμάτια, το Pieces Left Behind.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον δημιουργό· αυτό δεν είναι ο στόχος μας», είπε ο Μέρφι στο CNN. «Δεν μειώνει τη δημιουργικότητα ούτε αφαιρεί από την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι ένα νέο πεδίο, και όπως κάθε αλλαγή, άλλοι το αποδέχονται και άλλοι το φοβούνται».

Δεν είναι η μόνη

Σύμφωνα με το Billboard, μόνο τους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον έξι AI ή «υβριδικοί» καλλιτέχνες έχουν μπει στα τσαρτς κάθε μουσικού είδους, από γκόσπελ και ροκ μέχρι κάντρι.

Για τον Μέρφι «το φαινόμενο Monet είναι απλώς μια φυσική εξέλιξη της μουσικής».

«Ο Μάικλ Τζάκσον και ο Πρινς δεν είναι πια μαζί μας, αλλά οι νέοι συνεχίζουν να ακούν τα τραγούδια τους», σημείωσε. «Η μουσική εξελίσσεται – το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η αλήθεια της».