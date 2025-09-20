Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν έχω να πω κάτι»
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντά για τις φήμες που ακούστηκαν σχετικά με το ποσό που ζήτησε για να τραγουδήσει στο γλέντι της Εθνικής μπάσκετ.
Πριν λίγες ημέρες η Εθνική ομάδα επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο από το EuroBasket 2025, στην πρώτη της μεγάλη επιτυχία μετά από 16 χρόνια.
Κατά την επιστροφή της αποστολής, οι άνθρωποι της ομάδας θέλησαν να οργανώσουν ένα… παραδοσιακό γλέντι σε νυχτερινό κέντρο, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αυτό πραγματοποιήθηκε τελικά στο κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης, με όσα διαδραματίστηκαν εκεί να γίνονται φυσικά viral και τους παίχτες να διασκεδάζουν χαρούμενοι για τη νίκη τους.
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ήταν η πρώτη επιλογή για το γλέντι της Εθνικής μπάσκετ;
Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν η πρώτη επιλογή της Εθνικής, όμως τελικά η περίπτωσή του απορρίφθηκε όταν ο γνωστός τραγουδιστής ζήτησε το ποσό των 100.000 ευρώ, για να διοργανωθεί στο κέντρο που εμφανίζεται το πάρτι μεταλλίου της Εθνικής ομάδας μπάσκετ.
«Δεν έχω να πω κάτι»
Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού και ο general manager της Εθνικής ομάδας, Νίκος Ζήσης, παρενέβη με δημόσια τοποθέτησή του στα social media.
Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο ίδιος ο τραγουδιστής παίρνει θέση για πρώτη φορά: «Εγώ δεν έχω να πω κάτι παιδιά. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής, από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο».
«Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο», σημείωσε.
