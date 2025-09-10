Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε… τάιμ άουτ στη συναυλία του για να δει την Εθνική στο Eurobasket: «Εντάξει, νικήσαμε» (vid)

Η πρόκριση της Εθνικής μας ομάδας στα ημιτελικά του Eurobasket δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε… συναυλία. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγουδούσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και έκανε μια απρόσμενη κίνηση που ενθουσίασε το κοινό, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός και η μουσική, όταν πρόκειται για την Ελλάδα, μπορούν να γίνουν ένα.

Ενώ βρισκόταν επί σκηνής και ερμήνευε αγαπημένα τραγούδια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε το πρόγραμμά του. Ο λόγος; Το κοινό, αλλά και ο ίδιος, ήθελαν να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία.

Όπως φαίνεται και στο video του Voria.gr ο Αργυρός παρακολουθεί τα τελευταία λεπτά και τη στιγμή που ο σχολιαστής του αγώνα αναφέρει πως απομένουν δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος και την πρόκριση της Εθνικής, το κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα. Εκείνη την στιγμή ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής «Ντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» συνεχίζοντας στη συνέχεια κανονικά τη συναυλία.

