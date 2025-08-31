Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Οι βόλτες στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του γιου τους

Σχεδόν δύο μήνες μετά τον γάμο τους ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του Αλεξάνδρα Νίκα ταξίδεψαν στην Μύκονο όπου θα βαφτίσουν τον 9,5 μηνών γιο τους.

Κωνσταντίνος Αργυρός -Αλεξάνδρα Νίκα: Όλα έτοιμα για τη βάφτιση

Το μωρό θα πάρει το όνομα Βασίλης από τον πατέρα του τραγουδιστή. Η τελετή θα λάβει χώρα στην βίλα της Μαριάννας Λάτση, η οποία πάντρεψε το ζευγάρι και θα ρίξει λάδι στον μπέμπη μαζί με τον άλλο κουμπάρο Έρικ Βασιλάτο και τα αδέλφια του ερμηνευτή.

Η βάφτιση θα γίνει, όπως και ο γάμος, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο θέλοντας να αποφύγουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Κωνσταντίνος Αργυρός -Αλεξάνδρα Νίκα: Οι βόλτες στα Ματογιάννια

Πάντως ο δημοφιλής καλλιτέχνης και η αγαπημένη του ξέκλεψαν λίγο χρόνο από τις ετοιμασίες του μυστηρίου και βγήκαν νυχτερινή βόλτα στα Ματογιάννια όπου τους κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV.

Οι δύο τους συνοδεύονταν από σωματοφύλακα καθώς η Αλεξάνδρα Νίκα ήθελε να αποφύγει τους παπαράτσι.

Όπως διέρρευσε στον γάμο του ζεύγους που έγινε στις αρχές Ιουλίου στο σπίτι της νύφης στο Μαύρο Λιθάρι, η όμορφη Αλεξάνδρα πρόκειται να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους μέσα στους επόμενους μήνες.

Πριν λίγες ημέρες, η εγκυμονούσα ανέβασε στα social media φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της και την προετοιμασία ως νύφη. Πριν την Μύκονο το ζευγάρι μαζί με το μωρό πέρασαν χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές στην Πελοπόννησο και σε νησιά του Ιονίου.