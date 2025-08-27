Κωνσταντίνος Αργυρός: Η βάπτιση του γιου του στη Μύκονο

Μετά τον γάμο τους στις 7 Ιουλίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πρετοιμάζονται για τη βάπτιση του γιου τους, που θα πάρει το όνομα Βασίλης από τον πατέρα του γνωστού τραγουδιστή.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Πού και πότε θα γίνει η βάπτιση

Το ιερό μυστήριο θα τελεστεί την 1η Σεπτεμβρίου στη Μύκονο και δε θα έχει συγκεκριμένη θεματολογία. Επιθυμία του ζευγαριού είναι να πραγματοποιηθεί μια σεμνή τελετή.

Οι νόνοι

Τόσο το μυστήριο, όσο και το γεύμα που θα ακολουθήσει, θα πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας της Μαριάννας Λάτση, η οποία θα είναι μία από τις νονές του μικρού Βασίλη. Νονοί θα είναι επίσης τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού κι ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος.

Η επιλογή του χώρου αλλά και η διακριτικότητα με την οποία θα τελεστεί η βάπτιση, δείχνουν την πρόθεση του ζευγαριού να κρατήσει αυτή τη σημαντική στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γάμος του ζευγαριού είχε γίνει σε στενό κύκλο στην έπαυλη της οικογένειας Νίκα στο Μαύρο Λιθάρι της Αναβύσσου κι είχε συζητηθεί για την απλότητα και την κομψότητά του.

Πριν λίγες ημέρες, η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε στα social της φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της και την προετοιμασία ως νύφη. Το ζευγάρι μαζί με το μωρό πέρασαν χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές σε διάφορα ελληνικά νησιά.